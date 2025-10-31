IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată

[IQOS] susține alegerea a peste 34 de milioane de fumători adulți care au decis să renunțe la țigări.

Consecvent misiunii sale de a construi un viitor fără fum, IQOS – sistemul de încălzire a tutunului numărul 1 la nivel global – a lansat la Milano, în cadrul evenimentului Sensorium Worlds, o nouă colecție de dispozitive. Această colecție în ediție limitată este creată de SELETTI, brand italian de design recunoscut pentru abordarea sa curajoasă și inovatoare. Colecția marchează colaborarea anunțată în cadrul Milan Design Week la începutul lui 2025.

„Acest parteneriat reprezintă un pas important în călătoria noastră către un viitor fără fum. Alături de creatori precum SELETTI, care împărtășesc angajamentul nostru pentru inovație și curajul de a sfida convențiile, ne propunem să inspirăm milioane de fumători adulți să facă tranziția către alternative mai puțin dăunătoare. Credem că, prin curiozitate și creativitate, putem deschide noi orizonturi și transforma profund experiențele legate de tutun. Curiozitatea este energia care ne face să explorăm, să privim lucrurile din unghiuri noi, să inspirăm oamenii din jur și să punem sub semnul întrebării ceea ce considerăm normal.”, a declarat Marek Gebski, Director Smoke-Free Products, Philip Morris România.

Colecția a fost lansată la Milano în cadrul evenimentului Sensorium Worlds, într-un spațiu imersiv unde arta îndrăzneață s-a întâlnit cu sunetul extraordinar imaginat de tandemul Adriatique pentru a crea momente autentice de conexiune umană. Această viziune s-a născut prin întâlnirea artistică dintre spiritul explorator al IQOS, și imaginația explozivă a lui Stefano Seletti, maestrul reinterpretărilor neașteptate.

Mihai Octavian, unul dintre invitații IQOS la evenimentul din Milano, a povestit că „totul a fost intens, creativ și foarte inspirațional”. De asemenea, Mihai a mai declarat că „[…] atmosfera a fost incredibilă. Ecranele uriașe, ca niște clădiri digitale, ne-au transportat într-o lume futuristă, plină de culoare și artă în mișcare. Comunitatea IQOS e super chic, cu oameni relaxați și cool.”.