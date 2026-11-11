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Diana Buzoianu, pusă la punct de Romsilva în scandalul cabanelor silvice. Regia de stat anunță ce soartă vor avea imobilele

Diana Buzoianu, pusă la punct de Romsilva în scandalul cabanelor silvice. Regia de stat anunță ce soartă vor avea imobilele
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Romsilva a dat o replică fermă fostului ministru al Mediului, Diana Buzoianu, pe tema investițiilor în cabane silvice care ar fi generat venituri reduse. Regia de stat respinge acuzațiile Dianei Buzoianu și anunță că unele spații ar putea fi modernizate din fonduri proprii, apoi vândute sau închiriate.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a reacționat, miercuri, la acuzațiile aduse de fostul ministru al mediului Diana Buzoianu în cazul cabanelor deținute. Instituția a explicat că majoritatea cabanelor sale sunt destinate personalului silvic, nu turiștilor.

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Romsilva: Investițiile vor fi recuperate pe termen mediu și lung.

Instituția de stat a clarificat că aceste spații au fost construite inițial pentru angajații care lucrează în pădurile din fondul public. Astfel, Romsilva susține că investițiile vor fi recuperate pe termen mediu și lung.

„Respingem, așadar, cu fermitate acuzațiile fostului ministru, bazate exclusiv pe presupuneri, privind o altă destinație a acestor spații de cazare”, a transmis Romsilva într-o postare pe Facebook.

Cât costă un sejur de 3 nopți în Bucovina, de Rusalii. Cât plătesc turiștii pentru închirierea unei cabane, pentru o noapte

Cât plătesc turiștii pentru închirierea unei cabane, pentru o noapte

Romsilva precizează că deține 237 de spații de cazare, inclusiv cabane. Dintre acestea, 18 au fost modernizate și îndeplinesc criteriile de clasificare turistică, fiind folosite și pentru cazarea turiștilor.

Potrivit regiei, cabanele au fost construite în zone greu accesibile, pentru angajații care se ocupă de întreținerea, exploatarea și paza pădurilor, precum și de gestionarea faunei cinegetice. Aceste spații au servit inclusiv ca locuințe temporare de serviciu pentru personalul silvic. O parte dintre cabane au fost introduse ulterior în circuitul turistic, astfel încât veniturile obținute din închirieri să poată acoperi parțial cheltuielile de întreținere.

Cabanele cu potențial turistic vor fi modernizate

Reprezentanții Romsilva au mai punctat că în 2025, regia a început să monitorizeze veniturile din silvoturism și cheltuielile de întreținere a spațiilor de cazare. Potrivit acestora, cabanele cu potențial turistic urmează să fie modernizate din fonduri proprii și introduse treptat în circuitul turistic, în funcție de îndeplinirea criteriilor de clasificare.0

În cazul spațiilor fără potențial turistic, care nu mai sunt necesare administrării silvice, Romsilva va analiza posibilitatea închirierii sau vânzării prin licitații publice. Cele 18 cabane incluse în prezent în circuitul turistic sunt prezentate pe site-ul instituției, dar nu și pe platformele turistice consacrate, scrie Mediafax. În replică, Romsilva a transmis că analizează și această posibilitate.

Ce reproșează fostul ministru al Mediului

Diana Buzoianu a criticat cheltuielile pentru renovarea unor cabane silvice, comparativ cu veniturile obținute din închirierea acestora. Miercuri, 11 noiembrie, fostul ministru al Mediului a prezentat mai multe exemple de investiții de zeci sau sute de mii de lei. Liderul USR a susținut că unele cabane sunt folosite de lideri politici locali pentru diferite petreceri și partide de vânătoare.

Diana Buzoianu

În plus, Buzoianu a semnalat lipsa cabanelor de pe marile platforme de rezervări. Potrivit fostului ministru, informațiile despre posibilitățile de cazare sunt greu de găsit, accesul publicului la acestea fiind îngreunat.

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