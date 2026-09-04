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Accident între un TIR și o autoutilitară pe Drumul Expres Craiova-Pitești. Trei persoane au murit, iar alte două au fost rănite

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Un accident a avut loc, vineri după-amiază, pe Drumul Expres 12 Craiova-Pitești. Trei persoane au murit, iar alte două au fost rănite, după impactul între un TIR și o autoutilitară. Circulația rutieră este blocată pe sensul către Craiova. La fața locului au intervenit autoritățile.

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Circulația este blocată pe Drumul Expres 12 Craiova-Pitești, pe sensul Pitești-Craiova, între nodurile Negreni și Valea Mare-Slatina, după un accident în care au fost implicate o autoutilitară și un autotren cu remorcă. TIR-ul avusese anterior o explozie de anvelopă și oprise parțial pe banda 1.  Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 18:00.

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„Circulația rutieră este blocată pe DEx12 Craiova–Pitești, pe sensul Pitești–Craiova, între nodul Negreni și nodul Valea Mare–Slatina, în urma unui eveniment rutier.

Din primele informații, în eveniment sunt implicate o autoutilitară și un autotren cu remorcă.

Anterior producerii accidentului, autotrenul a suferit o defecțiune tehnică – explozie de anvelopă. Acesta a trecut de parcarea situată la km 67, unde exista posibilitatea opririi în condiții de siguranță pentru efectuarea verificărilor și a eventualelor intervenții tehnice, și a continuat deplasarea aproximativ un kilometru, după care a oprit pe acostament, ocupând parțial banda 1.

O echipă tehnică din cadrul CIC Negreni se deplasa către autotren pentru a interveni și pentru a asigura balizarea și semnalizarea corespunzătoare a acestuia.

Membrii echipei au oprit pentru îndepărtarea de pe carosabil a resturilor de anvelopă rezultate în urma defecțiunii și se deplasau către autotren pentru semnalizarea acestuia. Din păcate, evenimentul rutier s-a produs chiar în momentul în care echipa tehnică se afla în apropierea autotrenului, înainte ca acesta să poată fi balizat corespunzător.

La fața locului se intervine pentru gestionarea situației. Circulația este blocată pe sensul Pitești–Craiova. Vom reveni cu informații actualizate imediat ce acestea vor fi disponibile”, a transmis Direcţia Regională Drumuri Poduri (DRDP) Craiova pe Facebook.

Trei persoane au murit, iar alte două au fost rănite

De altfel, Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a transmis că traficul este blocat pe Drumul Expres 12, în apropierea localității Priseaca, județul Olt, după o coliziune între un ansamblu rutier și o autoutilitară. Trei persoane au murit, iar alte două au nevoie de îngrijiri medicale. Accidentul a avut loc pe sensul către Craiova.

Sursă foto: Facebook DRDP Craiova

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