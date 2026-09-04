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Rusia a lansat un atac cu drone asupra Serviciului de Securitate al Ucrainei din centrul Kievului

Ruxandra Radulescu
Rusia a lansat un atac cu drone asupra Serviciului de Securitate al Ucrainei din centrul Kievului
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O dronă rusească a lovit vineri sediul din Kiev al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), într-un atac direct, asupra unei clădiri guvernamentale importante, fapt ce evidențiază deficitul critic de sisteme de apărare aeriană cu care se confruntă Ucraina, transmite CNN.

Este pentru prima dată când armata Federației Ruse atacă clădirea SBU în cei patru ani și jumătate de conflict. Raidul a avut loc după zile întregi de atacuri aeriene aproape neîntrerupte asupra capitalei ucrainene.

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Șapte persoane au fost rănite în urma atacului, au anunțat autoritățile, iar echipele de intervenție s-au deplasat la fața locului.

Volodimir Zelenski pregătește o ripostă împotriva Rusiei, care să „oglindească” gravitatea atacului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că drona a vizat direct biroul șefului SBU, Oleksandr Poklad, situat în acea clădire. Liderul de la Kiev a dat permisiunea șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei să ofere un răspuns „adecvat și concret” armatei ruse, care să „oglindească” anvergura atacului.

„Am discutat cu șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Oleksandr Poklad. Din păcate, o dronă rusească a lovit clădirea centrală a Serviciului de Securitate al Ucrainei de pe strada Volodymyrska din Kiev, vizavi de Catedrala Sfânta Sofia.

Toate serviciile de urgență sunt la fața locului. Toți cei afectați vor primi asistența necesară. Drona a vizat direct biroul șefului Serviciului de Securitate din acea clădire. I-am dat dispoziție lui Poklad să ofere rușilor un răspuns adecvat și concret – unul care, pe cât posibil, să oglindească acest atac – imediat ce totul va fi pregătit. Armata noastră va sprijini acest răspuns. Glorie Ucrainei!”, a afirmat Zelenski, într-o postare pe Facebook.

Atacul asupra sediului SBU reprezintă o escaladare majoră – și un semn că Kievul este tot mai puțin capabil să-și protejeze obiectivele strategice de atacurile rusești, pe fondul deficitului critic de rachete interceptoare.

53 de persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor din ultimele zile

Kievul a fost supus unor atacuri timp de opt zile. Loviturile au vizat numeroase clădiri din centrul orașului, precum și depozite și fabrici – inclusiv una care produce Coca-Cola – din zonele periferice.

Cel puțin 53 de persoane și-au pierdut viața, iar 134 au fost rănite în orașul Kiev și în regiunea aferentă de la începutul acestor atacuri aproape neîntrerupte, declanșate luna trecută.

Majoritatea atacurilor din ultimele zile au fost efectuate cu drone cu propulsie cu reacție.

Rusia a vizat clădiri guvernamentale ucrainene încă de la începutul războiului și a lansat frecvent atacuri aeriene masive asupra Kievului. Deși a lovit câteva dintre acestea în trecut, nu a reușit niciodată până acum să lovească o țintă de o asemenea importanță în timpul zilei.

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