PNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”

Biroul Politic Național al PNL a aprobat în ședinta de duminică începerea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forței Dreptei, iar Ilie Bolojan și Ludovic Orban au susținut, miercuri, o conferință de presă comună prin intermediul căreia au anunțat că au stabilit ca până la începutul lunii decembrie să finalizeze negocierile de fuziune. Pe 23 noiembrie 2021, Orban şi-a dat demisia din Partidul Naţional Liberal, împreună cu alți 15 liberali care s-au dezafiliat din grupurile parlamentare liberale, pe fondul conflictului cu noua conducere a partidului, dar și a dezacordului privind alianța PNL-PSD, susținută la acel moment de Klaus Iohannis. Acum, după aproape 5 ani, Ludovic Orban revine în PNL. Ilie Bolojan i-a urat ”Bine ai revenit acasă”.

Bolojan către Orban: ”Bine ai revenit acasă”

”Avem nevoie de reforme profunde. Aceste reforme înseamnă să avem un stat care nu-și mai risipește banii, un stat care combate privilegiile și nedreptățile, un stat în care se poate prospera. Pentru asta nu este suficient doar să facem o fuziune sau o alianță politică. Ne propunem să aducem împreună toate organizațiile și oamenii competenți care vor să lupte pentru România modernă. Asta ne propunem și ceea ce se întâmplă în această perioadă este un prim pas.

Vedem că există o axă PSD-AUR care continuă să captureze instituțiile statului și urmărim să oferim o alternativă serioasă.

Pentru aceasta, am stabilit că până la începutul lunii decembrie vom finaliza negocierile de fuziune. Și cel mai târziu, în primul trimestru anului viitor, vom parcurge procedurile statutare, Consilii Naționale și Congrese, pentru a încheia acest proiect politic și pentru a continua construcția începând cu prima parte anului viitor pentru o forță politică și pentru o ofertă bazată pe competență, pe oameni profesioniști, pe soluții corecte pentru România.

Îi mulțumesc domnului Ludovic Orban și colegilor. Bine ai revenit acasă”, a declarat Ilie Bolojan.

Orban: ”Colaborarea pe care am avut-o cu președintele PNL îmi oferă garanția deplină că PNL a revenit pe poziția normală”

La rândul său, Orban a transmis că Ilie Bolojan a așezat Partidul Național Liberal ”acolo unde îi este locul” și a punctat că actuala colaborare pe care o are cu președintele partidului îi oferă garanția deplină că PNL a revenit ”pe poziția normală”

”Vreau doar să readuc aminte că cei mai mulți membri ai Forța Dreptei sunt liberali, care au plecat atunci când Klaus Iohannis a impus conducerii PNL o decizie total potrivnică. Este vorba de impunerea guvernării cu PSD și a unui proiect de coabitare politică care, din păcate, a avut efecte nocive.

Astăzi nu mai există niciun motiv pentru ca noi să nu revenim acasă, alături de Ilie Bolojan și de echipa sa. Colaborarea pe care am avut-o cu președintele PNL îmi oferă garanția deplină că PNL a revenit pe poziția normală, corectă și serioasă de reprezentare a alegătorilor care își doresc o Românie democratică, care să ofere celor care vor să câștige cinstit și să-și realizeze destinul posibilități de afirmare.

Astăzi, Ilie Bolojan și echipa de conducere a PNL au așezat Partidul Național Liberal acolo unde îi este locul. Decizia noastră exprimă încrederea deplină în proiectul lansat de Bolojan”, a declarat ORBAN.

Ludovic Orban a pierdut șefia PNL pe 25 septembrie 2021, la Congresul partidului. Câștigător a fost Florin Cîțu. Pe 23 noiembrie 2021, Orban şi-a dat demisia din Partidul Naţional Liberal, împreună cu alți 15 liberali care s-au dezafiliat din grupurile parlamentare liberale, pe fondul conflictului cu noua conducere a partidului, dar și a dezacordului privind alianța PNL-PSD, susținută la acel moment de Klaus Iohannis.

Pe 14 decembrie 2021, Orban anunța înfiinţarea noului său partid, Forța Dreptei, doctrina fiind „o sinteză modernă a tuturor ideilor, valorilor și principiilor validate de timp din marile curente de gândire de centru-dreapta”.