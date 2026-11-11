Alertă majoră în Italia: Cel puțin 300 de școli au fost evacuate în urma unor amenințări cu bomba

Alertă de securitate de amploare în Italia, miercuri, 11 noiembrie 2026. Cel puțin 300 de școli au fost afectate de un val de amenințări cu bombă transmise prin e-mail, iar elevii și profesorii din numeroase unități de învățământ au fost evacuați preventiv. Mesajele, trimise aproape simultan către instituții din mai multe regiuni, au provocat întreruperea cursurilor și mobilizarea forțelor de ordine. Autoritățile suspectează o campanie coordonată de alarme false, pe fondul unor incidente similare înregistrate recent în mai multe țări europene, transmit mai multe publicații locale și internaționale.

Potrivit agenției Reuters, ministrul italian al Educației, Giuseppe Valditara, a declarat pentru postul de televiziune La7 că aproximativ 300 de unități de învățământ au fost vizate de amenințări, avertizând că numărul acestora ar putea crește pe măsură ce sunt centralizate sesizările.

Alerta a fost declanșată în jurul orei locale 09:50, când mai multe școli au primit mesaje electronice în care se afirma că în clădiri ar fi fost amplasate dispozitive explozive.

Directorii au anunțat imediat autoritățile, iar în numeroase instituții au fost activate procedurile de evacuare. Elevii au fost conduși în curți, în spații deschise sau în zone considerate sigure, în timp ce polițiștii și echipele specializate au început verificările.

Deși amploarea incidentului a provocat îngrijorare în rândul părinților, primele controale nu au confirmat existența unor dispozitive explozive, iar autoritățile tratează amenințările ca fiind, cel mai probabil, false.

Îngrijorări privind o posibilă campanie de destabilizare în Europa

Noua serie de amenințări apare într-un context european marcat de incidente similare împotriva infrastructurii și serviciilor publice.

Reuters și Financial Times relatează că școli din Irlanda și Scoția au primit, de asemenea, amenințări cu bombă, în timp ce alte incidente recente au afectat transportul aerian și diverse servicii.

Autoritățile europene urmăresc riscurile asociate așa-numitelor operațiuni hibride, care pot include atacuri informatice, dezinformare și acțiuni destinate provocării panicii sau perturbării activităților cotidiene.

Totuși, nu există deocamdată dovezi publice suficiente pentru a atribui amenințările de miercuri unui stat, unei organizații teroriste sau unei operațiuni coordonate din exterior.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă mesajele au fost trimise de aceeași persoană sau de un grup organizat și dacă există o legătură demonstrabilă cu incidentele recente din alte țări.

Autoritățile continuă verificările. Ce se întâmplă cu elevii?

În localitățile afectate, polițiștii, carabinierii și echipele specializate au intervenit pentru verificarea clădirilor și protejarea elevilor.

În funcție de rezultatul controalelor și de deciziile conducerilor școlilor, unii elevi au revenit în clase, în timp ce pentru alții cursurile au fost suspendate, iar părinții au fost solicitați să îi preia.

Deși primele rezultate indică faptul că amenințările sunt false, procedurile de securitate au fost aplicate pentru prevenirea oricărui risc.

Cazul evidențiază vulnerabilitatea instituțiilor de învățământ în fața amenințărilor anonime transmise în masă și impactul pe care acestea îl pot avea asupra activității școlare, chiar și în absența unui pericol real.

Ancheta autorităților italiene continuă, iar bilanțul final al unităților de învățământ vizate și evacuate urmează să fie clarificat.