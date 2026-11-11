Prima pagină » Actualitate » Alertă majoră în Italia: Cel puțin 300 de școli au fost evacuate în urma unor amenințări cu bomba

Alertă majoră în Italia: Cel puțin 300 de școli au fost evacuate în urma unor amenințări cu bomba

Alertă majoră în Italia: Cel puțin 300 de școli au fost evacuate în urma unor amenințări cu bomba
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alertă de securitate de amploare în Italia, miercuri, 11 noiembrie 2026. Cel puțin 300 de școli au fost afectate de un val de amenințări cu bombă transmise prin e-mail, iar elevii și profesorii din numeroase unități de învățământ au fost evacuați preventiv. Mesajele, trimise aproape simultan către instituții din mai multe regiuni, au provocat întreruperea cursurilor și mobilizarea forțelor de ordine. Autoritățile suspectează o campanie coordonată de alarme false, pe fondul unor incidente similare înregistrate recent în mai multe țări europene, transmit mai multe publicații locale și internaționale. 

Potrivit agenției Reuters, ministrul italian al Educației, Giuseppe Valditara, a declarat pentru postul de televiziune La7 că aproximativ 300 de unități de învățământ au fost vizate de amenințări, avertizând că numărul acestora ar putea crește pe măsură ce sunt centralizate sesizările.

Alerta a fost declanșată în jurul orei locale 09:50, când mai multe școli au primit mesaje electronice în care se afirma că în clădiri ar fi fost amplasate dispozitive explozive.

Directorii au anunțat imediat autoritățile, iar în numeroase instituții au fost activate procedurile de evacuare. Elevii au fost conduși în curți, în spații deschise sau în zone considerate sigure, în timp ce polițiștii și echipele specializate au început verificările.

Deși amploarea incidentului a provocat îngrijorare în rândul părinților, primele controale nu au confirmat existența unor dispozitive explozive, iar autoritățile tratează amenințările ca fiind, cel mai probabil, false.

Îngrijorări privind o posibilă campanie de destabilizare în Europa

Noua serie de amenințări apare într-un context european marcat de incidente similare împotriva infrastructurii și serviciilor publice.

Reuters și Financial Times relatează că școli din Irlanda și Scoția au primit, de asemenea, amenințări cu bombă, în timp ce alte incidente recente au afectat transportul aerian și diverse servicii.

Autoritățile europene urmăresc riscurile asociate așa-numitelor operațiuni hibride, care pot include atacuri informatice, dezinformare și acțiuni destinate provocării panicii sau perturbării activităților cotidiene.

Totuși, nu există deocamdată dovezi publice suficiente pentru a atribui amenințările de miercuri unui stat, unei organizații teroriste sau unei operațiuni coordonate din exterior.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă mesajele au fost trimise de aceeași persoană sau de un grup organizat și dacă există o legătură demonstrabilă cu incidentele recente din alte țări.

Autoritățile continuă verificările. Ce se întâmplă cu elevii?

În localitățile afectate, polițiștii, carabinierii și echipele specializate au intervenit pentru verificarea clădirilor și protejarea elevilor.

În funcție de rezultatul controalelor și de deciziile conducerilor școlilor, unii elevi au revenit în clase, în timp ce pentru alții cursurile au fost suspendate, iar părinții au fost solicitați să îi preia.

Deși primele rezultate indică faptul că amenințările sunt false, procedurile de securitate au fost aplicate pentru prevenirea oricărui risc.

Cazul evidențiază vulnerabilitatea instituțiilor de învățământ în fața amenințărilor anonime transmise în masă și impactul pe care acestea îl pot avea asupra activității școlare, chiar și în absența unui pericol real.

