Cele 12 TEMPLE grecești dedicate zeilor olimpieni pe care trebuie să le viziteze orice turist român pasionat de „Legendele Olimpului”

12 temple grecești, 12 zei greci: Majoritatea turiștilor români care călătoresc în Grecia nu doar pentru a face pelerinaje la biserici, dar cei care au citit „Legendele Olimpului” de Alexandru Mitru și au auzit despre războiul dintre zei și titani, despre ciclopi, minotauri, gorgone, cai înaripați Pegas și eroi semizei ca Heracle, se duc pentru a-i explora istoria antică a țării.

Potrivit statisticilor, au venit în Grecia 33 de milioane de turiști, fiind a zecea cea mai vizitată țară din lume în 2023. Euronews scrie că 3 milioane de turiști se duc la Atena pentru a vizita Acropole. Peste 30.000 se urcă pe deal pentru a admira Partenonul, un mare templu antic dedicat Atenei, zeița înțelepciunii din mitologia greacă. Este cel mai mare templu grecesc de pe planetă. Autorii antici descriu cu amănunte despre cât de „glorioase” și „mărețe” erau templele celorlalți zei. Majoritatea au fost distruse cu totul, iar din unele au mai rămas câteva ruine.

Pentru cine își dorește să viziteze toate templele dedicate zeilor, există câteva temple (sau ruine ori fundații) din Grecia până în Italia și Turcia. Următorul ghid despre „pelerinajul la templele zeilor din mitologia greacă”va prezenta fiecare templu dedicat fiecărui zeu important din mitologia greacă, excluzând templele zeilor romani. Din păcate, templele grecești s-au erodat din cauza trecerii timpului, fie au fost distruse în totalitate din cauza cutremurelor sau a invaziilor militare. Nu vă așteptați să vedeți sanctuare complete ca-n filme sau jocurile video.

Templul lui Zeus Olimpianul

Locul: Atena, Grecia – la sud de Piața Sintagma- strada Leof. Vasilisis Amalias;

Atena, Grecia – la sud de Piața Sintagma- strada Leof. Vasilisis Amalias; Anii construcției: 561 î.Hr./ 515 î.Hr./ 171-163 î.Hr / 131 d.Hr.;

561 î.Hr./ 515 î.Hr./ 171-163 î.Hr / 131 d.Hr.; Stilul arhitectural: doric (171 î.Hr.) și corintic (în 163 î.Hr.);

doric (171 î.Hr.) și corintic (în 163 î.Hr.); Dimensiuni: 17 metri înălțime, 96 de metri lungime și 40 de metri lățime;

17 metri înălțime, 96 de metri lungime și 40 de metri lățime; Arhitecți: Antistates, Callaeschrus și Antimachides în timpul tiranului atenian Pisistrate / Decimus Cossutius în timpul regelui seleucid Antioh al IV-lea/ Hadrian, potrivit World History ;

Antistates, Callaeschrus și Antimachides în timpul tiranului atenian Pisistrate / Decimus Cossutius în timpul regelui seleucid Antioh al IV-lea/ Hadrian, potrivit ; Dedicat zeului: Zeus, regele-zeu al cerului, al furtunii și al trăsnetului;

Zeus, regele-zeu al cerului, al furtunii și al trăsnetului; Scurt istoric: Construcția a debutat din timpul tiraniei lui Pisistrate. A fost abandonată după ostracizarea lui Hippias, fiul său. A fost reluată în timpul regelui Antioh al IV-lea, dar abandonată iar după moartea sa. Dictatorul roman Sulla a furat câteva coloane pentru Templul lui Juppiter din Roma. Construcția fost finalizată abia în timpul domniei împăratului roman Hadrian, iubitor de artă și arhitectură elenă, care a ordonat construirea și unui arc. În următorii ani, au fost construite alte clădiri, precum un templu dedicat lui Cronos și Rhea, precum și o baie romană ;

Construcția a debutat din timpul tiraniei lui Pisistrate. A fost abandonată după ostracizarea lui Hippias, fiul său. A fost reluată în timpul regelui Antioh al IV-lea, dar abandonată iar după moartea sa. Dictatorul roman Sulla a furat câteva coloane pentru Templul lui Juppiter din Roma. Construcția fost finalizată abia în timpul domniei împăratului roman Hadrian, iubitor de artă și arhitectură elenă, care a ordonat construirea și unui arc. În următorii ani, au fost construite alte clădiri, precum un templu dedicat lui Cronos și Rhea, precum și o baie romană ; Starea: Distrus în urma unui jaf comis de invadatori germanici în anul 267 d.Hr. – au rămas numai 16 coloane, cu unul întins pe jos, scrie Greeka . În 1922, arheologul german Franz Gabriel Welter a efectuat săpături. Ruinele templului sunt în proces de restaurare și conservare, situate lângă Arcul roman al împăratului Hadrian.

