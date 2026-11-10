Ioana Ene Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, s-a angajat la PNL. Aceasta a preluat departamentul de comunicare al Partidului Național Liberal. Într-o reacție exclusivă pentru Gândul, Dogioiu a confirmat că este angajată, nu „membru de partid”. Colaborarea sa cu liberalii a început oficial pe 4 noiembrie.

Numită în funcția de purtător de cuvânt al Executivului la începutul lunii iulie 2025, la decizia premierului de atunci, Ilie Bolojan, Ioana Ene Dogioiu a plecat de la Guvern odată cu încheierea mandatului Bolojan, iar pe data de 19 octombrie anunța că a solicitat eliberarea din funcție.

Ioana Ene Dogioiu s-a angajat în PNL

Aproape 3 săptămâni mai târziu, Ioana Ene Dogioiu avea să se angajeze la PNL. Dogioiu supervizează de la începutul lunii noiembrie comunicarea partidului și va lucra îndeaproape cu fostul premier și președintele partidului, Ilie Bolojan.

„Nu sunt membru de partid, sunt angajat al PNL cu contract de muncă. Supervizez comunicarea la nivel macro și comunicarea domnului Bolojan”, a declarat Ioana Ene Dogioiu, în exclusivitate pentru Gândul.

Dogioiu: „Nu voi intra în viața politică”

Pe 19 octombrie, Ioana Ene Dogioiu a fost întrebată de Gândul dacă se gândește la o carieră în politică, după ce a solicitat eliberarea din funcția pe care o deține, odată cu încetarea mandatului Guvernului Bolojan. Întrebată dacă va urma exemplul Oanei Gheorghiu, vicepremier demis, care acum conduce șefia filialei PNL din Sectorul 4, Dogioiu a exclus categoric acest scenariu.

„Nu voi intra în viața politică. În al doilea rând, mandatul meu va înceta în momentul în care decizia semnată de prim-ministrul Ilie Bolojan va fi publicată în Monitorul Oficial. Dacă ați citit cu atenție textul, nu este o demisie, este o cerere de revocare din funcție odată cu încetarea mandatului actualului guvern. În momentul acesta, chiar dacă premierul a semnat sau nu revocarea mea din funcție, ea va intra în vigoare în momentul în care acest guvern va ieși din funcție. Deocamdată, sunt în funcție, nu intru în politică”, a declarat Dogioiu.