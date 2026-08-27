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(P) Cum arată viitorul World Class România: design premium, noi concepte de antrenament și facilități integrate

(P) Cum arată viitorul World Class România: design premium, noi concepte de antrenament și facilități integrate
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Standardul premium în health & fitness evoluează odată cu așteptările oamenilor. Membrii caută astăzi spații care să susțină nu doar performanța în antrenament, ci o relație mai amplă și mai coerentă cu propria sănătate. De aceea, experiența din club începe să integreze tot mai firesc mișcarea, recuperarea, nutriția, somnul, gestionarea stresului și prevenția. Componente care, împreună, definesc o abordare modernă a wellbeing-ului și longevității.

Pentru World Class România, această evoluție se traduce prin cel mai amplu program de modernizare a rețelei de la intrarea pe piața locală. Prima etapă presupune investiții de 18 milioane de euro: peste 12 milioane de euro pentru modernizarea completă a 17 cluburi în 2026 și aproximativ 6 milioane de euro pentru deschiderea a două noi cluburi – World Class One High District, în București și World Class City of Mara, în Timișoara. Programul va continua în 2027 și în anii următori, cu extinderea treptată la nivelul întregii rețele.

Amploarea proiectului reflectă o schimbare profundă a modului în care World Class România privește un club premium. Spațiile sunt reconstruite în jurul experienței membrilor, de la felul în care aceștia intră și se deplasează prin club până la modul în care se antrenează, se recuperează și petrec timpul înainte sau după antrenament.

Noul concept de design este inspirat de principiile quiet luxury, cu accent pe lumină, confort, materiale premium și o estetică rafinată și funcțională. Recepțiile, lounge-urile, zonele de retail, vestiarele și spațiile comune sunt integrate într-un parcurs coerent, inspirat de standardele internaționale de ospitalitate și adaptat ritmului de viață al membrilor.

Aceeași evoluție se regăsește în zonele dedicate antrenamentului. Spațiile de cardio și forță sunt reorganizate, cluburile vor avea echipamente de ultimă generație, iar oferta se extinde prin concepte care răspund unor forme tot mai diverse de mișcare și performanță. Zonele HYROX, studiourile Pilates Reformer și facilitățile dedicate recuperării sunt câteva dintre elementele care vor defini această nouă generație de cluburi World Class România.

Diversitatea devine esențială într-o piață în care obiectivele membrilor sunt tot mai diferite. Performanța și rezultatele măsurabile coexistă cu dorința de a avea mai multă energie, de a reduce efectele unui stil de viață sedentar, de a gestiona mai bine stresul sau de a investi, pur și simplu, în sănătatea pe termen lung. Un standard premium presupune capacitatea de a răspunde acestor nevoi într-un mod relevant și personalizat.

În același timp, granița dintre fitness, wellbeing și prevenție devine tot mai fluidă. Interesul pentru sănătate se mută către o perspectivă pe termen lung, iar evaluarea, antrenamentul, nutriția, recuperarea și monitorizarea progresului pot funcționa împreună pentru a oferi o imagine completă asupra stării de bine a fiecărui membru. Aceasta este și direcția următoarei etape pentru World Class România. Compania pregătește integrarea graduală a unor servicii dedicate evaluării și monitorizării, nutriției, recuperării, somnului și managementului stresului, alături de terapii și tehnologii orientate către longevitate. Obiectivul este dezvoltarea unui parcurs integrat, în care serviciile se completează și pot fi adaptate obiectivelor individuale.

Pentru World Class România, investițiile derulate în prezent deschid un nou capitol. Modernizarea cluburilor, noile deschideri și dezvoltarea serviciilor de wellbeing și longevitate fac parte din aceeași viziune: construirea unui model premium în care mișcarea rămâne în centrul experienței și este conectată firesc cu sănătatea, recuperarea și calitatea vieții pe termen lung.

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