Distrus în urma unui jaf comis de invadatori germanici în anul 267 d.Hr. – au rămas numai 16 coloane, cu unul întins pe jos, scrie . În 1922, arheologul german Franz Gabriel Welter a efectuat săpături. Ruinele templului sunt în proces de restaurare și conservare, situate lângă Arcul roman al împăratului Hadrian. Trivia: Un templu mai mare a fost construit în Olimpia între 472 î.Hr. și 456 î.Hr., cuprinzând și statuia lui Zeus sculptată de Fidias în 435 î.Hr., una dintre cele Șapte Minuni ale Antichității. La Olimpia, atât templul și statuia lui Zeus au fost distruse în anul 426 d.Hr., în urma unui cutremur. O replică a statuii lui Zeus poate fi admirată la Muzeul Ermitaj din Sankt-Petersburg.

Partenonul Atenei

Locul: Acropola din Atena , Grecia – strada Makrigianni. Turiștii pot vizita în preajma Partenonului și alte clădiri de pe Acropole: Odeonul roman al lui Irod Atticul din 161 d.Hr., Erecteionul din anul 406 î.Hr. și Teatrul lui Dionis;

, Grecia – strada Makrigianni. Turiștii pot vizita în preajma Partenonului și alte clădiri de pe Acropole: Odeonul roman al lui Irod Atticul din 161 d.Hr., Erecteionul din anul 406 î.Hr. și Teatrul lui Dionis; Anii construcției: 447 î.Hr. – 432 î.Hr. ;

447 î.Hr. – 432 î.Hr. ; Stilul arhitectural: doric;

doric; Dimensiuni: 30,9 metri în lățime, pe 69,5 metri în lungime, 13 metri înălțime;

30,9 metri în lățime, pe 69,5 metri în lungime, 13 metri înălțime; Arhitecți: Iktinos și Callicrates (potrivit Greeka );

Iktinos și Callicrates (potrivit ); Sculptor: Fidias;

Fidias; Dedicat zeului: Atena, zeița războinică virgină a înțelepciunii, al măslinului și al strategiei;

Atena, zeița războinică virgină a înțelepciunii, al măslinului și al strategiei; Scurt istoric: Vechiul Partenon a fost distrus de perși. Percile a decis să construiască altul nou pentru a comemora victoria grecilor în războaiele cu perșii. A fost folosit ca trezoreria orașului. Din secolul 6 d.Hr, a fost transformat în Biserica Fecioarei Maria. Din timpul ocupației otomane, a devenit moschee.

Vechiul Partenon a fost distrus de perși. Percile a decis să construiască altul nou pentru a comemora victoria grecilor în războaiele cu perșii. A fost folosit ca trezoreria orașului. Din secolul 6 d.Hr, a fost transformat în Biserica Fecioarei Maria. Din timpul ocupației otomane, a devenit moschee. Detalii: Partenonul a avut avut 92 de metope (blocuri simple cu sculpturi în relief), potrivit Britannica , 100 de frize și frontoane. În interior era o statuie colosală de 12,50 metri înălțime a zeiței Atena (Atena Partenos) – o sculptură criselefantină din chiparos, bronz, marmură, învelită în aur. În fața Partenonului mai era o statuie a zeiței Atena din bronz, înaltă de 9 metri (Atena Promachos). Sculpturile, frizele și metopele au fost luate și expuse la Muzeul Acropole din Atena, Muzeul Britanic din Londra și Muzeul Luvru din Paris din secolul 19.

Partenonul a avut avut 92 de metope (blocuri simple cu sculpturi în relief), potrivit , 100 de frize și frontoane. În interior era o statuie colosală de 12,50 metri înălțime a zeiței Atena (Atena Partenos) – o sculptură criselefantină din chiparos, bronz, marmură, învelită în aur. În fața Partenonului mai era o statuie a zeiței Atena din bronz, înaltă de 9 metri (Atena Promachos). Sculpturile, frizele și metopele au fost luate și expuse la Muzeul Acropole din Atena, și Muzeul Luvru din Paris din secolul 19. Statuile Atenei: Statuia Atenei Promachos din bronz a fost transportată de bizantini la Constantinopol, în 465 d.Hr., și ar fi fost topită de către o mulțime de „oameni bețivi” în 1203, cu un an înainte de jefuirea capitalei bizantine, potrivit scrierilor lui Niketas Choniates. Statuia Atenei Partenos a fost vandalizată de tiranul Lachares în 295 î.Hr.. Acesta a ordonat îndepărtarea plăcilor de aur pentru a-și plăti trupele, iar după secolul al 7-lea, a dispărut din istorie, fiind probabil transportată și distrusă la Constantinopol. O replică după statuia Atenei Partenos este expusă la Partenonul din Nashville , statul Tennessee din SUA;

