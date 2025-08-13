Ce semnificație se ascunde în spatele numelui „MARIA” și câți români își serbează onomastica de Adormirea Maicii Domnului

Fecioara Maria este considerată una dintre cele mai importate personaje biblice, fiind Maica Domnului.

În spatele numelui ei se află o semnificație spirituală, având o istorie îndelungată, legată de Maica Domului. Fecioara Maria este cinstită și celebrată în cinci mari sărbători creștine din calendarul ortodox:

Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie)

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie)

Buna Vestire (25 martie)

Crăciunul sau Nașterea Mântuitorului (25 decembrie)

Adormirea Maicii Domnului (15 august)

Istoric

Numele „Maria” a fost utilizat din vremuri străvechi, având origine egipteană după numele Merit-Amun („iubită de Amun”) sau Merytre („iubită de Ra”). De asemenea, a fost utilizată și în Grecia antică, sub forma Maryam. În Roma antică, bărbații purtau numele „Marius”, derivat după numele zeului roman al războiului: Marte/Mars.

Forma actuală cunoscută provine din ebraică, limba vorbită de poporul evreu, după numele „Miriam”. Acest nume a fost purtat de sora lui Aaron, primul mare preot, și a lui Moise, eliberatorul evreilor din sclavia egipteană și conducătorul Exodului. Un alt nume din care ar deriva ar fi „Mara”, care înseamnă „amărăciune”.

Numele a fost purtat și de Fecioara Maria, mama lui Iisus Hristos, și de două dintre femeile care l-au urmat pe Mântuitor: Maria, sora lui Lazăr, și Maria Magdalena.

Semnificația numelui

Numele ebraic „Miryam” înseamnă „cea iubită” sau „steaua mării”. Purtând acest nume te face să te simți binecuvântat/ă. Maria semnifică dragoste, ocrotire și smerenie.

Este un nume purtat atât de femei, dar și de bărbați, în mai multe forme derivate: Marian, Marinescu, Marius, Mărin, Marica – la bărbați, Mari, Mara, Marina, Maricica, Mariana, Maria, Mioara, Măria, Marilena, Mărioara, Măriuța, Marița – la femei.

Numele este astăzi folosit în mai multe țări: Israel, Anglia, Franța, Portugalia, Spania, Țările de Jos, Italia, România, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Mexic, Canada, Brazilia, Argentina și Statele Unite ale Americii.

Potrivit TVR, 2,3 milioane de români poartă numele Maria sau derivatele acestuia, adică 11% din populația țării. Potrivit D.G.E.P. și Ministerul Afacerilor Interne, peste 1,4 milioane de femei răspund la numele „Maria”. Peste 300.000 de bărbați români poartă numele „Marian”.

