Prima pagină » Magazin » Generația Z preferă să dea banii pe cafea, decât să-și cumpere o mașină: „O povară inutilă”

Generația Z preferă să dea banii pe cafea, decât să-și cumpere o mașină: „O povară inutilă”

Generația Z preferă să dea banii pe cafea, decât să-și cumpere o mașină: „O povară inutilă”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un studiu recent arată că tinerii plasează călătoriile, economisirea pentru o casă și investițiile înaintea obiceiului „tradițional” de a-și cumpăra o mașină.

Potrivit studiului citat de mirror.co.uk, realizat în rândul a 1.000 de adulți cu vârste între 18-29 de ani, tot mai mulți tineri consideră mașina o „lipitoare inutilă” pentru banii lor: 27% au spus că este „improbabil” să-și cumpere o mașină în următorii trei ani.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

12% dintre tinerii Gen Z vorbesc despre un angajament inutil, alegând să meargă pe jos, să împrumute o mașină sau să folosească mijloacele de transport în comun, în locul deținerii unui autoturism.

47% dintre tineri consideră că mașina este un accesoriu precum aspiratorul sau … mașina de tuns iarbă. O cincime (19%) ar da bani pe un telefon nou, noi console de jocuri sau alte accesorii tehnologice, în loc să-i investească într-o mașină personală.

Totodată, 27% dintre tinerii adulți ar da banii pe o vizită la psiholog și îngrijirea personală, în timp ce 23% au optat pentru ieșiri în oraș și mâncare comandată la domiciliu.

Generația Z preferă să-și cumpere cafele, în loc de mașini

Interesant este că 11% au răspuns că ar da bani în fiecare zi pe cafea, decât să-și cumpere un autoturism.

Sondajul, comandat de asiguratorul Tempcover, a dezvăluit că 18% dintre cei intervievați sunt mai convinși că generația lor este mai puțin interesată să-și cumpere mașină decât generațiile anterioare, la vârsta lor.

De asemenea, 23% dintre subiecți tind să considere mașinile ca pe un abonament de streaming, apelând la ele doar când au nevoie.

Expertul în asigurări Adam Craddock de la Tempcover a oferit explicații: „Pentru o generație care prețuiește flexibilitatea, se pare că accesul la o mașină, doar când au nevoie de ea, este mai potrivit decât deținerea propriu zisă.”.

„Tot mai mulți tineri împrumută o mașină, deci șoferii și proprietarii de mașini găsesc noi modalități de a stimula mobilitatea partajată”, a conchis Craddock.

Sursa foto: Envato

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT În 1972, un milionar a construit o insulă în Pacific cu scopul de a crea o țară fără taxe. Un rege adevărat a spulberat, însă, visul suveranității
16:47
În 1972, un milionar a construit o insulă în Pacific cu scopul de a crea o țară fără taxe. Un rege adevărat a spulberat, însă, visul suveranității
INEDIT În 1980, Michael Jackson a introdus Neverland, ferma sa de 2.700 de acri, într-un program agricol. Ce au descoperit autoritățile, însă, în 2003
19:44
În 1980, Michael Jackson a introdus Neverland, ferma sa de 2.700 de acri, într-un program agricol. Ce au descoperit autoritățile, însă, în 2003
INEDIT O femeie care își renova casa veche de 197 de ani a descoperit ceva incredibil în spatele unui perete
17:37
O femeie care își renova casa veche de 197 de ani a descoperit ceva incredibil în spatele unui perete
INEDIT Arheologii turci au descoperit o statuie unică, veche de 11.000 de ani, a unui om călare pe un leopard. Misterul obiectului de la Karahan Tepe
21:52, 02 Sep 2026
Arheologii turci au descoperit o statuie unică, veche de 11.000 de ani, a unui om călare pe un leopard. Misterul obiectului de la Karahan Tepe
SHOWBIZ Înainte să moară, Anca Pandrea și-a schimbat testamentul. Cine a primit casa actriței
20:41, 02 Sep 2026
Înainte să moară, Anca Pandrea și-a schimbat testamentul. Cine a primit casa actriței
LIFESTYLE Țara în care oamenii nu mai iau masa în familie. Sufrageria este transformată în birou sau chiar sală de fitness
19:42, 02 Sep 2026
Țara în care oamenii nu mai iau masa în familie. Sufrageria este transformată în birou sau chiar sală de fitness
Mediafax
Manda: românii au mai puțini bani, PNL și USR numără voturi!
Digi24
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Adevarul
Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu ploitic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program”
Mediafax
Unde investim în imobiliare în 2026? Avantajele urbanismului integrat
Click
A pierdut patru sarcini, apoi a mers la o mănăstire unde „se cumpără dorințe”! Ce a urmat pentru o fostă concurentă de la „MasterChef”
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Un ieșean a cumpărat 318 grame de brânză de vacă din Carrefour. Ajuns acasă, a rămas fără cuvinte: Ce era în caserolă, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut de cercetători: sistemul GPS, perturbat cu până la 10 metri
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
DECLARAȚIA pe care un deputat spaniol A FĂCUT-O LA ADRESA ROMÂNILOR: ”Fac parte din...”
EXTERNE Migranți din cinci țări ale Uniunii Europene, transferați în afara spațiului comunitar. De când va începe procesul și unde vor fi trimiși
18:49
Migranți din cinci țări ale Uniunii Europene, transferați în afara spațiului comunitar. De când va începe procesul și unde vor fi trimiși
FLASH NEWS Incident pe un aeroport din Londra. Zbor spre New York, oprit în timpul decolării. Pista a fost închisă
18:40
Incident pe un aeroport din Londra. Zbor spre New York, oprit în timpul decolării. Pista a fost închisă
EXCLUSIV Cristian Terheș, dezvăluiri despre poziția României în UE. Un reprezentat MAE ar fi cerut în trecut o hotărâre Europeană care să anuleze decizii CCR
18:34
Cristian Terheș, dezvăluiri despre poziția României în UE. Un reprezentat MAE ar fi cerut în trecut o hotărâre Europeană care să anuleze decizii CCR
ALERTĂ Un muncitor român a fost găsit mort într-o parcare din Germania. Trupul i-a fost abandonat, după ce o femeie l-ar fi „plimbat” 100 km cu mașina
18:32
Un muncitor român a fost găsit mort într-o parcare din Germania. Trupul i-a fost abandonat, după ce o femeie l-ar fi „plimbat” 100 km cu mașina
FLASH NEWS Curtea de Apel obligă Romsilva să deschidă drumul prin Pădurea Băneasa. Diana Buzoianu aruncă, din nou, vina pe AUR și PSD
18:31
Curtea de Apel obligă Romsilva să deschidă drumul prin Pădurea Băneasa. Diana Buzoianu aruncă, din nou, vina pe AUR și PSD
IMOBILIARE Sectorul din Capitală în care un apartament de 3 camere se vinde cu 22.800 de euro. Are o suprafață utilă de 36 metri pătrați
18:24
Sectorul din Capitală în care un apartament de 3 camere se vinde cu 22.800 de euro. Are o suprafață utilă de 36 metri pătrați

Cele mai noi

Trimite acest link pe