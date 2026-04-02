Anunțul oficial al Ministerului Culturii despre recuperarea Coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice

Ministerul Culturii a transmis, într-un comunicat de presă, cu privire la recuperarea Coifului de la Coțofenești și a celorlalte obiecte din tezaurul dacic, că fiecare informație este atent verificată cu autoritățile olandeze. Potrivit comunicatului, instituțiile din țara noastră colaborează cu cele olandeze pentru a confirma fiecare aspect legat de recuperarea pieselor tezaurului dacic.

Ministerul Culturii a confirmat că se află în strânsă colaborare cu autoritățile olandeze pentru a verifica toate detaliile referitoare la recuperarea Coifului de la Coțofenești și a altor piese din tezaurul dacic, furat de la muzeul Drents din Assen, Olanda.

„În contextul conferinței de presă anunțată pentru astăzi la ora 14 :00 (ora Olandei) / ora 15:00 (ora României) a parchetului olandez privind evoluția eforturilor de recuperare a Coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice, Ministerul Culturii adresează un apel la răbdare și responsabilitate. Aceste situații implică proceduri stricte și etape care trebuie parcurse cu atenția cuvenită pentru a permite confirmarea oficială a tuturor datelor. Comunicarea publică în astfel de momente se face în mod coordonat, pe baza informațiilor verificate de autoritățile competente.

Există o colaborare activă între instituțiile din România și Regatul Țărilor de Jos, atât la nivelul structurilor de poliție, cât și al ministerelor abilitate, precum și între instituțiile cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural. Astfel, rugăm publicul și reprezentanții mass-media să acorde timpul necesar pentru clarificarea tuturor detaliilor și să aștepte comunicările oficiale”, a transmis Ministerul Culturii.

Ministerul Culturii mulțumește autorităților olandeze

Instituția a precizat că autoritățile olandeze vor oferi toate informațiile necesare în cadrul conferinței de presă de la muzeul Drents, desfășurată la ora 15.00, ora României.

„Reamintim că, în cursul zilei de astăzi, la ora 14:00 (ora Olandei) / ora 15:00 (ora României) va avea loc o conferință în cadrul căreia vor fi prezentate informațiile confirmate până în prezent, urmând ca și reprezentanții guvernului României să ofere precizările necesare. Adresăm mulțumiri autorităților olandeze pentru profesionalism și implicare, și, din respect pentru întreaga colaborare, vom face declarații ulterior conferinței de presă”, se mai arată în comunicat.

MAE pentru Gândul: „Autoritățile olandeze ne-au anunțat de găsirea unor obiecte”

Amintim că reprezentantul MAE, Andrei Țărnea, a confirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că au fost recuperate anumite piese din tezaurul dacic, însă a subliniat că nu poate oferi mai multe detalii.

„Ce pot să vă zic este că putem confirma că autoritățile olandeze ne-au anunțat de găsirea unor obiecte, dar nu putem oferi detalii. Ne-au confirmat de o evoluție favorabilă în cazul furtului de la Coțofenești.”, a declarat reprezentantul MAE.

Presa olandeză a transmis, azi, că ar fi fost recuperat Coiful de aur de la Coțofenești, potrivit informațiilor detectivului de artă Arthur Brand. Parchetul Public și reprezentanții muzeului Drents vor oferi detalii în cadrul conferinței de presă.