Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, își recunoaște vina, în urma accidentului în care a fost implicat: „Nu am acordat prioritate”

Fostul ministru al Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, a vorbit sâmbătă despre accidentul în care a fost implicat joi seara în municipiul Bistrița, când a intrat cu autoturismul într-un autobuz. Acesta a recunoscut că incidentul a avut loc din vina sa.

„Eu am fost de vină pentru că nu am acordat prioritate unui autobuz, efectiv nu l-am văzut. Bătea soarele din direcția din care a venit acel autobuz și efectiv nu l-am văzut”, a spus el.

„Putea să fie o tragedie”

Bogdan Ivan a afirmat că accidentul se putea transfroma într-o tragedie, mai ales că în autoturism și afla și copilul său, în vârstă de trei ani.

„Din fericire pentru mine și familia mea, pentru că era și copilul meu de 3 ani în mașină, sunt doar câteva vânătăi și o sperietură serioasă. Putea să fie o tragedie”.

Accidentul a avut loc în zona primăriei Bistrița

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a fost implicat joi, 25 iunie, într-un accident rutier produs în centrul municipiului Bistrița. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, politicianul se afla la volanul autoturismului său în momentul în care a intrat în coliziune cu un autobuz. Acesta era însoțit de soția sa în momentul impactului.

Ciocnirea a avut loc în zona sediului Primăriei Bistrița, iar în urma impactului mașina a fost avariată. În imagini este surprins autoturismul cu partea frontală distrusă, semn că izbirea a fost puternică.