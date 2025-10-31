Noul Ferrari Amalfi, prezentat în România odată cu deschiderea Ferrari of Bucharest

Miercuri, 29 octombrie, Ferrari a marcat două momente semnificative pentru prezența sa în România. În cadrul unui eveniment exclusivist, a fost inaugurat oficial noul showroom Ferrari of Bucharest, aflat sub administrarea Holand Automotive Group, și a fost prezentat în premieră națională noul Ferrari Amalfi, cel mai recent Grand Tourer din gama mărcii.

Manifestarea a reunit reprezentanți ai brandului din Italia, oficiali ai grupului Holand și jurnaliști din presa auto, subliniind consolidarea prezenței Ferrari pe piața locală.

Parteneriatul cu Holand Automotive marchează începutul unei etape noi pentru Ferrari pe piața locală, bazată pe încredere, transparență și servicii la cele mai înalte standarde.

În cadrul evenimentului, Gad Bitton, președinte al Holand Automotive Group, a susținut primul său dialog public cu presa din România, subliniind angajamentul pe termen lung al grupului: „România merită o experiență Ferrari la cel mai înalt nivel. Inaugurăm mai mult decât un showroom, inaugurăm o promisiune”.

La ceremonie a fost prezent și Reno De Paoli, Head of Ferrari Europe & Africa, care a declarat: „Prin Ferrari București, ne consolidăm prezența alături de un partener care împărtășește standardele și viziunea noastră. Clienții vor regăsi excelența Ferrari nu doar în automobilele noastre, ci în fiecare interacțiune.”

Ferrari Amalfi, noul Grand Tourer Italian

În același cadru festiv, oaspeții au asistat la lansarea națională a Ferrari Amalfi, noul coupe cu motor V8 bi-turbo montat central-față, care înlocuiește modelul Roma. Cu o putere maximă de 640 CP și o accelerație de la 0 la 100 km/h în 3,3 secunde, Amalfi redefinește echilibrul dintre performanță și eleganță.

Designul semnat de Flavio Manzoni adoptă linii fluide și proporții sculpturale, cu o parte frontală dominată de un capotaj lung și un spate elegant, integrat aerodinamic. Interiorul propune o arhitectură dual-cockpit, materiale premium și un sistem multimedia cu trei ecrane digitale.

Amalfi oferă o distribuție ideală a maselor (50/50), sistem brake-by-wire și o cutie de viteze F1 DCT cu 8 trepte, pentru o experiență de condus rafinată, dar intensă.

România, parte din noua strategie Ferrari

Extinderea oficială a Ferrari în România vine într-un moment de consolidare a rețelei europene, Holand Automotive fiind deja partener al mărcii în Canada și SUA. Noua reprezentanță Ferrari of Bucharest, situată în Otopeni, va asigura servicii complete de vânzare, mentenanță și programe personalizate pentru clienți.

Evenimentul a confirmat, totodată, ambiția grupului de a integra România în ecosistemul global Ferrari, cu standarde identice celor din Maranello.