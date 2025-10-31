(P) Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 80%  la toate categoriile de produse și oferte de la peste 4.000 de comercianți români

Peste 4.000 de comercianți români care vând pe Trendyol vor participa la campania de Black Friday, care se desfășoară între 31 octombrie și 11 noiembrie.

Reducerile se aplică tuturor produselor disponibile pe platformă, indiferent de categorie.

Campania va fi promovată de peste 9.000 de influenceri locali, pentru a aduce ofertele mai aproape de consumatori.

Theo Rose, Gina Pistol și Smiley, ambasadorii campaniei, vor avea secțiuni dedicate pe Trendyol, cu produse recomandate de Black Friday.

Trendyol, marketplace online internațional de top, dă startul campaniei de Black Friday pe 31 octombrie, oferind reduceri de până la 80% la aproape toate produsele disponibile pe platformă, inclusiv la cele oferite de peste 4.000 de comercianți locali. Campania se va desfășura până pe 11 noiembrie și acoperă toate categoriile de produse: modă, frumusețe, casă, hobby, electronice, produse pentru copii, supermarket și multe altele. Aceasta va fi urmată de o a doua campanie sincronizată cu Black Friday-ul internațional, între 25 noiembrie și 2 decembrie.

Este al doilea an consecutiv în care Trendyol organizează campania de Black Friday în România și prima ediție care include comercianți și branduri locale românești. În urma succesului campaniei de anul trecut, compania a demarat un proces de integrare pentru partenerii locali, iar în prezent peste 4.000 de comercianți români sunt activi pe platformă și participă la evenimentul din acest an. Mai mult, campania de Black Friday a Trendyol din România va fi cea mai amplă campanie a companiei din toate piețele sale internaționale în acest an, după Turcia, țara sa de origine.

„România este una dintre piețele noastre prioritare în Europa, iar campania de Black Friday din acest an reflectă încă o dată angajamentul nostru de a investi local și de a oferi consumatorilor o experiență de cumpărături completă și sigură. Este o perioadă-cheie pentru retailul online, iar obiectivul nostru este să oferim oferte atractive, livrări rapide și servicii la cele mai înalte standarde”, a declarat Irem Yılandil, Head of International Expansion, Trendyol Group.

Campania va fi susținută de o amplă inițiativă de comunicare, cu implicarea a peste 9.000 de influenceri locali, dar și a ambasadorilor Trendyol – Theo Rose, Gina Pistol și Smiley – care vor avea secțiuni dedicate de produse recomandate de Black Friday.

Printre cele mai populare branduri disponibile în timpul campaniei de Black Friday se numără Tommy Hilfiger, Nike, Guess, Adidas, UGG, U.S. Polo Assn., Philips, Stanley, Lego, Gerovital or Răspundel Istețel, alături de numeroase alte branduri locale și internaționale îndrăgite de consumatorii români.

Pe lângă reducerile substanțiale, Trendyol a mărit cu 45% numărul agenților din departamentul de suport clienți, pentru a asigura o experiență cât mai fluidă pe parcursul întregii campanii.

Despre Trendyol

Trendyol a fost fondat la Istanbul în 2010 și între timp a devenit primul decacorn din Turcia și una dintre cele mai importante platforme de comerț electronic din lume. Marketplace-ul conectează peste 250.000 de comercianți și branduri cu mai bine de 40 de milioane de clienți prin intermediul aplicațiilor dedicate în limbile locale din Turcia, Germania, Azerbaidjan, statele din Golf, Europa Centrala și de Est și nu numai.