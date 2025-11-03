(P) Sezamo aniversează 3 ani și sărbătorește cu triplu SGR și reduceri de până la 70%

Supermarketul online Sezamo marchează trei ani de la lansarea oficială pe piața din România și sărbătorește cu o campanie triplu SGR și cu reduceri consistente. Astfel, între 3 și 6 noiembrie, clienții vor primi de trei ori valoarea fiecărui ambalaj returnat în sacii de colectare Sezamo. În plus, supermarketul online a pregătit reduceri de până la 70% la peste 100 de produse. Reducerile sunt valabile în perioada 3 – 12 noiembrie.

Campania marchează nu doar aniversarea brandului, ci și consolidarea angajamentului Sezamo față de sustenabilitate și fidelizarea clienților. Prin sistemul de returnare și reciclare a ambalajelor (SGR), compania încurajează comportamente de consum responsabile și răsplătește implicarea clienților în reducerea impactului asupra mediului.

În al treilea an de activitate, Sezamo a înregistrat o creștere de 50% față de anul precedent, atât din perspectiva numărului de comenzi, cât și a veniturilor nete. Valoarea medie a coșului de cumpărături este de peste 320 RON, cea mai mare comandă înregistrată a fost de 13.800 RON, iar cel mai fidel client a plasat 433 de comenzi.

În topul celor mai vândute produse se regăsesc articole de bază, locale: pătrunjel verde, ceapă verde, pepene românesc, castraveți Fabio, mărar, salată verde, dar și produse precum bananele ECO, afinele, avocado Hass și apă plată (6x2L). Cele mai cumpărate categorii de produse au fost Fructe și Legume, Lactate și Băuturi.

Cu ocazia aniversării, Sezamo oferă două produse dedicate momentului: pe lângă binecunoscuții SezaMici realizați în parteneriat cu Carmangeria Ozana, clienții pot descoperi și noul SezaRoll Philadelphia, un sushi aniversar format din 2 salmon nigiri, 4 tobiko cu Philadelphia și somon, respectiv 2 tobiko cu castravete și surimi.

„În trei ani, Sezamo a devenit un reper pentru calitate, prospețime și servicii impecabile. Creșterea noastră nu vine doar din cifre, ci din încrederea clienților care revin, din parteneriatele solide cu producătorii locali și din convingerea că un supermarket online poate face o diferență reală în viața oamenilor. Faptul că avem o flotă electrică, livrăm până la ușa clientului și că peste 80% dintre furnizorii noștri sunt români, dintre care 30% mici producători locali, arată angajamentul nostru de a construi o economie sustenabilă și de a aduce în fiecare zi mai multă valoare comunității”, a declarat Michael Kaiser, Director Comercial Sezamo România.

Sustenabil și mereu alături de comunitate

Pe segmentul de sustenabilitate, flota de vehicule electrice Sezamo a parcurs în ultimul an 5.520.000 kilometri fără emisii, contribuind la economisirea a 784 de tone de CO₂ față de transportul pe benzină.

Responsabilitatea față de mediu s-a îmbinat și cu cea față de risipa alimentară. Prin programul Save Food, clienții Sezamo au salvat alimente în valoare de peste 5,4 milioane RON.

În paralel, Sezamo a donat în al treilea an de activitate produse în valoare de peste 1.000.000 RON, consolidându-și implicarea în sprijinul comunităților locale. Sezamo rămâne dedicat sprijinirii comunității, colaborând cu ONG-uri precum Casa Ioana, Fabrica de Daruri și Institutul de Fapte Bune. Supermarketul online a fost alături de comunitate și în clipele în care s-au produs dezastre: în timpul inundațiilor tragice din județul Suceava, dar și după explozia din cartierul bucureștean Rahova.

Experiența Sezamo

Dincolo de rezultate și indicatori de performanță, Sezamo își definește succesul prin calitatea relației cu clienții. Echipa de Customer Care a gestionat în ultimul an peste 9.000 de chaturi online, 42.000 de e-mailuri și 110.000 de apeluri telefonice, menținând un timp mediu de așteptare de doar șapte secunde. În spatele acestor cifre se află însă mai mult decât un proces eficient — o cultură a promptitudinii și a grijii față de client, care a devenit parte din identitatea brandului.

Curierii Sezamo primesc aprecieri pozitive în 99,38% din cazuri, iar comenzile sunt evaluate favorabil de peste 95% dintre clienți, având un rating mediu de 4,94 din 5 pentru livrare și 4,80 din 5 pentru produse.

Extinderi și inovații în 2025

Anul 2025 a adus pentru Sezamo o serie de lansări și parteneriate strategice care au consolidat poziția companiei pe piața locală de e-grocery. În ianuarie, supermarketul online a anunțat un parteneriat cu City Grill, prin care a introdus în ofertă peste 24 de preparate ready-to-eat, aducând experiența restaurantului direct acasă la clienți. În februarie, Sezamo a implementat serviciul de colectare a ambalajelor cu garanție (SGR), care permite returnarea ambalajelor direct la livrare, iar contravaloarea acestora este creditată automat în contul clientului.

Luna martie a marcat revenirea pe piața din România a gamei Marks & Spencer Food, adusă exclusiv prin Sezamo, cu o selecție impresionantă de peste 400 de produse – de la delicatese britanice și produse de patiserie, până la gustări premium și ingrediente pentru gătit. Tot în martie, Sezamo a lansat categoria Grădină, cu peste 150 de produse dedicate, și a extins marca proprie Moddia prin linia ecologică Moddia PureCycle, realizată din fibre reciclate de carton și pungi de hârtie.

În aprilie, compania a lansat Sezamo Xtra, noul program de membru care înlocuiește fostul abonament Premium, oferind beneficii extinse și reduceri suplimentare. În iunie, portofoliul dedicat bucătăriei asiatice s-a extins cu peste 350 de produse noi provenite din China, Japonia, India, Coreea, Thailanda și Vietnam, ducând totalul categoriei la peste 500 de articole.

În septembrie, Sezamo a lansat prima categorie de produse upcycled din retailul online românesc, care transformă surplusul de ingrediente în produse noi, sigure și de calitate. Categoria reunește producători locali și internaționali care valorifică inteligent resursele, de la pâine artizanală obținută din resturi de bere, până la gustări și făinuri realizate din pulpa fructelor și legumelor. Prin această lansare, Sezamo a devenit primul supermarket online din România care integrează în mod oficial principiile economiei circulare în oferta sa permanentă.

Supermarketul online oferă o selecție de peste 16.000 de produse, precum produse proaspete direct de la fermieri autohtoni, alimente de la artizani locali, dar și branduri internaționale de tip supermarket, toate într-un singur loc. Produsele sunt livrate către clienți din depozitul de 12.000 m² situat în incinta CTPark, în nordul Bucureștiului, care include spații de depozitare ambientală și unități cu temperatură controlată, ce permit păstrarea produselor în condiții cât mai bune și reducerea costurilor de energie.