Statuia Atenei Promachos din bronz a fost transportată de bizantini la Constantinopol, în 465 d.Hr., și ar fi fost topită de către o mulțime de „oameni bețivi” în 1203, cu un an înainte de jefuirea capitalei bizantine, potrivit scrierilor lui Niketas Choniates. Statuia Atenei Partenos a fost vandalizată de tiranul Lachares în 295 î.Hr.. Acesta a ordonat îndepărtarea plăcilor de aur pentru a-și plăti trupele, iar după secolul al 7-lea, a dispărut din istorie, fiind probabil transportată și distrusă la Constantinopol. O replică după statuia Atenei Partenos este expusă la , statul Tennessee din SUA; Starea: Distrus parțial într-un bombardament otoman pe durata asediului din 1687. Partenonul a fost restaurat din 1840, de către arheologul Kyriakos Pittakis. În prezent sunt efectuate lucrări de restaurare și conservare.

Templul lui Hefaistos

Locul: La nord-vest de Agora antică din Atena, se poate intra dinspre strada Apostolou Pavlou (pe durata renovării) sau dinspre strada Adrianou (în mod obișnuit);

La nord-vest de Agora antică din Atena, se poate intra dinspre strada Apostolou Pavlou (pe durata renovării) sau dinspre strada Adrianou (în mod obișnuit); Anii construcției: 449 î.Hr. – 415 î.Hr.

449 î.Hr. – 415 î.Hr. Stilul arhitectural: doric

doric Arhitecți: Iktinos și Callicrates (probabil)

Iktinos și Callicrates (probabil) Dedicat zeului: Hefaistos, zeul fierar șchiop al metalurgiei, al focului și al tâmplăriei

Hefaistos, zeul fierar șchiop al metalurgiei, al focului și al tâmplăriei Scurt istoric: Construit în timpul lui Pericle, acoperișul a fost finalizat odată cu Pacea lui Nicias. În interiorul templului au fost amplasate statuile din bronz ale Atenei Hefaistia și cea a zeului Hefaistos. Se organizau festivaluri anuale dedicate celor doi zei, precum procesiunea Hefaisteia și Chalkeia (Festivalul Bronzului) – atelierele erau închise pentru a se oferi ofrande de grâu și animale sacrificate zeilor. Templul a fost închis din secolul 4 d.Hr, după ce creștinismul a devenit religia oficială a Imperiului Roman;

Construit în timpul lui Pericle, acoperișul a fost finalizat odată cu Pacea lui Nicias. În interiorul templului au fost amplasate statuile din bronz ale Atenei Hefaistia și cea a zeului Hefaistos. Se organizau festivaluri anuale dedicate celor doi zei, precum procesiunea Hefaisteia și Chalkeia (Festivalul Bronzului) – atelierele erau închise pentru a se oferi ofrande de grâu și animale sacrificate zeilor. Templul a fost închis din secolul 4 d.Hr, după ce creștinismul a devenit religia oficială a Imperiului Roman; Detalii: doar 18 din cele 68 de metope au fost sculptate, ilustrând cele 12 Munci ale lui Heracle și Muncile lui Tezeu. Lângă templu au fost plantați rodii, mirt, lauri și arbuști;

doar 18 din cele 68 de metope au fost sculptate, ilustrând cele 12 Munci ale lui Heracle și Muncile lui Tezeu. Lângă templu au fost plantați rodii, mirt, lauri și arbuști; Dimensiuni: 10 metri înălțime, 31 de metri lungime, lățime 13,7 metri;

Starea: erodat, dar întreg – din anul 700, a fost transformat într-o biserică dedicată Sfântului Gheorghe „Akamates”. În 1834, regele Otto I al Greciei a luat parte la slujbă și l-a transformat într-un muzeu, potrivit Greeka . După 1850, Panagiotis Efstratiadis a fost primul arheolog care a efectuat săpături în Agora antică.

