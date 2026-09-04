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Doliu în lumea teatrului românesc. A murit actrița Adriana Piteșteanu

Elena Popescu
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit actrița Adriana Piteșteanu
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Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, regizoare și pedagog de teatru, a murit la vârsta de 90 de ani. Anunțul a fost făcut vineri de Uniunea Teatrală din România (UNITER), care a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria artistei.

”Am aflat cu tristețe că ne-a părăsit doamna Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, regizoare și pedagog extraordinar de teatru. Un fin observator al comportamentelor umane, un iscusit descoperitor al emoțiilor celor cu care intra în contact. Un om cald, plin viață, care va rămâne în amintirea breslei teatrale românești”, a transmis UNITER într-o postare publicată pe Facebook.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu Adrianei Piteșteanu pot merge vineri și sâmbătă la Biserica Răzoare, din Drumul Sării nr. 119.

Slujba de înmormântare va avea loc la aceeași biserică, sâmbătă, de la ora 11:00, potrivit informațiilor transmise de UNITER.

Moartea Adrianei Piteșteanu reprezintă o pierdere pentru lumea teatrului românesc, artista fiind apreciată atât pentru activitatea sa scenică și cinematografică, cât și pentru rolul său de regizoare și pedagog, prin care a contribuit la formarea unor generații de oameni de teatru.

”Dumnezeu să o odihnească!”, a transmis UNITER la finalul mesajului.

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