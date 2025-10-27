Prima pagină » Comunicate de presă » PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni, cel mai mare din regiunea Moldovei, cu încă 85 MW (P)

PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni, cel mai mare din regiunea Moldovei, cu încă 85 MW (P)

27 oct. 2025, 18:41
PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni, cel mai mare din regiunea Moldovei, cu încă 85 MW (P)
  • PPC Renewables România continuă planul de creștere a portofoliului de energie regenerabilă prin lansarea celei de-a doua faze a parcului Deleni, județul Vaslui
  • Parcul eolian de 140 MW este cel mai mare din Moldova, iar faza a doua va adăuga 85 MW de capacitate instalată de producție

București – PPC Renewables România va începe lucrările la cea de-a doua fază a parcului eolian Deleni din județul Vaslui, cel mai mare proiect eolian din regiunea Moldovei. Capacitatea parcului, a cărui primă fază de 140 MW este în construcție, va fi majorată cu 85 MW, prin construirea a 14 noi turbine eoliene de 6,1 MW fiecare.

Turbinele vor fi amplasate în proximitatea localității Bogdănița și vor ridica puterea totală instalată a proiectului la peste 225 MW.

„Continuăm să facem pași concreți în dezvoltarea portofoliului nostru și rămânem primul investitor privat major care contribuie la dezvoltarea regională a Moldovei. După prima etapă a parcului eolian de 140 MW de la Deleni, extindem investiția cu încă 85 MW prin acest proiect. Astfel, contribuim cu peste 225 MW de energie verde în mixul energetic național și sprijinim reducerea deficitului de capacități de producție din nordul țării,” a declarat Adrian Dugulan, Director General al PPC Renewables România.

Proiectul face parte din programul de extindere a portofoliului de energie regenerabilă al PPC Renewables România și continuă investiția locală începută prin parcul eolian Deleni de 140 MW, aflat deja într-o etapă avansată de construcție. În ultimul an, PPC Renewables România a extins portofoliul de energie verde, ajungând la peste 1,3 GW, prin noi proiecte eoliene, fotovoltaice și de stocare.

Extinderea producției din surse regenerabile în regiunea Moldovei contribuie la diversificarea geografică a mixului energetic național și la consolidarea securității energetice. Împreună, cele două proiecte vor ajuta la reducerea deficitului de capacități de producție din nordul țării, în contextul în care energia regenerabilă devine o componentă tot mai importantă pentru siguranța energetică a României.

În urma finalizării celor două etape, PPC Renewables România va depăși pragul de 1,5 GW în capacități de energie din surse regenerabile. În prezent, PPC Renewables România are o capacitate instalată de peste 1,3 GW și este cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din România.

Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile în Grecia, România, Italia și Bulgaria, având o capacitate instalată crescută de la 4,7 GW, în prima jumătate a anului 2024, la 6,3 GW la sfârșitul lunii iunie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a ajunge la o capacitate instalată din surse regenerabile de 11,8 GW până în 2027. În prezent, noi proiecte de 3,7 GW se află în stadiul de construcție sau pregătite pentru construire. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este lider în energia regenerabilă, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,3 GW și continuă într-un ritm alert să își întărească portofoliul prin proiecte de mare anvergură, fiind cel mare producător privat de energie regenerabilă din România.