Templul lui Ares

Locul: Agora antică din Atena;

Agora antică din Atena; Anii construcției: 440-425 î.Hr.;

440-425 î.Hr.; Stilul arhitectural: doric;

doric; Arhitect: necunoscut;

necunoscut; Dedicat zeului: Ares, zeul războiului, al masculinității și al curajului;

Ares, zeul războiului, al masculinității și al curajului; Scurt istoric: A fost construit în Agora, în preajma unui mormânt micenian din anii 1450-1000 î.Hr. A fost dedicat inițial zeiței Atena Pallene și lui Apollo. Renovat în timpul lui Augustus, a devenit dedicat de atunci zeului Ares. Acoperișul a fost spoliat din secolul 2 d.Hr. pentru a se construi un zid de fortificație. Sculpturile au fost în mod sistematic distruse de creștini în secolul 5 d.Hr.;

A fost construit în Agora, în preajma unui mormânt micenian din anii 1450-1000 î.Hr. A fost dedicat inițial zeiței Atena Pallene și lui Apollo. Renovat în timpul lui Augustus, a devenit dedicat de atunci zeului Ares. Acoperișul a fost spoliat din secolul 2 d.Hr. pentru a se construi un zid de fortificație. Sculpturile au fost în mod sistematic distruse de creștini în secolul 5 d.Hr.; Dimensiuni: 16,35 metri lățime și 35,25 metri lungime, cu coloane de 6 metri înălțime;

16,35 metri lățime și 35,25 metri lungime, cu coloane de 6 metri înălțime; Detalii: Templul adăpostea mai multe statui ale zeițelor Atena, Afrodita și Ares, sculptate de Alcamenes – o statuie a unui bărbat războinic gol din secolul 2 d.Hr. (epoca romană) a fost descoperită și numită „Ares burghezul”, în prezent expusă la Muzeul Luvru. Istoricii susțin că ar fi o copie a unei statui din bronz dedicată zeului războiului din secolul 5 î.Hr., acum pierdută. Site-ul Acropolis scrie despre templul lui Ares că reflecta „eleganța dorică”. Era un templu hexastil peripteral, adică avea 6 coloane în față și în spate și era înconjurat de o colonadă dreptunghiulară”;

Templul adăpostea mai multe statui ale zeițelor Atena, Afrodita și Ares, sculptate de Alcamenes – o statuie a unui bărbat războinic gol din secolul 2 d.Hr. (epoca romană) a fost descoperită și numită „Ares burghezul”, în prezent expusă la Muzeul Luvru. Istoricii susțin că ar fi o copie a unei statui din bronz dedicată zeului războiului din secolul 5 î.Hr., acum pierdută. Site-ul scrie despre templul lui Ares că reflecta „eleganța dorică”. Era un templu hexastil peripteral, adică avea 6 coloane în față și în spate și era înconjurat de o colonadă dreptunghiulară”; Starea: Distrus în totalitate între anii 270 și 300 d.Hr., fiind grav avariat în timpul jefuirii Atenei din 267 î.Hr. de către tribul germanic Heruli. Statuile au fost treptat sparte, decapitate și dezmembrate după ce Atena a fost jefuită de slavi în 582 d.Hr. Fundațiile templului lui Ares au fost excavate din 1931, de către Homer Thompson.

Templul lui Apollo

Locul: Sanctuarul Delfi, lângă Muntele Parnassus, regiunea Phocis;

Sanctuarul Delfi, lângă Muntele Parnassus, regiunea Phocis; Anii construcției: 500 – 330 î.Hr. (al cincilea templu);

500 – 330 î.Hr. (al cincilea templu); Arhitecți: Spintharus din Corint, Xenodoros și Agathon;

Spintharus din Corint, Xenodoros și Agathon; Stilul arhitectural: doric;

doric; Dedicat zeului: Apollo, zeul Soarelui, muzicii, artelor, sănătății, profeției și al epidemiilor;

Apollo, zeul Soarelui, muzicii, artelor, sănătății, profeției și al epidemiilor; Scurt istoric: Au fost construite cinci temple. Primul din lauri, al doilea din ceară de albine și pene de Apollo. Al treilea a fost construit din bronz, de Hefaistos. Al patrulea a fost construit din piatră, mistuit în incendiul din 548 î.Hr. Al cincilea a fost construit după 501 î.Hr. A fost reconstruit în 330 î.Hr. după un cutremur. Herodot scrie că faraonul egiptean Amasis al II-lea a donat 1.000 de talanți pentru construcție. Templul a fost utilizat ca lăcaș de cult în care Pitia, preoteasa lui Apollo, cunoscută și ca Oracolul de la Delfi. Grecii bolnavi plăteau o taxă la preoții lui Apollo pentru a primi binecuvântare;

