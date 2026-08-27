(P) NIBIRU 2027: de la un milion de vizitatori la o destinație regională

Cum poate un oraș sezonier să schimbe modelul de dezvoltare al litoralului românesc

În ultimii ani, discuția despre litoralul românesc s-a concentrat aproape exclusiv pe calitatea hotelurilor, prețuri și durata sezonului. Întrebarea esențială a rămas însă mai puțin abordată: ce îi determină pe turiști să aleagă o destinație și ce îi face să rămână acolo mai mult timp?

NIBIRU își propune să răspundă exact acestei întrebări printr-un ecosistem de entertainment, gastronomie, cultură, sport și retail, conceput să funcționeze ca o stațiune.

După primele săptămâni de la deschiderea locației, perioada care a depășit un milion de vizitatori, proiectul intră într-o etapă în care miza este consolidarea unei destinații. NIBIRU este dezvoltat ca o stațiune privată de entertainment și turism, iar modelul propus a mutat atenția de la „unde mă cazez?” la „ce pot face la mare, seara?”.

O nouă stațiune pe litoral, nu un festival extins

Una dintre diferențele esențiale față de un festival clasic este durata și complexitatea operațională.

NIBIRU a fost conceput inițial ca o stațiune de entertainment activă timp de 46 de zile consecutive, organizată în jurul unei promenade centrale care reunește NIBIRU Arena, restaurante și branduri internaționale, un parc de distracții, un club de comedie, zone dedicate familiilor și activări culturale. Festivalurile reprezintă una dintre componentele stațiunii, fiecare având o identitate proprie, definită prin concept, tematică și stil muzical.

Dinamica primului sezon și cererea publicului au determinat extinderea programului până pe 6 septembrie, pentru a valorifica fluxul de turiști din perioada de final a verii și începutul extrasezonului.

Această evoluție evidențiază un principiu esențial pentru dezvoltarea unui astfel de ecosistem: capacitatea de a răspunde rapid comportamentului real al pieței. Un concept relevant rămâne conectat la cerere, își calibrează oferta în funcție de public și evoluează odată cu piața.

Acest tip de infrastructură are un rol economic mai amplu decât acela al unui eveniment punctual. Un festival poate genera un vârf de trafic într-un interval limitat. Un concept sezonier urmărește să creeze fluxuri zilnice, să distribuie consumul pe o perioadă mai lungă și să susțină mai multe tipuri de business.

Până acum, NIBIRU a atras în primul sezon peste un milion de vizitatori și are potențialul de a genera un impact economic de peste 300 de milioane de euro anual în economia locală. Aproximativ 90% dintre furnizorii proiectului sunt din România, iar echipa sezonieră ajunge la aproximativ 1.000 de angajați.

Costinești, de la stațiune de weekend la destinație regională

Poziționarea NIBIRU este importantă și prin prisma locului în care a fost construit. Amplasarea din Costinești, cu acces direct din DN39 și cu gara din Costinești la aproximativ trei minute de mers pe jos, oferă proiectului o conectare directă la principalele fluxuri turistice de pe litoral.

Eforie Sud și Eforie Nord se află la aproximativ 15 minute, Mangalia la 30 de minute, iar Constanța la circa 50 de minute. Infrastructura de acces include și zeci de hectare de parcare, ceea ce permite proiectului să funcționeze ca destinație pentru turiști cazați în mai multe stațiuni, nu doar pentru cei care locuiesc în imediata apropiere.

Conectivitatea regională a fost susținută și printr-un parteneriat dedicat mobilității, care a asigurat transportul turiștilor din mai multe stațiuni de pe litoral către NIBIRU și retur, facilitând accesul la destinație independent de locul de cazare.

Una dintre cele mai importante consecințe ale acestei poziționări este potențialul NIBIRU de a contribui la transformarea litoralului într-o piață regională de consum și experiențe

Turiștii sunt atrași de un program complet care le poate influența alegerea destinației, durata sejurului și bugetul alocat vacanței.

Pentru hoteluri, restaurante, operatori de transport, retaileri și furnizori de servicii, această schimbare poate însemna acces la un public mai numeros și la fluxuri mai previzibile.

Următoarea etapă: mai mult decât trafic

În 2027, provocarea nu va mai fi doar creșterea numărului de vizitatori. Un proiect de asemenea dimensiune trebuie să demonstreze că poate genera efecte durabile în jurul său: investiții hoteliere, servicii mai bune, noi concepte de gastronomie, mobilitate și experiențe turistice.

În acest context, Selly lansează un apel direct către antreprenori și investitori:

„Veniți pe litoral. Cred că există din nou o oportunitate uriașă aici. Avem nevoie de hoteluri mai bune, restaurante foarte bune, concepte noi de entertainment, retail, servicii și experiențe. Noi am făcut un pariu foarte mare investind aici și cred că primul sezon ne arată că merită să existe și alte pariuri. Nu vrem să construim o insulă extraordinară într-un litoral care rămâne neschimbat în jurul nostru. Vrem ca NIBIRU să fie unul dintre motoarele unei transformări mai mari.”

Este un mesaj care depășește granițele unui singur proiect. NIBIRU se poziționează ca proiect-ancoră pentru o nouă etapă de dezvoltare a litoralului: una în care investițiile private nu mai sunt privite izolat, ci ca părți ale unui ecosistem.

Astfel, NIBIRU devine mai mult decât cea mai nouă destinație de entertainment de pe litoral, devenind proiectul care ajută litoralului să concureze la nivel regional, nu doar în interiorul pieței românești.