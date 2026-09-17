Prima pagină » Știri politice » Ponta spune pe cine ar propune premier dacă ar fi în locul lui Nicușor Dan: „Șah-mat!”

Ponta spune pe cine ar propune premier dacă ar fi în locul lui Nicușor Dan: „Șah-mat!”

Ponta spune pe cine ar propune premier dacă ar fi în locul lui Nicușor Dan:
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul premier Victor Ponta a transmis într-o postare pe rețelele sociale, după consultările de la Cotroceni, că dacă s-ar afla acum în poziția președintelui Nicușor Dan, l-ar propune pentru funcția de prim-ministru pe europarlamentarul Siegfried Mureșan.

Victor Ponta spune că ar face această propunere de premier deoarece Siegfried Mureșan este „reprezentantul Germaniei și al PPE, omul Rheinmetall, al Propagandei Rezist din România, al lui Băsescu dar și al partidelor «slujitoare» – USR și PNL”.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Sah – Mat! Dacă aș fi acum în locul lui Nicușor Dan, l-aș propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. El este „reprezentantul” Germaniei și al PPE, omul Rheinmetall, al Propagandei #Rezist din România, al lui Basescu dar si al partidelor «slujitoare» – USR și PNL!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Sursa foto: Facebook/Victor Ponta

Fostul premier a subliniat că el și parlamentarii care „țin cu România și cu românii” nu ar vota pentru europarlamentarul PNL. Totuși, în scenariul în care Mureșan ar obține cele 233 de voturi necesare pentru învestirea noului Guvern, ar fi identificați „vânzătorii de țară” care l-ar susține, mai spune Ponta.

„Bineînțeles că eu și toți parlamentarii care ținem cu România și cu românii NU l-am vota. Dar, dacă ar strange 233 de voturi, măcar i-am identifica pe toți «vânzătorii» de țară”.

Guvernul „Siegfried + Bruxelles + Germania + PPE + USR”

În continuarea mesajului său, Victor Ponta spune că în perioada în care Nicușor Dan s-ar afla în SUA, ar avea loc în Parlament votul pentru Guvernul Mureșan. Potrivit scenariului prezentat de fostul premier, după votul din Parlament, Nicușor Dan ar putea veni cu o nouă propunere de prim-ministru.

„Cât timp Nicușor Dan s-ar afla în SUA, la Adunarea Generală a ONU, am putea avea în Parlament votul pentru Guvernul «Siegfried + Bruxelles + Germania + PPE + USR + vânzătorii și lașii din PNL». După aceea, ar putea propune un premier care să țină cu România și o echipă guvernamentală care să muncească pentru români! Șah-mat!”.

Nicușor Dan anunță concluziile discuțiilor și posibilul nume de premier la ora 17.00

Președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament s-au prezentat astăzi la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări cu Nicușor Dan, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. Partidele parlamentare și-au exprimat pozițiile, formațiunea SOS fiind singura care nu s-a prezentat la negocieri. Președintele României va susține o conferință de presă astăzi, de la ora 17:00. Șeful statului este așteptat să desemneze noul premier.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Gheorghe Piperea spune, pe surse, pe cine ar propune Nicușor Dan pentru funcția de premier: „În proporție substanțială, ne îndreptăm către alegeri anticipate”
16:44
Gheorghe Piperea spune, pe surse, pe cine ar propune Nicușor Dan pentru funcția de premier: „În proporție substanțială, ne îndreptăm către alegeri anticipate”
FLASH NEWS Alexandru Nazare anunță deblocarea a peste 2 miliarde de lei pentru plăți urgente în Sănătate
16:37
Alexandru Nazare anunță deblocarea a peste 2 miliarde de lei pentru plăți urgente în Sănătate
FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu stabilește standarde pentru viitorul guvern: „principiile pe care s-a bazat guvernarea lui Ilie Bolojan”
16:36
Vicepremierul Oana Gheorghiu stabilește standarde pentru viitorul guvern: „principiile pe care s-a bazat guvernarea lui Ilie Bolojan”
EXCLUSIV Dan Dungaciu, detalii în exclusivitate despre discuțiile de la Cotroceni: „Am dat argumente pentru anticipate și acestea au fost receptate / Oricine va fi desemnat azi, nu va trece / Nu am primit nicio invitație de a intra la guvernare” Ce le-a răspuns Nicușor Dan celor de la AUR
15:48
Dan Dungaciu, detalii în exclusivitate despre discuțiile de la Cotroceni: „Am dat argumente pentru anticipate și acestea au fost receptate / Oricine va fi desemnat azi, nu va trece / Nu am primit nicio invitație de a intra la guvernare” Ce le-a răspuns Nicușor Dan celor de la AUR
REACȚIE Căsătoriile forțate vor fi sancționate penal. Senatoarea Victoria Stoiciu transmite că așteaptă promulgarea legii. „Nu există tradiție care să justifice căsătoria unui copil”
15:25
Căsătoriile forțate vor fi sancționate penal. Senatoarea Victoria Stoiciu transmite că așteaptă promulgarea legii. „Nu există tradiție care să justifice căsătoria unui copil”
FLASH NEWS Crin Antonescu anunță varianta de premier care ar avea șanse mari să treacă de Parlament. Ce îi propune lui Nicușor Dan
15:10
Crin Antonescu anunță varianta de premier care ar avea șanse mari să treacă de Parlament. Ce îi propune lui Nicușor Dan
Mediafax
Păcatul financiar al Europei: Cine este noul „bolnav” care îngroapă continentul în datorii
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Adevarul
După Germania, vine valul MAGA și în România? Profesor din SUA: „Populismul nu se învinge prin etichetarea alegătorilor drept ignoranți”
Mediafax
De la rezident la furnizor: povestea bacăniei ardelenești care a schimbat weekend-urile din Cosmopolis
Click
Final tragic pentru căutările lui Noah, copilul de 3 ani dispărut dintr-un parc din Suffolk
Digi24
Ponta se propune premier, după întâlnirea cu N. Dan: Când veneam aici și era președinte Băsescu nu beam niciodată apă, că mi-era frică
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Ce se întâmplă doctore
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
De ce papagalilor le place să se certe?
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
FLASH NEWS Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, își remaniază guvernul. Miniștrii-cheie rămân în funcții
16:36
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, își remaniază guvernul. Miniștrii-cheie rămân în funcții
FLASH NEWS Un adolescent român în vârstă de 16 ani a fost reținut de polițiștii austrieci pentru tâlhărie. Asupra lui s-au găsit droguri și bani falși
16:36
Un adolescent român în vârstă de 16 ani a fost reținut de polițiștii austrieci pentru tâlhărie. Asupra lui s-au găsit droguri și bani falși
FLASH NEWS Alexandru Rogobete, discuții cu oficiali americani și specialiști din sănătate despre modernizarea sistemului medical din România: „Avem nevoie de investiții, tehnologie și parteneriate serioase”
16:34
Alexandru Rogobete, discuții cu oficiali americani și specialiști din sănătate despre modernizarea sistemului medical din România: „Avem nevoie de investiții, tehnologie și parteneriate serioase”
AGRICULTURĂ Subvenții APIA restante: când ar putea ajunge banii la fermieri? Sumele sunt cuprinse între 50 și 110 euro pe hectar
16:18
Subvenții APIA restante: când ar putea ajunge banii la fermieri? Sumele sunt cuprinse între 50 și 110 euro pe hectar
FLASH NEWS România importă masiv carburanți, deși are rafinării. Deficitul pentru țiței și produse petroliere rafinate a ajuns la 2,52 miliarde de euro în 2026
15:57
România importă masiv carburanți, deși are rafinării. Deficitul pentru țiței și produse petroliere rafinate a ajuns la 2,52 miliarde de euro în 2026
INEDIT După un deceniu și jumătate, un sirian și-a recuperat biblioteca pe care a zidit-o de teama regimului lui Bashar al-Assad
15:52
După un deceniu și jumătate, un sirian și-a recuperat biblioteca pe care a zidit-o de teama regimului lui Bashar al-Assad

Cele mai noi

Trimite acest link pe