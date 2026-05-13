Gândul vă prezintă imagini exclusive cu vedetele de la Cannes, realizate de cineastul Cristian Radu Nema, singurul fotograf român acreditat pe covorul roșu

Lumea filmului ajunge în atenție și anul acesta, printr-un mega-eveniment: celebrul festival de la Cannes. Debutul a avut loc, deja, marți, 12 mai 2026, iar ținutele strălucitoare nu au lipsit deloc. Celebritățile au fost surprinse chiar de cineastul Cristian Radu Nema, singurul fotograf român acreditat pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes. Gândul vă prezintă, în galerie, imagini de senzație surprinse pe covorul roșu. De altfel, informațiile se găsesc mai jos, în articol.

Lux și opulență pe covorul roșu – poate că așa am putea descrie prezențele feminime și masculine de la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Celebritățile au îmbrăcat și anul acesta ținute sclipitoare, care au atras toate privirile. De altfel, Gândul vă prezintă, în exclusivitate, fotografiile celui mai așteptat eveniment din acest an.

Festivalul și-a deschis porțile pe 12 mai (marți), iar în următoarele 12 zile, până pe 23 mai 2026, covorul roșu va fi tranzitat atât de vedete, cât și de profesionişti din industria cinematografică. Desigur, surprizele nu întârzie să apară, căci în următoarea perioadă vor fi proiectate și prezentate filme internaționale, în avanpremieră.

Și juriul este o surpriză pentru toți. Anul acesta, juriul are 9 membri. Printre cei care vor acorda premiile se numără actrița Demi Moore, precum și regizoarea Chloé Zhao și actorul Stellan Skarsgård. Pe listă se află 22 de pelicule, la această ediție.

„Juriul va avea onoarea de a acorda Palme d’Or unuia dintre cele 22 de filme din competiție, după filmul „It Was Just an Accident” de Jafar Panahi, prezentat de juriul Juliettei Binoche, în 2025. Câștigătorii vor fi anunțați sâmbătă, 23 mai, la ceremonia de închidere, transmisă în direct de France Télévisions în Franța și de Brut la nivel internațional”, notează Festival-cannes.com.

Prezența ca la carte: nume mari pe covorul roșu

Printre cei care s-au aflat pe covorul roșu se numără: Leïla Bekhti, Louis Garrel, Park Chan-wook (președintele juriului), Demi Moore, Chloé Zhao, Laura Wandel, Isaach De Bankolé, actorii Vimala Pons și Gustave Kervern, precum și Gilles Lellouche. De altfel, nu au lipsit nici rezigorul Pierre Salvadori (alături de echipa filmului „La Vénus électrique”), Géraldine Pailhas, Frédérique Bel, actorul Diego Luna, regizorul Costa Gavras, regizorul Koreeda Hirokazu, actrița Dame Joan Collins, Jane Fonda, regizorul Jacques Audiard, actrița și fotomodelul Heidi Klum, regizorul Claude Lelouch, Peter Jackson, actorul Elijah Wood.

Prezența este spectaculoasă, așa cum precizează și cineastul Cristian Radu Nema, singurul fotograf român acreditat pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes, în exclusivitate pentru Gândul.

„Am descoperit recent într-o disertație în filosofie principiul Heterotopiei Festivalului. E termenul perfect pentru Cannes. E locul în care timpul și spațiul devin o convenție, iar templul în care tu intri nu este altceva decât acel univers pe care ți-l permite doar cinematografia. Deseori se spune ca nu mai sunt actorii care au fost, regizorii, filmele, timpurile.. sau alte sintagme care duc, cu melancolie, la niște vremuri trecute. În cazul Festivalului de la Cannes nu se poate, sub nicio formă, menționa acest lucru. Este aceeași trăire pe care toți participanții, indiferent de care parte a ecranului s-au aflat, în cele aproape opt decade ale festivaluri, au avut-o și o au. Aparițiile unor legende precum Peter Jackson, laureatul a nu mai puțin de 17 premii Oscar, spre exemplu, a impus acel tărâm de visare, întocmai filmelor sale, Stăpânul Inelelor sau Hobitul. Prin Emoția sa, transmisă publicului, a reușit în câteva secunde să te ducă, necondiționat, acolo unde doar visarea îți permite. Festivalul de la Cannes va exista atâta timp cât arta cinematografiei va exista. Ca regizor și cineast, eu personal nu pot să spun decât că, a fi contemporan cu zeii, a privi în ochi pe cei care au dat naștere unei arte, părinții filmului, mă simt și eu ca mă poartă în palmele lor. Pentru că un creator, cu întreaga sa putere de creație, oferă o nouă viață celui ce primește opera sa”, ne-a transmis cineastul Cristian Radu Nema.

