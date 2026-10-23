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(P) Carmistin The Food Company a revenit la SIAL Paris 2026 cu un portofoliu diversificat și ambiții globale

(P) Carmistin The Food Company a revenit la SIAL Paris 2026 cu un portofoliu diversificat și ambiții globale
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Carmistin The Food Company, lider în sectorul avicol din România, a revenit, în acest an, la SIAL (Salon International de l’Alimentation), de la Paris, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei alimentare la nivel mondial. După prima participare cu stand propriu, în urmă cu doi ani, Carmistin a mizat, de această dată, pe un portofoliu reprezentativ pentru diversitatea produselor și capacitatea actuală de producție a cărnii de pui, care va ajunge la 150.000 de tone până la finalul anului. Oferta prezentată la Paris a inclus produse din gamele La Provincia și KUKU, noul brand al Grupului Carmistin, de la pui crescut cu porumb, la pui și ouă 100% organice și până la produse cu valoare adăugată, precum aripioarele de pui marinate sau puiul grill.

Ediția din acest an a evidențiat câteva direcții importante pentru industria alimentară și sectorul cărnii: interesul pentru produse cu origine și trasabilitate cât mai clare, dezvoltarea segmentului convenience, diversificarea surselor de proteine, inclusiv prin soluții hibride, precum și accentul tot mai puternic pe responsabilitate în producție. În sectorul cărnii, interesul ridicat al producătorilor a fost reflectat și de gradul mare de ocupare a spațiilor expoziționale, carnea numărându-se printre cele mai importante categorii ale ediției 2026.

„Prin participarea noastră la SIAL Paris, am urmărit consolidarea planurilor pe care le avem pentru dezvoltarea parteneriatelor comerciale în plan global și promovarea produselor din portofoliu, pe care l-am adaptat continuu cerințelor actuale de consum. Exportăm deja alimente în peste 40 de țări, iar obiectivul este să ne continuăm expansiunea globală, astfel încât produsele din portofoliul Grupului Carmistin să ajungă la un număr cât mai mare de consumatori din întreaga lume”, declară Justin Paraschiv, fondator și președinte Carmistin The Food Company.

Despre Carmistin The Food Company

În urma investițiilor realizate în ultimii ani, Carmistin The Food Company, cu principal brand La Provincia pe piața locală și cu o prezență externă în 40 de țări, și-a consolidat poziția de lider național în sectorul avicol. În 2025, Grupul a atins un nivel record al producției de carne de pui, de 120.000 tone, iar pentru acest an estimează o producție totală de 150.000 tone. Carmistin este, de asemenea, cel mai mare producător de furaje din România, cu o capacitate actuală de peste 735.000 tone anual și un obiectiv de a ajunge la o producție anuală de 1 milion tone până în 2030. La nivel financiar, Grupul Carmistin ocupă, pentru al treilea an consecutiv, prima poziție în categoria sa de business, cu o cifră de afaceri consolidată de 2,1 miliarde lei, în 2025.

Cu capital 100% românesc și cu o experiență de peste două decenii, Grupul reunește peste 50 companii active în producția de carne de pasăre și ouă, cultivarea cerealelor, precum și în creșterea porcilor și bovinelor. Modelul de business integrat acoperă întreg lanțul de producție alimentară, de la cultivarea cerealelor și producția de furaje până la creșterea animalelor, procesare și comercializarea produselor, lucru care susține eficiența operațională, trasabilitatea și controlul calității produselor alimentare.

Despre SIAL Paris

Organizat o dată la doi ani, SIAL Paris este unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate industriei alimentare, reunind producători, distribuitori, retaileri, specialiști și factori de decizie din întreaga lume. Evenimentul reprezintă o platformă globală pentru promovarea inovației, identificarea tendințelor de consum și dezvoltarea parteneriatelor comerciale. Ediția din acset an a reunit circa 8.000 expozanți, 295.000 profesioniști și peste 400.000 produse alimentare, expuse pe o suprafață de 280.000 mp.

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