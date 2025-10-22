HUAWEI MatePad 12 X îmbină productivitatea și creativitatea împreună cu M-Pencil Pro și tehnologii de ultimă generație

Lumea se mișcă într-un ritm din ce în ce mai rapid, iar dacă vrei să ții pasul, provocările nu te ocolesc. Dacă ai un stil de viață activ, cu siguranță apreciezi eficiența în activitățile tale, însă la fel de importante sunt momentele în care îți dai timp să te bucuri de ceea ce faci. Productivitatea și creativitatea sunt două lucruri între care merită să găsești un echilibru, pentru că îți alimentează așa cum trebuie fiecare zi în care ai de bifat o listă lungă de task-uri. Vestea bună e că nu trebuie să te descurci singur. Dacă ești prieten cu tehnologia și îți place să te bazezi pe ea să-ți facă viața mai ușoară, ai un nou dispozitiv pe care să îl testezi.

Tableta HUAWEI MatePad 12 X a fost lansată de curând și este o alegere de top pentru toți cei care vor să-și ducă productivitatea la nivelul următor, dar pentru care și relaxarea este la fel de importantă. Cu tehnologii de ultimă generație și un design modern, dedicat celor care apreciază estetica premium, noua tabletă a fost gândită să ofere utilizatorilor o experiență completă. Aceasta este disponibilă pentru achiziție pe HUAWEI Store și la partenerii autorizați ai brandului.

Un ecran îmbunătățit pentru o experiență de excepție și confort sporit

Cei care folosesc tablete pentru muncă, studiu sau creativitate au două mari nevoi când vine vorba despre ecran: protejarea vederii, mai ales în perioadele de folosire îndelungată și reducerea reflexiilor care pot dăuna experienței de utilizare. Noua HUAWEI MatePad 12 X le întâmpină așteptările și chiar le depășește, prin ecranul PaperMatte Display, lansat în premieră în 2023, acum îmbunătățit, în versiune ultra-clară. Acesta are la bază o tehnologie de gravare nanometrică, dezvoltată după cercetări și testări riguroase, care reduce reflexiile cu 50% față de versiunea anterioară și crește claritatea ecranului. Totodată, confortul vizual este mult sporit, printr-o tehnologie internă de difuzie în mai multe straturi, care nu obosește vederea și promite o experiență relaxantă chiar și în utilizările îndelungate. Mixul dintre un ecran spectaculos vizual și extrem de confortabil de privit este atins cu brio.

Productivitate crescută datorită ecranului inovator

Ecranul nu doar că îmbunătățește confortul vizual, ci are un aport și pe partea de productivitate, prin caracteristicile sale. Dimensiunea de 12 inch îmbină perfect portabilitatea cu funcționalitatea, ajutând la multitasking între ferestre multiple și gestionarea eficientă a documentelor. Iar dacă vorbim de portabilitate, să poți folosi tableta în orice mediu te poartă ziua e esențial, iar aici luminozitatea joacă cel mai important rol. HUAWEI MatePad 12 X îți promite că indiferent dacă te afli în birou sau în plin soare, experiența vizuală nu se schimbă: tableta detectează automat condițiile și reglează luminozitatea până la 1000 de niți. Tot în productivitate are un merit și rata de reîmprospătare de 144 Hz, care înseamnă un răspuns mai rapid la atingeri și gesturi și reducerea neclarităților.

Noul M-Pencil Pro: instrumentul care duce creația la standarde noi

Să folosești tableta MatePad 12 X fără noul HUAWEI M-Pencil Pro se simte incomplet, pentru că întregește experiența mai mult decât ai crede, datorită inovațiilor prin care a fost proiectat. Pentru luarea de notițe sau desen, M-Pencil împreună cu ecranul inovator oferă o experiență tactilă autentică, ce imită scrisul sau desenul pe hârtie. La asta contribuie și cele 16.384 de niveluri de sensibilitate la presiune pe care le oferă stylus-ul, astfel că experiența este mereu una realistă.