Au fost construite cinci temple. Primul din lauri, al doilea din ceară de albine și pene de Apollo. Al treilea a fost construit din bronz, de Hefaistos. Al patrulea a fost construit din piatră, mistuit în incendiul din 548 î.Hr. Al cincilea a fost construit după 501 î.Hr. A fost reconstruit în 330 î.Hr. după un cutremur. Herodot scrie că faraonul egiptean Amasis al II-lea a donat 1.000 de talanți pentru construcție. Templul a fost utilizat ca lăcaș de cult în care Pitia, preoteasa lui Apollo, cunoscută și ca Oracolul de la Delfi. Grecii bolnavi plăteau o taxă la preoții lui Apollo pentru a primi binecuvântare; Detalii: Templul era alcătuit în interior din pronaos, naos, sanctuarul interior și camera Pitiei. Pe o coloană din pronaos era inscripționată expresia „Cunoaște-te pe tine însuți, nimic în exces, a garanta înseamnă a ruina” . Pe frontoane erau sculptați gemenii Apollo și Artemis, alături de mama lor, Leto. Metopele ilustrau scene: uciderea șarpelui Piton de Apollo, lupta lui Heracle cu Hidra, Belerofon călare pe calul Pegas, luptându-se cu Himera. Erau și metope cu Zeus și Atena cum îi înving pe giganți. Toate figurinele erau poleite cu bronz. Pe pereții templului au fost montate scuturile soldaților perși omorâți la Maraton în 480 î.Hr.. De asemenea, au fost montate și scuturile invadatorilor gali după invazia din 279 î.Hr. În interior erau statuia de aur a lui Apollo, Piatra conică sacră „omfalos” și un altar pe care era ars lemn de pin;

Templul era alcătuit în interior din pronaos, naos, sanctuarul interior și camera Pitiei. Pe o coloană din pronaos era inscripționată expresia . Pe frontoane erau sculptați gemenii Apollo și Artemis, alături de mama lor, Leto. Metopele ilustrau scene: uciderea șarpelui Piton de Apollo, lupta lui Heracle cu Hidra, Belerofon călare pe calul Pegas, luptându-se cu Himera. Erau și metope cu Zeus și Atena cum îi înving pe giganți. Toate figurinele erau poleite cu bronz. Pe pereții templului au fost montate scuturile soldaților perși omorâți la Maraton în 480 î.Hr.. De asemenea, au fost montate și scuturile invadatorilor gali după invazia din 279 î.Hr. În interior erau statuia de aur a lui Apollo, Piatra conică sacră „omfalos” și un altar pe care era ars lemn de pin; Starea: Templul a fost închis și distrus după anul 393 d.Hr., la ordinul împăratului roman Teodosiu I. S-au mai păstrat de la Delfi ruinele Trezoreriei Atenei, a teatrului, altarului, tolosului și stadionului, documentate în 1436 de arheologul italian Ciriaco din Ancona. De asemenea, și câteva obiecte, precum statuia căruțașului din bronz, statuia sfinxului din Naxos și statuile celor doi gemeni Cleobis și Biton.

Templul lui Poseidon din Sounion (Attika, Grecia)

Locul: Capul Sounion, Attika, Grecia, cu vedere la Marea Egeee;

Capul Sounion, Attika, Grecia, cu vedere la Marea Egeee; Anii construcției: între anii 444 – 440 î.Hr.;

între anii 444 – 440 î.Hr.; Stilul arhitectural: doric;

doric; Arhitecți: Iktinos ( probabil desemnat de Pericle );

Iktinos ( ); Dedicat zeului: Poseidon, zeul mărilor, al cutremurelor și al cailor;

Poseidon, zeul mărilor, al cutremurelor și al cailor; Scurt istoric: Primul templu, cel original, ar fi fost distrus de perși, în timpul invaziei lui Xerxes din 480 î.Hr. În timpul lui Pericle, a fost construit un nou templu dedicat lui Poseidon. Zetta Theodoropoulou-Polychroniadis și Alexandros Andreou au scris în lucrarea „The Enigmatic Tool from the Sanctuary of Poseidon at Sounion” că templul a avut o curte interioară („peribolos”), o poartă („propylon”) și două culoare („stoa”). Abandonat și erodat de-a lungul timpului, ruinele templului au fost studiate în 1884, de către arheologul Wilhelm Dorpfeld.

