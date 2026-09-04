Generația Z preferă să dea banii pe cafea, decât să-și cumpere o mașină: „O povară inutilă”

Un studiu recent arată că tinerii plasează călătoriile, economisirea pentru o casă și investițiile înaintea obiceiului „tradițional” de a-și cumpăra o mașină.

Potrivit studiului citat de mirror.co.uk, realizat în rândul a 1.000 de adulți cu vârste între 18-29 de ani, tot mai mulți tineri consideră mașina o „lipitoare inutilă” pentru banii lor: 27% au spus că este „improbabil” să-și cumpere o mașină în următorii trei ani.

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12% dintre tinerii Gen Z vorbesc despre un angajament inutil, alegând să meargă pe jos, să împrumute o mașină sau să folosească mijloacele de transport în comun, în locul deținerii unui autoturism.

47% dintre tineri consideră că mașina este un accesoriu precum aspiratorul sau … mașina de tuns iarbă. O cincime (19%) ar da bani pe un telefon nou, noi console de jocuri sau alte accesorii tehnologice, în loc să-i investească într-o mașină personală.

Totodată, 27% dintre tinerii adulți ar da banii pe o vizită la psiholog și îngrijirea personală, în timp ce 23% au optat pentru ieșiri în oraș și mâncare comandată la domiciliu.

Generația Z preferă să-și cumpere cafele, în loc de mașini

Interesant este că 11% au răspuns că ar da bani în fiecare zi pe cafea, decât să-și cumpere un autoturism.

Sondajul, comandat de asiguratorul Tempcover, a dezvăluit că 18% dintre cei intervievați sunt mai convinși că generația lor este mai puțin interesată să-și cumpere mașină decât generațiile anterioare, la vârsta lor.

De asemenea, 23% dintre subiecți tind să considere mașinile ca pe un abonament de streaming, apelând la ele doar când au nevoie.

Expertul în asigurări Adam Craddock de la Tempcover a oferit explicații: „Pentru o generație care prețuiește flexibilitatea, se pare că accesul la o mașină, doar când au nevoie de ea, este mai potrivit decât deținerea propriu zisă.”.

„Tot mai mulți tineri împrumută o mașină, deci șoferii și proprietarii de mașini găsesc noi modalități de a stimula mobilitatea partajată”, a conchis Craddock.

Sursa foto: Envato