Vicepreședintele Parlamentului European, europarlamentarul Victor Negrescu, spune că PSD are pregătit programul de guvernare pentru posibilitatea în care președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, ar fi desemnat pentru funcția de prim-ministru.

În cadrul conferinței Organizației de femei a PSD de sâmbătă, Victor Negrescu a subliniat că formațiunea politică are pregătit programul de guvernare pentru un eventual Executiv condus de Sorin Grindeanu.

„Trebuie să vă mai divulg o informaţie, între ghilimele, pe surse: noi să ştiţi că suntem oameni serioşi, avem deja programul de guvernare al viitorului prim-ministru pe care ni-l dorim a fi Sorin Grindeanu, îl avem acest program de guvernare deja pregătit. Asta face Partidul Social Democrat, noi suntem oameni responsabili”, a spus Victor Negrescu.

Victor Negrescu: „PSD nu va accepta niciodată politica de austeritate a dreptei”

Vicepreședintele PSD a precizat că, în cazul în care partidul ar ajunge la guvernare și ar da premierul, prioritare ar fi măsurile pentru femei, familii și categoriile vulnerabile.

„Vă pot spune cu certitudine că, dacă PSD preia guvernarea şi, evident, dă premierul, că despre asta este vorba, politicile pentru femei, măsurile pentru mame şi pentru familii, proiectele destinate grupurilor vulnerabile şi cele care promovează inserţia profesională, inclusiv pentru femei, ar deveni o prioritate.

De asemenea, europarlamentarul a criticat politica de austeritate asociată formațiunilor de dreapta și a transmis că PSD nu va susține niciodată astfel de măsuri.

Aşa că atunci când adversarii noştri politici declară acuzativ la televizor să nu acceptăm măsurile lor, ei se referă, de fapt, la faptul că PSD nu va accepta, şi, dragi colege, nu va accepta niciodată politica de austeritate a dreptei şi măsurile lor abuzive împotriva oamenilor”.

Sorin Grindeanu: PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a codițiilor pentru desemnarea premierului

Sorin Grindeanu a scris, vineri seara, după consultările lui Nicușor Dan cu partidele la Cotroceni, că „PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor” pentru desemnarea premierului. El a cerut „celorlalte partide așa-zis pro-occidentale” să spună dacă vor cu adevărat să formeze o majoritate sau să prelungească criza politică.