Primul templu, cel original, ar fi fost distrus de perși, în timpul invaziei lui Xerxes din 480 î.Hr. În timpul lui Pericle, a fost construit un nou templu dedicat lui Poseidon. Zetta Theodoropoulou-Polychroniadis și Alexandros Andreou au scris în lucrarea „The Enigmatic Tool from the Sanctuary of Poseidon at Sounion” că templul a avut o curte interioară („peribolos”), o poartă („propylon”) și două culoare („stoa”). Abandonat și erodat de-a lungul timpului, ruinele templului au fost studiate în 1884, de către arheologul Wilhelm Dorpfeld. Detalii: În cartea „Greek Religion”,W. Burkert a scris că în templu era așezată o statuie din bronz de 6 metri care îl înfățișa pe Poseidon, similară cu statuia din bronz din Artemision . Templul era compus din 34 de coloane. Numai 18 au supraviețuit;

În cartea „Greek Religion”,W. Burkert a scris că în templu era așezată o statuie din bronz de 6 metri care îl înfățișa pe Poseidon, similară cu statuia din bronz din . Templul era compus din 34 de coloane. Numai 18 au supraviețuit; Starea: Distrus în mare parte (probabil din cauze naturale: geologice sau meteorologice) – Jessica Paga și Margaret Miles au scris în lucrarea „The Archaic Temple of Poseidon at Sounion” că templul ar fi fost distrus de curenții maritimi puternici sau de cutremure.

Templul Demetrei

Locul: satul Sangri, insula Naxos, Grecia;

satul Sangri, insula Naxos, Grecia; Anii construcției: 530 – 520 î.Hr. ;

530 – 520 î.Hr. ; Stilul arhitectural: ionic (timpuriu);

ionic (timpuriu); Arhitect: necunoscut;

necunoscut; Dedicat zeului: Demetra, zeița recoltei, a agriculturii și a vegetației;

Demetra, zeița recoltei, a agriculturii și a vegetației; Scurt istoric: A fost construit în întregime din marmura insulei Naxos, potrivit Greeka . În secolul 3 d.Hr., a fost transformată într-o bazilică de către creștini, fiind construită și o mică capelă dedicată Sfântului Ioan.

A fost construit în întregime din marmura insulei Naxos, potrivit . În secolul 3 d.Hr., a fost transformată într-o bazilică de către creștini, fiind construită și o mică capelă dedicată Sfântului Ioan. Starea: În mare parte distrus – templul a fost abandonat în timpul invaziei arabe și demolat din secolul 6 d.Hr. de către creștini, care au folosit blocurile de piatră la construirea unei biserici. Ruinele templului au fost descoperite de arheologul Nikolaos Kontoleon, în 1949. În 1977, templul a fost reconstruit parțial în sudul insulei, din componentele găsite.

Templul Herei II

Locul: Paestum, Provincia Salerno -Campania, Italia;

Paestum, Provincia Salerno -Campania, Italia; Anii construcției: 460 – 450 î.Hr.;

460 – 450 î.Hr.; Stilul arhitectural: doric;

doric; Arhitecți: Necunoscuți;

Necunoscuți; Dedicat zeului: Hera, regina-zeiță a căsătoriei, a femeilor și copiilor;

Hera, regina-zeiță a căsătoriei, a femeilor și copiilor; Detalii: Templul măsoară 24,46 pe 59,98 metri, cu șase coloane exterioare și 14 coloane de-a lungul laturilor mai lungi, cu o înălțime de 8,88 metri;

Scurt istoric: A fost construit de către coloniștii greci din nordul peninsulei italice, la nord de Primul Templu al Herei (550-525 î.Hr.). După ornamente, arheologii au considerat că aceste temple ar fi fost dedicate soției lui Zeus și reginei Olimpului. Anterior, se credea că au fost dedicate zeului Poseidon. Metopele nu erau sculptate, potrivit Pleiades ;

A fost construit de către coloniștii greci din nordul peninsulei italice, la nord de Primul Templu al Herei (550-525 î.Hr.). După ornamente, arheologii au considerat că aceste temple ar fi fost dedicate soției lui Zeus și reginei Olimpului. Anterior, se credea că au fost dedicate zeului Poseidon. Metopele nu erau sculptate, potrivit ; Starea: Erodat și rămas fără acoperiș, dar cu structura întreagă. Profesorul britanic Arnold Walter Lawrence a spus că este „cel mai bine conservat templu grecesc de pe planetă”.

