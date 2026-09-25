Reguli noi pentru alocații și indemnizații. Cum pot primi tinerii bani de la stat și după 18 ani

Apar reguli noi pentru alocația de plasament și indemnizațiile destinate copiilor și tinerilor din sistemul de protecție specială. Modificările permit continuarea sprijinului financiar după împlinirea vârstei de 18 ani pentru anumite categorii de beneficiari, elimină întreruperea plăților în anumite situații și le oferă unor tineri posibilitatea de a cere bani retroactiv.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță că schimbările au fost introduse prin Ordinul nr. 1.277/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 787. Noile prevederi vizează, în special, tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială și încearcă să își continue studiile sau să intre pe piața muncii.

„Noile reglementări sprijină integrarea socio-profesională a tinerilor de până la 26 de ani care își continuă studiile sau au un loc de muncă, oferindu-le cadrul legal pentru a solicita drepturile bănești retroactive și un parcurs predictibil către autonomia personală”, precizează ANPIS.

Alocația de plasament poate continua și după 18 ani

Una dintre cele mai importante modificări privește tinerii care ajung la majorat. Alocația de plasament poate fi acordată și după împlinirea vârstei de 18 ani dacă tânărul își continuă studiile, o singură dată pentru fiecare formă de învățământ. Sprijinul poate fi acordat, la cerere, și pentru o perioadă de tranziție de până la doi ani. Dacă, în acest interval, tânărul începe o nouă formă de învățământ, acordarea sprijinului poate continua până la finalizarea studiilor, însă fără a fi depășită vârsta de 26 de ani.

Și indemnizația pentru tineri poate fi acordată persoanelor cu vârsta de până la 26 de ani care fac dovada că au un loc de muncă sau urmează o formă de învățământ.

Prevederea se aplică atât celor care părăsesc sistemul de protecție la împlinirea vârstei de 18 ani, cât și, în condițiile stabilite de noile reglementări, celor care au ieșit deja din sistem.

Plata nu mai este suspendată în timpul școlarizării

O altă schimbare importantă îi privește pe elevii și studenții care trebuie să demonstreze că își continuă studiile. În cazul celor care depun adeverința de școlarizare o dată la șase luni sau înainte de încheierea anului școlar, plata alocației și a indemnizației nu va fi suspendată.

Scopul este evitarea perioadelor în care beneficiarii rămân fără sprijin financiar din cauza procedurilor administrative privind verificarea continuării studiilor.

Cine poate primi bani retroactiv

Noile reguli introduc și posibilitatea acordării retroactive a indemnizației pentru o categorie de beneficiari. Tinerii care au ieșit din sistemul de protecție și care îndeplineau condițiile la data de 10 aprilie 2026 pot solicita indemnizația începând cu această dată.

Există însă un termen important: cererea trebuie depusă în cel mult 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului.

Dacă solicitarea este transmisă după expirarea celor 60 de zile lucrătoare, dreptul nu va mai fi stabilit retroactiv de la 10 aprilie, ci plata va începe din luna în care este depusă cererea.

Cererile, împreună cu actele doveditoare, pot fi depuse la sediile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială – AJPIS – sau, în București, la APISMB. Documentele pot fi transmise și electronic.