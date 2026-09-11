Când tabloul „Torero” de Picasso a dispărut, în 2018, dintr-o galerie de artă din Milwaukee, proprietarii au crezut că nu-l vor mai recupera niciodată. Șansa le-a surâs, după ce, luna trecută un bărbat l-a predat poliției.

După ce chiriașul său s-a mutat, Timothy Detz a observat un tablou ciudat pe peretele apartamentului său din Milwaukee, scrie smithsonianmag.com.

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Era imaginea unui toreador și un strat gros de praf se așternuse pe rama tabloului.

„Era într-un dormitor, în spatele unei uși”, povestește Dertz pentru WISN-TV. „Un loc foarte ciudat în care să ții o asemenea piesă de artă”.

Proprietarul a mers la un dealer de artă. Cei doi bărbați au observat o semnătură cu un creion verde: „Picasso”.

Când au cercetat mai bine, ei au descoperit că tabloul a fost realizat de celebrul Pablo Picasso în 1949, fiind intitulat „Torero” („Toreadorul”, în spaniolă).

Acest tablou lipsea din galeria de artă DeLind Fine Art din Milwaukee încă din 2018. La momentul dispariției, valoarea desenului era evaluată la 35.000$ – 50.000$.

Recompensă pentru găsirea lui „Torero”

Dertz a predat tabloul Departamentului de Poliție din Milwaukee, în data de 5 august. Ofițerii l-au contactat apoi pe Bill DeLind, dealerul de artă care deținea galeria. Acesta a examinat tabloul și a confirmat că este cel real.

„Nu credeam că o să-l mai revăd”, a declarat DeLind pentru „Washington Post”. „Faptul că a reapărut după 8 ani, în stare perfectă, este de necrezut”.

„Torero” a dispărut de peste 8 ani și poliția a precizat că termenul de prescripție pentru furt în Wisconsin este de 6 ani. Chiar și așa, incidentul este investigat.

Dispariția Picasso-ului a reprezentat un moment de mare cumpănă pentru proprietarii galeriei, o afacere mică, fără camere de supraveghere funcționale, la vremea la care a fost comis furtul.

„Nimeni nu a observat”

În 16 februarie 2018, „cineva a intrat în mijlocul zilei și a luat Picasso-ul de pe perete, apoi a ieșit pe ușă”, a povestit DeLind pentru „Associated Press”. „Nimeni n-a observat – nici eu, nici partenerul meu”.

DeLind văzuse tabloul atârnând pe perete chiar în acea dimineață. Partenerul său de afaceri, Michael Goforth – care a încetat din viață la începutul acelui an – a observat, câteva ore mai târziu, că opera de artă nu se mai afla la locul ei obișnuit. „Am urcat imediat la etaj”, a declarat Goforth pentru Fox6 News în 2018. „I-am spus: «Bill, spune-mi că Picasso-ul a fost luat pentru a fi vizionat înainte de cumpărare». Iar expresia pe care a afișat-o a fost de neprețuit.”

Câteva săptămâni mai târziu, galeria a anunțat o recompensă de 5.000 de dolari pentru recuperarea lucrării. În absența unor noi piste, recompensa a fost majorată la 7.500 de dolari, iar ulterior la 10.000 de dolari. În fiecare an, la aniversarea furtului, DeLind și Goforth luau legătura cu poliția sau contactau presa locală, sperând să mențină viu interesul pentru găsirea picturii.

DeLind spune că o companie de asigurări, care a plătit pentru Picasso, este acum deținătoarea de drept a operei de artă marca Picasso. El speră însă să i se permită să agațe tabloul „Torero” în galeria sa, chiar și pentru câteva luni, astfel încât vizitatorii să-l poată admira din nou pe perete.

Sursa foto: Milwaukee Police Department