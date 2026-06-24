Negoiță îl compară pe Nicușor Dan cu Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu: „Varianta mai creață și cu ceva mai mult păr”

Invitat la emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, l-a comparat pe Nicușor Dan cu foștii șefi de stat Ion Iliescu și Nicolae Ceaușescu. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Negoiță: „Nicușor Dan e varianta mai creață și cu ceva mai mult păr decât Iliescu”

Robert Negoiță l-a descris pe Nicușor Dan ca fiind o copie fidelă a lui Ion Iliescu, dar cu mai mult păr.

„Pe Iliescu l-am cunoscut bine, l-am cunoscut și pe Nicușor Dan. Nicușor Dan e varianta mai creață și cu ceva mai mult păr decât Iliescu. Zâmbitor, jovial, sărac și curat. E făcut pentru asta.”

Negoiță: „Li s-a părut că e ușor de manipulat și că vor conduce tot ei”

Primarul Sectorului 3 nu s-a oprit doar la comparația cu Iliescu, ci a subliniat că Nicușor Dan se aseamănă și cu Ceaușescu, din cauza modului în care este „manipulat”.