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Un nou atac de sabotaj a vizat rețeaua electrică din Germania. Suspectul, căutat în toată Europa

Un nou atac de sabotaj a vizat rețeaua electrică din Germania. Suspectul, căutat în toată Europa
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Un nou atac de sabotaj din Germania a vizat rețeaua electrică. Poliția a găsit un obiect suspect la o substație electrică din Dormagen, între Koln și Dusseldorf. 

Anchetatorii urmăresc pistele după ce au primit o scrisoare de revendicare în care sunt menționate alte cazuri suspecte:  Renania de Nord-Westfalia și Brandenburg.

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Suspectul, căutat în toată Europa

Un bărbat din Gevelsberg, lângă Hagen, este considerat suspect și este căutat în întreaga Europă.Potrivit Zeit , polițiștii cred că el ar fi trimis scrisorile, primite de mai multe instituții media germane.

Polițiștii au găsit dispozitive care puteau  provoca un scurtcircuit și pană de curent

În Bergheim, lângă Koln, și în Janschwalde, autoritățile au găsit dispozitive de lansare pentru obiecte pirotehnice. Acestea erau construite pentru a aduce un fir la nivelul liniilor electrice și să provoace un scurtcircuit prin realizarea unei legături între linia de înaltă tensiune și sol.

Potrivit Ministerului Federal de Interne, sabotajele se pot intensifica înainte de alegeri. Săptămâna aceasta, guvernul Germaniei a acuzat oficial Federația Rusă pentru tentativă de atac de război hibrid, după ce în august a fost găsită o dronă cu explozibil pe aeroportul din Leipzig.

Sursa Foto: Envato

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