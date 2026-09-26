Comisiile de specialitate ale Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) critică și ele programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, după o analiză în care a fost identificată o vulnerabilitate majoră în abordarea principalelor domenii de interes național. Potrivit reprezentanților formațiunii, deși documentul asumat de noul cabinet conține 372 de măsuri, multe dintre aceste obiective nu sunt susținute de costuri complete, surse de finanțare clare sau termene de implementare. În acest context, partidul a formulat zece direcții de corectare și a venit cu soluții alternative.

Economia, agricultura și reforma statului, fără ținte exacte

AUR critică dur zona fiscal-economică din programul de guvernare. Siegfried Mureșan promite menținerea cotei unice de impozitare și o eventuală revenire a TVA la 19% atunci când contextul o va permite, însă AUR solicită un calendar fiscal precis. Acesta ar trebui să includă termene stricte pentru reducerile de taxe și un impact bugetar calculat exclusiv pe baza economiilor rezultate din tăierea cheltuielilor statului. În plus, comisiile de specialitate remarcă lipsa unei direcții clare pentru reducerea dependențelor strategice ale României și propune în schimb o amplă strategie de reindustrializare, energie la prețuri competitive și sprijinirea IMM-urilor autohtone.

În ceea ce privește agricultura, opoziția atrage atenția că instrumentele propuse nu formează o strategie reală de securitate alimentară. Prioritățile ar trebui să fie sistemele de irigații, procesarea internă a produselor și facilitarea accesului producătorilor români în marile piețe. Totodată, planurile de reformă a statului, care includ reorganizări, digitalizare și comasări ale instituțiilor, sunt considerate vagi atâta timp cât nu sunt însoțite de ținte exacte privind posturile eliminate și economiile anuale generate la buget.

Justiția, politica externă și apărarea, evaluate prin prisma rezultatelor

Domeniile de forță ale statului nu au scăpat nici ele de analiza opoziției. Deși Executivul își asumă creșterea cheltuielilor militare pentru apărarea antiaeriană și achiziția de drone, AUR subliniază că orice investiție trebuie să se reflecte într-o capabilitate concretă și să aducă un grad ridicat de valoare industriei românești de apărare. Pe plan extern, menținerea direcției pro-occidentale trebuie completată de o evaluare anuală, strictă, a diplomației românești, bazată pe atragerea de investiții, securizarea zonei Mării Negre și protejarea comunităților din diaspora.

Nu în ultimul rând, schimbările propuse în Justiție trebuie să aibă în centru cetățeanul. Reducerea duratei proceselor, diminuarea costurilor financiare și accesul echitabil la actul de justiție sunt indicatorii pe care partidul îi consideră esențiali în orice proces de eficientizare a sistemului.

Lipsa unor strategii coerente în Educație, Sănătate și sprijinirea familiilor

În viziunea AUR, deși cabinetul Mureșan propune măsuri generale pentru salarizarea și infrastructura din învățământ, lipsește o corelare directă a acestora cu prioritățile economice reale ale țării. Opoziția solicită un capitol distinct dedicat cercetării și conectarea directă a sistemului educațional cu cerințele pieței muncii.

Situația este similară și în Sănătate, unde digitalizarea și prevenția, deși menționate în document, sunt considerate insuficiente în absența unei strategii solide pentru păstrarea personalului medical. AUR cere investiții masive în infrastructură și implementarea unor indicatori care să măsoare accesul efectiv al pacienților la tratament. De asemenea, măsurile fragmentate destinate natalității și locuirii ar trebui reunite într-o strategie demografică unitară, care să includă facilități fiscale direct proporționale cu numărul de copii și obiective clare asumate până în anul 2030.

Problema centrală semnalată de comisiile AUR ar fi discrepanța majoră dintre volumul uriaș de promisiuni politice enunțate de cabinetul Mureșan și detaliile practice privind implementarea lor, formațiunea cerând ca toate măsurile să devină verificabile de către public.