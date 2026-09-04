Iordania se confruntă cu o situație tot mai dificilă din cauza relației sale strânse cu Statele Unite. Regatul găzduiește militari americani și mai multe instalații militare, iar această prezență a atras atacuri iraniene asupra unor obiective din țară. Potrivit Associated Press, atacurile cu rachete și drone lansate de Iran au vizat mai multe obiective americane din regiune. O parte dintre aceste atacuri au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană, informează AP.

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Iordania încearcă să evite implicarea directă în conflict, însă poziția sa geografică și parteneriatul militar cu Washingtonul o expun tot mai mult riscurilor.

Iordania își păstrează alianța cu Statele Unite

Autoritățile de la Amman nu intenționează să renunțe la parteneriatul cu Statele Unite. Relația dintre cele două țări are o importanță majoră pentru securitatea Iordaniei și pentru poziția sa în Orientul Mijlociu. Statele Unite au acces la 12 instalații militare din Iordania, în baza unui acord de cooperare în domeniul apărării semnat în 2021.

Una dintre cele mai importante este baza aeriană Muwaffaq Salti, aflată în apropierea orașului Azraq. Baza are un rol important în operațiunile militare americane din regiune.

Poziția strategică a Iordaniei

Poziția geografică a Iordaniei oferă Statelor Unite un avantaj important în regiune. În același timp, această poziție expune regatul la riscuri suplimentare în cazul unui conflict direct între Washington și Teheran. Iranul a atacat obiective americane din Iordania ca răspuns la operațiunile militare ale Statelor Unite.

Într-unul dintre cele mai recente atacuri, Iranul a lansat rachete balistice spre teritoriul Iordaniei. Armata iordaniană a anunțat că a interceptat 10 dintre acestea, în timp ce alte trei au ajuns în zone nelocuite.

Explozii asociate cu operațiunile de interceptare au fost observate și în apropierea orașului Aqaba.

Amman susține că nu este parte a conflictului

Ministrul iordanian de Externe, Ayman Safadi, a respins ideea că Iordania ar fi parte a conflictului dintre Statele Unite și Iran. Oficialul a subliniat că Iordania este un stat suveran și că teritoriul său a fost atacat de Iran.

Declarațiile reflectă poziția delicată a autorităților de la Amman. Iordania trebuie să își protejeze relația cu Statele Unite, dar și să evite o escaladare care ar putea afecta securitatea internă.

Presiuni și asupra economiei

Pe lângă riscurile militare, Iordania se confruntă cu probleme economice și cu efectele instabilității din statele vecine. Țara găzduiește un număr mare de refugiați, iar prețurile la energie și inflația pun presiune asupra economiei. Turismul, un sector important pentru veniturile statului, poate avea la rândul său de suferit din cauza tensiunilor regionale.

Situația din Cisiordania reprezintă o altă preocupare pentru autoritățile iordaniene. O agravare a conflictului dintre israelieni și palestinieni ar putea pune o presiune suplimentară asupra Iordaniei.

În acest context, Amman încearcă să păstreze relația strategică cu Washingtonul și, în același timp, să evite o implicare directă în conflictul dintre Statele Unite și Iran.