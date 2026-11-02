(P) Electrica duce Shadow Volt mai departe și deschide înscrierile pentru a doua ediție a programului de internship

După ce debutul Shadow Volt a confirmat valoarea dialogului între generații, Electrica a dat startul celei de-a doua ediții a programului. Tinerii care își doresc o experiență profesională directă alături de conducerea executivă a companiei se pot înscrie până pe 11 noiembrie 2026 pe platforma volt.electrica.ro.

Vor fi aleși trei câștigători care vor lucra, timp de o lună, alături de CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer) și CBDO (Chief Business Development Officer). Aceștia vor avea acces la ședințele de lucru și vor primi resursele necesare pentru dezvoltarea și implementarea unui proiect pe care îl vor realiza împreună.

Alexandru Chiriță, CEO Electrica:

„Succesul primei ediții Shadow Volt ne-a confirmat că ideea funcționează și că tinerii nu au nevoie de șabloane corporatiste pentru a aduce valoare, ci de spațiu real de decizie, încredere și ascultare activă. Un program ca acesta nu are sens ca gest făcut o singură dată; are sens dacă devine un mod de a lucra, în care aducem perspective noi direct la masa deciziilor.

Căutăm din nou oameni care au curajul să gândească dincolo de tipare, să ne contrazică argumentat și să vină cu inițiative concrete, pentru că viitorul energiei se construiește prin deplina deschidere către noua generație.”

Cum se desfășoară înscrierea

Mecanismul de aplicare schimbă tiparul recrutării clasice, fără a solicita un CV la start. Înscrierea se face pe site-ul volt.electrica.ro, în câțiva pași rapizi, prin care fiecare candidat depune un material video scurt. Prin acest material, tinerii își prezintă perspectiva, modul de a gândi și viziunea despre energie răspunzând la o singură întrebare.

Programul se adresează tinerilor înscriși într-o formă de învățământ universitar (licență) sau postuniversitar (masterat, doctorat, cursuri postuniversitare), iar perioada de desfășurare a internshipului va fi la începutul anului viitor.

Ce a însemnat prima ediție Shadow Volt

Prima ediție Shadow Volt a pornit de la peste 150 de înscrieri. Candidaților nu li s-a cerut un CV, ci o idee și argumentele din spatele ei, iar selecția a continuat cu două zile de probe construite pentru a testa modul de gândire, adaptabilitatea și reacția la presiune. La probele din prima zi s-au calificat 22 de candidați, dintre care 12 s-au clasat în etapa finală, iar locul al 13-lea a fost ales prin tragere la sorți. Finala a avut loc la Muzeul Național Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida” din București, unde finaliștii au trecut prin WHITEOUT, o simulare de management al unei crize energetice, cu putere de decizie, resurse limitate și 60 de minute pentru construirea unui plan; în evaluare a contat calitatea deciziilor, nu câți consumatori au fost „salvați” în simulare.

Ana-Maria Constantin, Georgiana Dumitru și Eduard Frățilă au fost cei trei câștigători și au început, în octombrie, o lună de lucru alături de CEO, CFO și CBDO. Electrica a mers dincolo de cele trei poziții: a oferit celor 18 candidați din finală un stagiu de practică în cadrul Grupului.

În cursul lunii de internship, toți cei 15 tineri intrați în stagiu au format o echipă unită și au lucrat la un proiect comun a cărui idee le-a aparținut în totalitate. Au pornit de la mai multe propuneri și au ales prin vot o direcție, pe care au dezvoltat-o împreună: au parcurs etapele de documentare și planificare, au analizat aspectele tehnice și economice și au participat la cursuri de comunicare și dezvoltare personală. Dincolo de experiența acumulată, stagiul le-a oferit ocazia să învețe să colaboreze, să ia decizii și să transforme o idee într-un proiect concret, beneficiind de sprijinul și expertiza specialiștilor Electrica.

Cei trei câștigători ajunși în rolul de „shadow” descriu experiența trăită pe parcursul acestei luni de internship:

Georgiana Dumitru, Shadow CEO – „Pentru mine, această lună a fost mai mult decât un simplu internship, a fost o experiență plină de oportunități noi, de oameni noi și de foarte multe provocări. A fost o lună foarte dinamică și faptul că am avut de făcut un proiect a reprezentat o presiune constructivă pentru noi”.

Eduard Frățilă, Shadow CBDO – „A fost provocator si eficient pentru mine pentru că am învățat foarte multe aspecte pe care nu cred că le învățam la un loc de muncă obișnuit unde aș fi făcut lucruri repetitive. Le-aș recomanda tinerilor să se înscrie pentru că vor lucra cu oameni care au în spate zeci de proiecte finalizate cu succes”.

Ana-Maria Constantin, Shadow CFO – „Nu este un stagiu de practică obișnuit, este lucru de echipă cu ceilalți colegi, iar ședințele pe care le-am avut cu domnii directori executivi m-au făcut să gândesc mai larg și să acumulez informații pe care să le folosesc ulterior. Le recomand tinerilor să se înscrie la Shadow Volt 2 deoarece este o experiență utilă pentru dezvoltarea lor în cariera pe care o vor urma”.

Pentru a descoperi cum a arătat atmosfera primei ediții, provocările din teren și experiențele din culisele programului, mai multe imagini și materiale video pot fi regăsite pe paginile oficiale de social media ale companiei: LinkedIn, Facebook și Instagram.

Despre Shadow Volt

Shadow Volt este un program unic pe piața din România, construit de Electrica pentru a le oferi tinerilor aflați la început de carieră acces direct la nivelul executiv al unei companii și la procese de leadership, analiză și decizie. Timp de o lună, cei trei câștigători lucrează alături de CEO, CFO și CBDO, participă la activitatea acestora și dezvoltă împreună un proiect, având acces la oameni, informații, resurse și buget.

Prima ediție a înlocuit selecția bazată pe CV cu una bazată pe idei, argumentare și comportamentul candidaților în situații complexe. Astfel, Shadow Volt nu este construit ca un program de observare a managementului, ci ca o experiență în care tinerii intră în procesul de decizie și primesc spațiul și resursele necesare pentru a transforma propriile idei în proiecte aplicabile în companie.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, precum și unul dintre principalii furnizori de servicii energetice la nivel național.

Grupul deservește 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și întreg teritoriul țării pentru furnizarea energiei electrice, mentenanță și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată la Bursele de Valori din București și Londra, având capital majoritar privat. Prin intermediul acesteia, este singurul grup românesc din domeniul energiei care operează integrat în sectoarele distribuției, furnizării și producției de energie electrică.

Mai multe informații pe www.electrica.ro.