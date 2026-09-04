Amenințare cu bombă la Tribunalul și Judecătoria Vaslui. Mesajul ar fi fost trimis din Ucraina

Autoritățile fac verificări după ce, vineri dimineață, a fost primit un e-mail prin care era anunțată plasarea unei bombe în clădirea în care funcționează Tribunalul Vaslui și Judecătoria Vaslui, relatează Agerpres.

UPDATE: În urma verificărilor efectuate de echipele de intervenție în sediul Judecătoriei Vaslui s-a constatat că amenințarea cu bombă a fost una falsă. Conducerea instanței de judecată a anunțat că activitatea va continua ca și până acum.

UPDATE: E-mailul de amenințare cu bombă de la Tribunalul Vaslui ar fi fost trimis din Ucraina.

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IPJ Vaslui a transmis un comunicat de presă, cu precizări referitoare la incidentul din această dimineață. Potrivit Vremea Nouă, e-mailul ar fi fost transmis din Ucraina. Asta nu înseamnă însă că ar fi vorba neaparat de vreun cetățean ucrainean, ci este posibil ca la mijloc să fie vorba doar despre o diversiune, în privința locației e-mailului. Iată ce precizări fac polițiștii despre incidentul de dimineață.

Știre inițială:

„Am fost sesizați cu privire la faptul că o instituție publică din municipiul Vaslui a primit, pe adresa de e-mail, un mesaj cu caracter amenințător. În urma sesizării, structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea cu exactitate a situației”, au transmis, vineri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

Potrivit polițiștilor, verificările preliminare au fost efectuate de IPJ Vaslui împreună cu partenerii instituționali.

„Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui cu partenerii instituționali, nu au existat indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, astfel instituția nu a fost evacuată”, se mai arată în comunicat.