Ancheta autorităților italiene continuă, iar bilanțul final al unităților de învățământ vizate și evacuate urmează să fie clarificat.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSPrecizările SRI după dejucarea atacului cibernetic lansat de gruparea de hackeri ruși Apt Turla: Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft
14:06
Precizările SRI după dejucarea atacului cibernetic lansat de gruparea de hackeri ruși Apt Turla: Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft
FLASH NEWSEuroparlamentarul Dragoş Benea, vicepreşedinte al PSD, îi calmează pe „ipocriții de serviciu” care se opun reformei administrativ-teritoriale: „Localitățile nu vor dispărea, satul rămâne”
13:51
Europarlamentarul Dragoş Benea, vicepreşedinte al PSD, îi calmează pe „ipocriții de serviciu” care se opun reformei administrativ-teritoriale: „Localitățile nu vor dispărea, satul rămâne”
REACȚIEDiana Buzoianu, pusă la punct de Romsilva în scandalul cabanelor silvice. Regia de stat anunță ce soartă vor avea imobilele
13:40
Diana Buzoianu, pusă la punct de Romsilva în scandalul cabanelor silvice. Regia de stat anunță ce soartă vor avea imobilele
ALERTĂConcedieri masive la STB. Sute de angajați au primit preavize. Ce salarii vor încasa persoanele disponibilizate
13:16
Concedieri masive la STB. Sute de angajați au primit preavize. Ce salarii vor încasa persoanele disponibilizate
PROIECTSenatorul Nicoleta Pauliuc vrea consultări cu aleşii locali liberali pe reforma administrativ-teritorială
13:10
Senatorul Nicoleta Pauliuc vrea consultări cu aleşii locali liberali pe reforma administrativ-teritorială
Uniunea Europeană introduce standardul Euro 7 și penalizează mașinile electrice: Ce se schimbă începând cu 29 noiembrie
13:05
Uniunea Europeană introduce standardul Euro 7 și penalizează mașinile electrice: Ce se schimbă începând cu 29 noiembrie
Mediafax
Cu o singură condiție. Mașinile pe benzină și diesel ar putea fi vândute și după 2035
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Sub 5.000 de euro pentru un apartament cu două camere! Ce ascunde, de fapt, oferta ANAF
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
„Trebuie să schimbăm atitudinea”. Ce spune Andrei Coubiș, înainte de meciurile din Liga Națiunilor cu Polonia și Bosnia și Herțegovina
Click
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Cancan.ro
1.000 lei amendă pentru toți șoferii din București care fac această greșeală în 2026. Majoritatea cred că e ceva normal, dar legea este clară
Ce se întâmplă doctore
Meteorologii ANM au actualizat prognoza până la începutul lunii decembrie. Se anunță ninsori puternice
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cantitatea de lumină la care te expui zilnic ar putea fi un puternic predictor al demenței
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
COMUNICATWALDEVAR Energy îl numește pe Ioan Popoviciu în funcția de CEO
14:12
WALDEVAR Energy îl numește pe Ioan Popoviciu în funcția de CEO
NEWS ALERTCe s-a decis la Abu Dhabi. Primele rezultate ale negocierilor Rusia-SUA-Ucraina. Negociatorul-șef al lui Putin: „Europenii contribuie la moartea în masă a populației civile. Delegația rusă nu a comunicat cu reprezentanții europeni“
14:06
Ce s-a decis la Abu Dhabi. Primele rezultate ale negocierilor Rusia-SUA-Ucraina. Negociatorul-șef al lui Putin: „Europenii contribuie la moartea în masă a populației civile. Delegația rusă nu a comunicat cu reprezentanții europeni“
ULTIMA ORĂPNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
13:44
PNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
DEZVĂLUIRIUn lider regional PNL ar fi beneficiat de 80 milioane de lei din PNRR prin schema bateriilor de 1.000 de euro vândute cu 5.000 de euro – ReporterIS
13:01
Un lider regional PNL ar fi beneficiat de 80 milioane de lei din PNRR prin schema bateriilor de 1.000 de euro vândute cu 5.000 de euro – ReporterIS
PROIECT DE LEGEDiana Buzoianu a depus un proiect de lege care prevede ca inspectorii care merg pe teren să poarte bodycam-uri: ”Cei care erau corupți să nu-și mai poată negocia plicul în momentul în care merg în control”
13:00
Diana Buzoianu a depus un proiect de lege care prevede ca inspectorii care merg pe teren să poarte bodycam-uri: ”Cei care erau corupți să nu-și mai poată negocia plicul în momentul în care merg în control”
NEWS ALERTGrevă generală în Spania. Blocaje rutiere, intervenții ale forțelor de ordine și arestări în mai multe orașe, încă de la primele ore ale dimineții. „Este prima acțiune de acest tip din ultimii 14 ani“
12:57
Grevă generală în Spania. Blocaje rutiere, intervenții ale forțelor de ordine și arestări în mai multe orașe, încă de la primele ore ale dimineții. „Este prima acțiune de acest tip din ultimii 14 ani“

Cele mai noi

Trimite acest link pe