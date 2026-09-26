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Tanczos Barna vorbește despre următoarea nominalizare chiar la lansarea programului de guvernare a lui Siegfried Mureșan

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Prezent la lansarea programului de guvernare a lui Siegfried Mureșan, reprezentantul UDMR, Tanczos Barna, propus pentru funcția de vicepremier și ministru al Agriculturii în Cabinetul Siegfried Mureșan, a vorbit și despre scenariul în care noul Executiv ar pica testul din Parlament. Tanczos Barna consideră că, deși există șanse să se formeze o majoritate PNL-USR-UDMR, un eventual eșec ar transforma o nouă desemnare de premier, realizată de președintele Nicușor Dan, în prioritatea absolută a coaliției.

„Eu cred în continuare că există șanse, în urma negocierilor care urmează luni, marți sau zilele următoare, la o majoritate și în această formulă. Dacă nu se va întâmpla, cu siguranță prioritatea numărul unu după un vot în Parlament este o nouă desemnare, un vot pentru un guvern responsabil care să ducă mai departe aceste măsuri”, a explicat Tanczos Barna.

Tanczos Barna: „Votarea unui guvern este vitală pentru țară”

Întrebat dacă UDMR este pregătită să susțină o nouă propunere în cazul în care Guvernul Mureșan nu va fi învestit, Tanczos Barna a clarificat pașii următori, subliniind urgența rezolvării crizei politice.

„Nu trebuie să susținem o nouă desemnare de premier, pentru că desemnarea se face la nivelul Administrației Prezidențiale, la domnul președinte Nicușor Dan. Considerăm că este vitală pentru țară votarea unui guvern în cel mai scurt timp posibil. Este și motivul pentru care astăzi ne aflăm aici. Angajații, întreprinzătorii, pensionarii așteaptă un guvern care să fie cu puteri depline”, a declarat liderul UDMR la evenimentul de lansare a programului de guvernare.

Siegfried Mureșan avertizează cu alegeri anticipate. Lipsesc voturile de învestitură

Pentru a primi votul de învestitură, Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi, un prag pe care deocamdată nu îl atinge, în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu intenționează să voteze în favoarea noului Executiv.

În acest context tensionat, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, susține că un eșec în Parlament i-ar putea deschide președintelui calea pentru declanșarea alegerilor anticipate. Prezent sâmbătă la Parlament pentru a depune lista miniștrilor și programul de guvernare, Mureșan a subliniat că, deși șeful statului a exclus până acum această variantă extremă, o prelungire a crizei politice ar putea schimba abordarea.

„Dacă această criză nu va fi rezolvată, atunci trebuie mers în fața oamenilor, iar aceștia să fie întrebați pe cine doresc să aibă majoritate în Parlament”, a concluzionat Siegfried Mureșan.

Mai mult de jumătate dintre miniștrii lui Siegfried Mureșan au fost și în Guvernul demis al lui Bolojan

Europarlamentarul a anunțat, printr-o postare pe pagina personală de Facebook, lista oficială a celor 16 miniștri care vor face parte din următorul Executiv cu puteri depline, în cazul în care va trece de votul Parlamentului.

Pe lângă cele 16 nume, Mureșan a menționat și persoana care va ocupa funcția de Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Este vorba de inginerul Dan Reșitnec, din partea USR.

  1. Ministerul Afacerilor Interne și viceprim-ministru: Mircea Abrudean (PNL)
  2. Minsiterul Apărării Național și viceprim-ministru: Radu Miruță (USR)
  3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru: Tanczos Barna (UDMR)
  4. Ministerul Justiției: Andrea Chiș (independentă)
  5. Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)
  6. Ministerul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)
  7. Ministerul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)
  8. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR)
  9. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR)
  • Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL)
  1. Minsiterul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)
  2. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR)
  3. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR)
  4. Ministerul Energiei: Sebastian Burduja (PNL)
  5. Ministerul Culturii: Bulcsu Koppany Ötvös (UDMR)
  6. Ministerul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL)
  7. Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru: Dan Reșitnec (USR)

În afară de Mircea Abrudean, Cătălin Drulă, Andrea Chiș, Raluca Turcan, Sebastian Burduja, Bulcsu Koppany Ötvös și Dan Retișnesc, toți au făcut parte, într-o formă sau alta, din Guvernul condus de Ilie Bolojan și demis la începutul lunii mai.

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