În funcție de activitate, acesta vine cu trei vârfuri diferite: pentru scriere standard, pentru scriere cu font mic și pentru pictură, ca să ai parte de acuratețe și personalizare la tot pasul. Cu un design hexagonal, proiectat asemenea unui creion clasic, M-Pencil Pro permite noi gesturi de interacțiune (ciupire sau rotire, care ajută și din punct de vedere funcțional, în anumite comenzi, cât și creativ), iar butonul rapid amplasat în capătul superior comută între diferitele funcții ale aplicațiilor prin dublă apăsare. Scrisul de mână și desenul la nivel profesional devin astfel o plăcere pe noua tabletă HUAWEI.

Productivitate în creativitate prin aplicații care au devenit favoritele utilizatorilor

Să ai spațiul și tehnologia necesară să-ți exprimi creativitatea este ceea ce își propune MatePad 12 X să facă posibil, iar împreună cu M-Pencil Pro, misiunea e îndeplinită, iar productivitatea e maximă. Acest lucru e posibil și datorită tastaturii Smart Magnetic Keyboard, care cântărește doar 308 grame.

Suita de aplicații foarte apreciate de utilizatori ridică standardele în ceea ce privește activitățile creative. Wondershare Filmora aduce producția video de nivel desktop direct la îndemâna ta, transformând tableta într-un adevărat centru de creație.

HUAWEI Notes te ajută să iei notițe mai eficient, mai rapid și mai fluid, scrisul de mână cu M-Pencil Pro devenind o plăcere: prin ciupirea stylus-ului (pinch) comuți între fonturi și culori, poți face notițele mai clare cu ajutorul AI și le poți personaliza prin fundaluri, stickere și coperți din Resource Center. Vei folosi la maximum gesturile de interacțiune în aplicația GoPaint: de exemplu, rotirea stylus-ului reproduce rotațiile reale ale unei pensule, pentru o experiență de desen autentică. Funcția de animație a aplicației, dar și pensulele de ulei 3D disponibile ce reproduc textura picturilor tradiționale duc orice scenariu creativ la nivelul următor, mai eficient ca oricând.

Un design fresh și modern, care îmbină durabilitatea cu eleganța

Tabletele versatile au început din ce în ce mai mult să înlocuiască laptopurile ca device-uri de muncă, studiu sau creație, însă portabilitatea lor naște o altă provocare: menținerea durabilității. HUAWEI MatePad 12 X îi răspunde prin design-ul inovator: corpul metalic din aliaj de aluminiu fără îmbinări vizibile face tableta să fie cu 22% mai dură decât design-urile metalice tradiționale. Aceasta cântărește doar 555 grame și are 5.9 mm grosime, îmbinând estetica și rezistența.

Dispozitivul are o strălucire perlată inedită obținută printr-un proces de e-coating inovator, pentru un look sofisticat și modern care îl transformă într-un accesoriu fashion. MatePad 12 X este disponibil în două nuanțe elegante, verdele deschis Greenery și White, un alb rafinat și atemporal.

Performanță maximă din toate punctele de vedere: de la răcire la baterie

Inovațiile nu sunt prezente doar în tehnologiile și design-ul tabletei, ci și în performanța generală a acesteia. La ea contribuie în primul rând procesul de răcire a dispozitivului, care se realizează printr-o arhitectură 3D inovatoare de disipare a căldurii. În plus, bateria de 10.100 mAh este una dintre cele mai puternice dintre toate tabletele MatePad și permite până la 14 ore de redare video locală, 12 ore de navigare pe internet sau 8 ore de învățare intensivă.

Caută noua HUAWEI MatePad 12 X pe HUAWEI Store

Poți descoperi HUAWEI MatePad 12 X pe HUAWEI Store, magazinul online oficial al brandului în România, la prețul de 3.299 lei. Achiziționează noua tabletă și primești gratuit M-Pencil Pro, fără de care experiența nu ar fi completă. În plus, ai parte de HUAWEI Screen Protection gratuit timp de un an și 10x puncte în HUAWEI Store cu plata online.