Templul Afroditei

Locul: Afrosidia, Caria – Provincia Aydın, Turcia

Afrosidia, Caria – Provincia Aydın, Turcia Anii construcției: secolul 1 î.Hr.

secolul 1 î.Hr. Stilul arhitectural: ionic

ionic Arhitecți: necunoscuți – proiect finanțat de un libert bogat pe nume Zolios

necunoscuți – proiect finanțat de un libert bogat pe nume Zolios Dedicat zeului: Afrodita, zeița dragostei, a fertilității și a frumuseții

Afrodita, zeița dragostei, a fertilității și a frumuseții Scurt istoric: Construit în orașul elenistic Afrodisia din Caria, pe locul unui lăcaș de cult din secolul 7 î.Hr., dedicat unei zeițe locale a fertilității. Cel mai mare templu dedicat Afroditei a fost construit în Acrocorint, din orașul Corint. Strabon a scris că multe curtezane prestau servicii sexuale și că se efectuau ritualuri erotice. Templul a fost incendiat în 146 î.Hr. pe durata invaziei romane. A fost ulterior reconstruit, iar din secolul 5 d.Hr., ruinele templului au fost folosite ca biserică improvizată de către creștini.

Construit în orașul elenistic Afrodisia din Caria, pe locul unui lăcaș de cult din secolul 7 î.Hr., dedicat unei zeițe locale a fertilității. Cel mai mare templu dedicat Afroditei a fost construit în Acrocorint, din orașul Corint. Strabon a scris că multe curtezane prestau servicii sexuale și că se efectuau ritualuri erotice. Templul a fost incendiat în 146 î.Hr. pe durata invaziei romane. A fost ulterior reconstruit, iar din secolul 5 d.Hr., ruinele templului au fost folosite ca biserică improvizată de către creștini. Starea: În mare parte distrus – a fost demolat în 484 d.Hr, la ordinul împăratului bizantin Zeno. Orașul Afrodisia, devastat de inundații și cutremure între secolele 4-7 d.Hr., redenumit Stauropolis (orașul crucii), a fost jefuit de rebelii conduși de Teodor Mangafas și de turcii selgiucizi în secolul 12. Paul Augustin Gaudin, inginer francez, a făcut primele săpături în 1904, unde a descoperit templul Afroditei, statui, casa adunării Bouleterion, Sebasteionul și stadionul.

Templul lui Artemis

Locul: Efes, Provincia Izmir, Turcia

Efes, Provincia Izmir, Turcia Anii construcției: Primul Templu – construit în secolul 7 î.Hr., Al Doilea Templu – construit în 550 î.Hr., Al Treilea Templu – construit în 323 î.Hr.

Primul Templu – construit în secolul 7 î.Hr., Al Doilea Templu – construit în 550 î.Hr., Al Treilea Templu – construit în 323 î.Hr. Stilul arhitectural: ionic

ionic Arhitecți: 550 î.Hr. – arhitectul cretan Chersiphron și fiul său Metagenes, finanțați de regele lidian Cresus;

550 î.Hr. – arhitectul cretan Chersiphron și fiul său Metagenes, finanțați de regele lidian Cresus; Dedicat zeului: Artemis, zeița vânătorii, a Lunii și a sălbăticiei;

Artemis, zeița vânătorii, a Lunii și a sălbăticiei; Scurt istoric: Antipater din Sidon a considerat Templul lui Artemis din Efes drept una dintre „Cele Șapte Minuni ale Lumii”. Construit la 75 km sud de orașul Izmir din secolul 7 î.Hr., ca templu peripteral. Primul templu a fost distrus în urma unor inundații. Al Doilea Templu, construit de Cresus, a fost distrus într-un incendiu provocat de Herostratus în 356 î.Hr., pentru că a vrut să rămână în istorie. Ce este interesant e că templul a fost distrus chiar în noaptea nașterii lui Alexandru cel Mare, viitorul rege macedonean. Cel de-al treilea templu a fost construit din 323 î.Hr., chiar după moartea regelui macedonean.

