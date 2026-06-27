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Valul de căldură din Europa accelerează topirea ghețarilor elvețieni. „Dacă încălzirea continuă așa, până în 2100 vom rămâne doar cu mici fragmente”

Valul de căldură din Europa accelerează topirea ghețarilor elvețieni. „Dacă încălzirea continuă așa, până în 2100 vom rămâne doar cu mici fragmente”
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Ghețarii elvețieni se confruntă cu pierderi masive de gheață din cauza valului de căldură care afectează Europa. Potrivit specialiștilor, stratul de zăpadă acumulat în iarna trecută ar urma să dispară complet până luni.

Topire accelerată în Alpi

Ghețarii din Elveția urmează să piardă o cantitate uriașă de gheață din cauza temperaturilor extreme, potrivit șefului rețelei de monitorizare a ghețarilor din Elveția.

Stratul de zăpadă și gheață acumulat în iarna trecută este așteptat să dispară complet până luni, ceea ce ar reprezenta a doua cea mai timpurie „zi a pierderii ghețarilor” de la începutul măsurătorilor.

Photograph: freeartist/Alamy

În intervalul de după acest moment și până în octombrie, orice topire suplimentară va însemna reducerea efectivă a volumului ghețarilor din Alpii elvețieni.

În seria de date începând din anul 2000, doar anul 2022 a înregistrat un prag și mai timpuriu, pe 26 iunie.

„Vedem o topire enormă”

Matthias Huss, coordonatorul rețelei Glamos, a descris situația drept una extremă.

„Vedem o topire enormă, rate foarte mari de topire a gheții și a zăpezii în toți Alpii”, a declarat acesta pentru AFP, în contextul în care mai multe stații meteorologice din Elveția au raportat recorduri istorice de temperatură.

„Suntem cu trei luni prea devreme față de o stare normală”, a spus el.

Lunile din 2026, comparabile cu anul record 2022

Potrivit specialistului, situația din acest an este foarte apropiată de cea din 2022, considerat cel mai sever an pentru ghețarii alpini.

„Anul 2022 a fost, de departe, cel mai extrem an înregistrat vreodată în Alpi, cu rate de topire care au depășit tot ce văzusem până atunci”, a spus Huss.

El a explicat că 2026 urmează un tipar similar, pe fondul unei combinații de factori nefavorabili.

Un metru de gheață pierdut în doar 10 zile

Huss a relatat și observații directe de pe teren, în zona Ghețarului Rhone.

„M-am întors recent de la Ghețarul Rhone și, în cele 10 zile de la vizita anterioară, s-a topit un metru de gheață pe verticală – un metru de topire în doar 10 zile. Este foarte impresionant de văzut și este doar efectul valului de căldură”, a declarat el.

El a subliniat că durata temperaturilor ridicate este decisivă.

„Cu cât sunt mai multe zile cu temperaturi foarte ridicate, nu contează nici dacă sunt 35 sau 40 de grade Celsius, efectul este foarte negativ pentru ghețari.”

Cauze multiple: lipsă de zăpadă și praf saharian

Specialistul a explicat că starea actuală a ghețarilor este rezultatul unei combinații de factori.

„Starea foarte proastă a ghețarilor în acest moment este cauzată de o combinație de circumstanțe nefavorabile”, a spus Huss, menționând printre acestea stratul redus de zăpadă și depunerile de praf saharian din luna martie.

El a precizat că anul 2026 a adus cu 25% mai puțină zăpadă care să refacă masa ghețarilor, comparativ cu media din perioada 2010-2020.

De asemenea, luna mai a fost neobișnuit de caldă, ceea ce a dus la topirea timpurie a stratului de zăpadă

Retragere accelerată de 170 de ani

Ghețarii din Alpii elvețieni au început să se retragă în urmă cu aproximativ 170 de ani, inițial lent, însă ritmul s-a accelerat semnificativ în ultimele decenii, pe fondul încălzirii climatice.

Începând cu anul 2000, volumul ghețarilor elvețieni a scăzut cu 38%.

Potrivit lui Huss, în ultimii 50 de ani Elveția a pierdut aproximativ 1.200 de ghețari, rămânând în prezent în jur de 1.300.

„Cei pierduți erau ghețari mici, dar rămâneau importanți pentru regiunile periferice ale Alpilor”, a precizat glaciologul.

Huss avertizează că tendința actuală poate duce la dispariția aproape completă a ghețarilor în acest secol.

„Dacă încălzirea continuă așa cum a fost în ultimele decenii, până în 2100 vom rămâne doar cu mici fragmente de gheață”, a spus el.

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