„Septembrie în Grecia”. O sută de motive să vizitezi țara în acest anotimp

Rene Pârșan
09 aug. 2025, 17:54, Turism

De ce este recomandat să vizitezi Grecia în septembrie. Pe lângă vremea grozavă, tarifele de avion și prețurile de cazare mai bune, există mult mai multe motive propuse de noua inițiativă intitulată „Septembrie în Grecia”.  Noul proiect se concentrează pe extinderea perioadei de turism pentru luna septembrie și le oferă călătorilor posibilitatea de a rezerva hoteluri care se potrivesc stilului lor, fără taxe suplimentare pentru hotelurile participante sau oaspeții lor, preiea ziare.com.

Mai mult, evitați canicula din mijlocul verii, cu toate ponoasele, cum ar fi incendiile care vă pot transforma vacanța într-un coșmar, dacă nu mai rău. Tot în toiul verii, se petrec și  majoritatea fenomenelor meteo devastatoare, furtuni, tornade, inundații…Altfel, nici luna iunie nu este de ocolit, din aceleași motive.

Top 10 motive pentru a ajunge în Grecia în septembrie

Iată primele 10 motive ale proiectului „Septembrie în Grecia” pentru care ar trebui să vizitați țara în această lună.

  • Vremea perfectă: încă cald, dar nu atât de cald!
  • Prețuri mai mici: obțineți prețuri mai mici, chiar și la cele mai luxoase hoteluri.
  • Găsiți întotdeauna un șezlong: Plajele nu sunt atât de aglomerate.
  • Gata cu cozile: siturile arheologice și muzeele au mai puțini vizitatori.
  • Serviciu îmbunătățit: mai puțini oaspeți conduc la servicii personalizate.
  • Bilete de avion mai ieftine: ajungeți în Grecia la un cost mult mai mic.
  • Ape calde: Marea este mai curată și apa caldă.
  • Faceți fotografii mai bune: cerul este mai senin, astfel încât să puteți face cele mai bune fotografii.
  • Mănânci cât vrei: vara se termină, așa că nu e cazul să ții diete.
  • Start bun pentru iarnă: luând o vacanță în septembrie, vă veți umple bateriile pentru iarna care vine.

Cele mai bune locuri de vizitat în Grecia în această lună

Atena

Nimic nu se compară cu a petrece timpul în capitala Greciei în luna septembrie – nu numai datorită centrului vibrant al orașului, concertelor și teatrelor de la poalele antice ale Partenonului, ci și pentru că majoritatea localnicilor s-au întors din vacanța de vară – relaxați și gata de toamnă.

Acum este momentul să vă bucurați de toate restaurantele, barurile, viața de noapte, cumpărăturile și monumentele antice ale orașului. De la Kifisia, Glyfada și Gazi, există atât de multe suburbii grozave unde puteți petrece ore întregi explorând mâncare fabuloasă, muzee, artă, muzică, parcuri și situri istorice.

Dacă vremea este caldă, puteți merge la plajele din jurul Glyfada sau puteți face o excursie de o zi la Hydra, Poros, Spetses sau Aegina.

Salonic

Salonic este o destinație sigură pentru „septembrie în Grecia”, datorită numeroaselor festivaluri și evenimente culturale care au loc în această perioadă, plus Târgul Internațional anual de la Salonic, care are loc în perioada 10-18 septembrie.

În afară de toate activitățile care au loc, trebuie amintite monumentele istorice ale Macedoniei, buticurile șic, cafenelele și barurile pline de viață, plus scena gastronomică delicioasă care include irezistibile „trigona” și „bougatsa”.

Dacă vreți un shot de băuturi spirtoase distilate local, încercați „ouzo” și „tsipouro” făcute în regiunea de nord a Greciei.

De asemenea, în apropiere se află frumosul oraș Veria și dacă doriți să înotați, nu uitați să vizitați Halkidiki, care are niște plaje minunate și se află la doar o oră și puțin cu mașina de aeroportul din Salonic.

Peloponez

Peloponezul este inima Greciei antice și locul de naștere al Jocurilor Olimpice. Vizitarea în afara sezonului vă permite să vedeți obiectivele turistice fără aglomerație.