Antipater din Sidon a considerat Templul lui Artemis din Efes drept una dintre „Cele Șapte Minuni ale Lumii”. Construit la 75 km sud de orașul Izmir din secolul 7 î.Hr., ca templu peripteral. Primul templu a fost distrus în urma unor inundații. Al Doilea Templu, construit de Cresus, a fost distrus într-un incendiu provocat de Herostratus în 356 î.Hr., pentru că a vrut să rămână în istorie. Ce este interesant e că templul a fost distrus chiar în noaptea nașterii lui Alexandru cel Mare, viitorul rege macedonean. Cel de-al treilea templu a fost construit din 323 î.Hr., chiar după moartea regelui macedonean. Dimensiuni: Al Treilea Templu: 18 metri înălțime; 137 metri lungime, 69 metri lătime, cu 127 de coloane;

Al Treilea Templu: 18 metri înălțime; 137 metri lungime, 69 metri lătime, cu 127 de coloane; Starea: Distrus în totalitate – s-au găsit doar câteva rămășițe. În Noul Testament, Apostolul Ioan a început să se roage public în templu pentru a exorciza oamenii posedați de demoni. Dintr-o dată, altarul s-a dezintegrat și jumătate din templu s-a prăbușit ca într-un cutremur mare. Efesenii s-au speriat și s-au convertit la creștinism. Festivalul anual Artemision a fost recunoscut printr-un edict roman din 162 d.Hr. În 268 d.Hr., Iordanes scrie că goții au jefuit Efes și au ars Templul Dianei (echivalentul roman al zeiței Artemis). În 407, templul a fost închis permanent și s-a degradat. În 1869, templul a fost redescoperit de arheologul John Turtle Wood. S-au descoperit rămășițe ale templului, fundația, precum și statui ale zeiței Artemis, reprezentată cu mai mulți sâni.

Focul Sacru al Hestiei din Pantikapaion

Locul: Kerci, peninsula Crimeea (anexată de Federația Rusă din 2014);

Kerci, peninsula Crimeea (anexată de Federația Rusă din 2014); Anii construcției: Secolele 7-6 î.Hr. ;

Secolele 7-6 î.Hr. ; Stilul arhitectural: doric;

doric; Arhitecți: necunoscuți;

necunoscuți; Dedicat zeului: Hestia, zeița focului, a vetrei și a familiei;

Hestia, zeița focului, a vetrei și a familiei; Scurt istoric: Grecii nu-i dedicau acestei zeițe temple pentru că fiecare gospodărie sau spațiu public (precum Prytaneion în care era o torță aprinsă) era considerat sanctuarul ei. La Pantikapaion este un astfel de Prytaneion. Pantikapaion a fost un oraș construit de coloniștii greci din Milet, locuit ulterior de grecii din Bosfor și de tracii elenizați până la ocupația sarmaților. Orașul a fost abandonat din 370 d.Hr.

Grecii nu-i dedicau acestei zeițe temple pentru că fiecare gospodărie sau spațiu public (precum Prytaneion în care era o torță aprinsă) era considerat sanctuarul ei. La Pantikapaion este un astfel de Prytaneion. Pantikapaion a fost un oraș construit de coloniștii greci din Milet, locuit ulterior de grecii din Bosfor și de tracii elenizați până la ocupația sarmaților. Orașul a fost abandonat din 370 d.Hr. Starea: Distrus

Templul lui Hermes

Locul: Hatra, Irak, la 290 de km nord-vest de Bagdad ;

Hatra, Irak, la 290 de km nord-vest de Bagdad ; Anii construcției: secolele 3-2 î.Hr. ;

secolele 3-2 î.Hr. ; Stilul arhitectural: ionic, cu influență arabă/orientală;

ionic, cu influență arabă/orientală; Arhitecți: necunoscuți ;

necunoscuți ; Dedicat zeului: Hermes, zeul mesager al comerțului, sportului, al călătorilor și al hoților;

Hermes, zeul mesager al comerțului, sportului, al călătorilor și al hoților; Scurt istoric: Potrivit UNESCO

Potrivit Starea: Erodat, dar întreg;

BONUS: Pentru că templele lui Dionis nu s-au păstrat bine (există unul în Naxos, dar a rămas doar fundația și fragmente de coloane), vă prezentăm un monument mai special. Dionis, ca zeu al teatrului, era acolo unde erau mulți spectatori. Și unde altundeva dacă nu într-un teatru grec?

Teatrul lui Dionis

Locul: Acropola din Atena

Acropola din Atena Anii construcției: Secolul 6 î.Hr.

Secolul 6 î.Hr. Arhitecți: Necunoscuți

Necunoscuți Dedicat zeului: Dionis, zeul vinului, al teatrului și al festivității

Dionis, zeul vinului, al teatrului și al festivității Scurt istoric: Potrivit Greeka

Potrivit Starea: Erodat, doar câteva secțiuni de piatră au supraviețuit. Pentru a vizita un teatru grec mai bine conservat, vă recomandăm Epidaurul din Argolis.

