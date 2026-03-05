RCI Holding este partenerul exclusiv al The Economist pentru Romania Government Roundtable, București, 30 martie – 1 aprilie 2026

Bucureștiul va deveni un punct central al dezbaterii strategice din Europa de Sud-Est, întrucât factori de decizie de rang înalt, bănci centrale, instituții financiare și lideri globali din mediul de afaceri se reunesc în cadrul Romania Government Roundtable, organizat de Economist Impact Events in Southeast Europe, reprezentat oficial de Hazlis & Rivas Group.

La finalul lunii martie 2026, capitala României va deveni un reper al dialogului regional, găzduind cea mai influentă platformă din Europa de Sud-Est pentru interacțiunea dintre sectorul public și cel privat — într-un moment marcat de schimbări economice și geopolitice de amploare. Vezi programul integral AICI

RCI Holding, în calitate de partener exclusiv și strategic al The Economist pentru România și Republica Moldova, își consolidează rolul de catalizator al cooperării dintre guverne, instituții și mediul privat.

„Europa de Sud-Est intră într-o etapă decisivă de redefinire strategică, iar România are o oportunitate reală de a se afirma ca punct de referință regional pentru dialog, stabilitate și investiții. Prin Romania Government Roundtable, RCI Holding contribuie la crearea unui cadru în care guvernele, băncile centrale, instituțiile financiare și capitalul privat pot purta un dialog substanțial, orientat spre soluții, și pot avansa proiecte concrete de cooperare regională. Parteneriatul nostru cu The Economist subliniază, de asemenea, ambiția de a conecta regiunea la cele mai importante conversații globale și de a promova o agendă de dezvoltare bazată pe securitatea și reziliența infrastructurilor critice, alinierea la standardele europene, sprijinirea țărilor candidate și competitivitatea pe termen lung,” a declarat Dan Stratan, Fondator și CEO al RCI Holding.

Un forum de nivel înalt pentru următoarea etapă de creștere a Europei de Sud-Est

Ediția 2026 a Romania Government Roundtable va avea loc la București sub tema „Următorul mare pas înainte al Europei de Sud-Est” și va reuni decidenți de prim rang din regiune și din afara acesteia.

Printre participanții de nivel înalt la deschiderea conferintei se numără Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României, și Yannis Stournaras, Guvernatorul Băncii Greciei. Participarea profesorului Daron Acemoglu, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, subliniază relevanța strategică a forumului și credibilitatea tot mai mare a României ca platformă pentru dezbateri avansate privind instituțiile, democrația, tehnologia și viitorul economiilor emergente.

In aceeasi zi a conferinței, pe 30 martie, raportorul UE pentru viitorul pieței comune si fost prim-ministru italian Enrico Letta va participa la un dialog cu Alasdair Ross, editor pe afaceri globale, economie, strategie și risc la The Economist. Discuția va viza direcțiile strategice pentru întărirea pieței comune europene, cu accent pe integrarea financiară, accesul la energie sustenabilă și accelerarea inovației, în contextul necesității unor reforme menite să sporească competitivitatea, reziliența și autonomia strategică a Uniunii Europene până în 2028.

Lucrările celei de-a doua zile a conferinței, programate pentru 31 martie la Hotel Marriott, vor fi deschise de premierul României, Ilie Bolojan, prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și premierul Albaniei, Edi Rama, în cadrul unei sesiuni moderate de Joan Hoey, editor al Democracy Index și consultant pentru Europa al Economist Intelligence Unit. Discuțiile vor aborda modalitățile prin care Europa își poate consolida securitatea, stabilitatea, creșterea economică și coeziunea, incluzând perspectivele regionale privind apărarea și securitatea Uniunii Europene, precum și evoluțiile Republicii Moldova și Albaniei în procesul de aderare la UE.

Tot pe 31 martie, vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, va susține o intervenție dedicată instrumentelor de consolidare ale Uniunii Europene în fața unor provocări majore, precum instabilitatea geopolitică, securitatea energetică, presiunile economice, migrația și polarizarea politică.

În plus, investitori de top, grupuri regionale din sectorul privat și lideri de marcă ai mediului de afaceri vor contribui la discuții aprofundate privind politicile financiare și de sănătate, energie, aparare, securitatea economică, investițiile strategice, transformarea digitală și inteligența artificială.

Angajamentul strategic al RCI Holding pentru reziliența regională

Implicarea RCI Holding în Romania Government Roundtable 2026 reflectă direcția strategică mai amplă a grupului, construită pe o experiență solidă în infrastructuri critice și pe capacitatea dovedită de a livra strategii integrate de transformare digitală și de business, adaptate economiilor aflate într-o schimbare accelerată.

Grupul dezvoltă cadre de creștere pe termen lung, bazate pe analize de tip foresight, planificare strategică și management al riscurilor sistemice, cu un accent clar pe securitatea energetică ca pilon al stabilității economice, al rezilienței infrastructurii și al valorii sustenabile pentru investitori, într-un context geopolitic și tehnologic tot mai complex.

Programul evenimentului și locația

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc pe 30 martie 2026, la Ateneul Român. Sesiunile plenare și dezbaterile tematice se vor desfășura în perioada 31 martie – 1 aprilie 2026, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Agenda completă a conferinței va fi publicată în curând.

Context

Acest comunicat de presă se bazează pe informații publice comunicate anterior de Economist Impact Events, organizatorul Romania Government Roundtable 2026, și reflectă poziționarea instituțională și strategică a RCI Holding în calitate de partener exclusiv pentru România și Republica Moldova.

Fondată în anul 2000, RCI Holding este un conglomerat cu sediul central la București, cu operațiuni în peste 25 de țări. Grupul cuprinde 23 de companii active în infrastructuri critice, piețe de energie, consultanță strategică, tehnologie și servicii digitale, având peste 350 de angajați permanenți și gestionând investiții CAPEX de peste 25 de miliarde de euro, cu un portofoliu istoric de peste 3.000 de proiecte livrate.

Economist Impact Events in Southeast Europe, reprezentat oficial de Hazlis & Rivas Group, organizează din 1996 mese rotunde guvernamentale de nivel înalt și summituri emblematice în întreaga regiune, reunind șefi de stat, laureați ai Premiului Nobel, lideri de afaceri și instituții internaționale pentru dezbateri aprofundate și relevante pentru politicile publice. Operând sub brandul editorial de încredere al The Economist, organizația derulează evenimente în Europa și la nivel internațional, inclusiv la New York, Londra, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf și Viena, precum și în întreaga Europă de Sud-Est.