Pe lista locurilor de văzut se află Olympia antică, Epidaur, Micene, biserici bizantine, așezări unice și castele uimitoare. Frumusețile naturale includ munți, păduri, peșteri și râuri, toate înconjurate de mare.

Nafplio și Monemvasia sunt două dintre cele mai rafinate orașe din Peloponez, cu un peisaj pitoresc și o atmosferă magică care trebuie văzută pentru a fi crezută.

În zilele calde asigurați-vă că vă îndreptați spre Koroni, Methoni, Finikounda sau Elafonisos – care sunt înconjurate de cele mai splendide plaje.

Creta

Vă puteți pierde cu ușurință pe insula Creta în orice moment al anului, deoarece este plină de istorie bogată, cultură, gastronomie și tradiții locale.

De la biserici, inclusiv Agios Georgios Galatas și Panagia Kaliviani, până la siturile istorice Agia Triada și Muzeul Arheologic din Heraklion – unde se găsesc majoritatea comorilor minoice din Creta – există atât de multe de văzut și de făcut. Mergeți pe străzile orașului vechi din Chania și bucurați-vă de clădirile și aleile uimitoare care sunt pline de atâta istorie.

Dieta cretană este renumită pentru ingredientele sale simple, inclusiv ulei de măsline, iaurt, Mizithra grecească și diferite tipuri de produse de patiserie.

  • Dakos este un mezedaki cretan foarte popular, care constă dintr-un biscuit de orz garnisit cu roșii tocate, ulei de măsline, feta mărunțită și stropită cu oregano.
  • Mâncărurile delicioase cretane includ kaltsounia (plăcinte mici umplute cu brânză sau ierburi), staka (o brânză cremoasă sărată locală), boureki (o rețetă locală cu brânză, legume și mentă) și tradiționala kreatopita (plăcintă cu carne).
  • De asemenea, încercați să vizitați Piața Chania, care este una dintre cele mai populare piețe alimentare zilnice din Grecia și situată în inima orașului – funcționează din 1913.
  • Este o piață interioară situată în interiorul unei clădiri minunate, care conține 76 de magazine și cafenele. Deliciile locale populare care sunt grozave de luat acasă includ mierea cretană, uleiul de măsline și raki.
  • Ar trebui să verificați și podgoriile cretane care produc vinuri lăudabile.

Această insulă uimitoare este cunoscută și ca având unele dintre cele mai uimitoare plaje, așa că în zilele mai calde nu veți fi dezamăgiți.

Rodos

Această frumoasă insulă grecească este favorita artiștilor, realizatori de film și scriitori, datorită orașelor sale antice uimitoare și porțiunilor de coastă pustii – este de vizitat în orice perioadă a anului.

Pe lista de locuri de văzut ar trebui să fie Agios Nikolaos Foundoukli – o capelă de munte bizantină, cu vechea reședință a guvernatorului italian și Mănăstirea Metamorfossi la Asklipio.

Asigurați-vă că vizitați și Kamiros și Lachania – cu situri arheologice și ecologice și opriți-vă în orașul popular Lindos, care este plin de arhitectură tradițională frumoasă și conace construite de proprietarii de nave comerciale în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea.

Una dintre cele mai populare atracții turistice din Rodos este Petaloudes, unde vizitatorii se îngrămădesc pentru a vedea fluturi care acoperă fiecare copac din zonă și să nu uităm de orașul vechi, care este împărțit în două părți și se mândrește cu străzi pietruite uluitor de frumoase și străzi umplute cu un varietate de istorie, cultură, grădini, taverne, baruri și magazine.

Pentru cei spirituali, asigurați-vă că vizitați Panagia Tsambika – o mănăstire mică, pe vârful unei stânci, care are o icoană sfântă a lui Panagia Tsambika – cunoscută pentru numeroasele ei minuni, iar mersul până la biserică vă oferă o vedere superbă a sudului -coasta de vest a insulei.

Dacă sunteți în căutarea unui loc pentru a înota, unele dintre cele mai bune plaje din Rhodos includ Kallithea, St Paul’s at Lindos, Anthony Quinn și Tsambika, scrie greekcitytimes.com.

