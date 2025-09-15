Într-un dialog vibrant, jurnalistul Adrian Artene și invitatul său, ministrul Culturii, András István Demeter, au creionat un peisaj despre prezentul și viitorul culturii în România. În acest sens, artistul a observat că rolul oamenilor de cultură este cu atât mai important cu cât poate constitui o punte spirituală între două țări surori cum sunt România și Republica Moldova. Însă, în această ecuație, conceptul de naționalionalism devine relativ.

Comentând pe tema legăturii organice dintre România și Republica Moldova, invitatul a remarcat că era contemporană este extrem de diluată, cu realități suprapuse. De amintit că Demeter Andras deține și o vastă experiență politică, fiind unul dintre membrii de bază ai UDMR, formațiunea politică ce face parte din actuala coaliție.

Patrioții din Republica Moldova asigură unirea spirituală cu România

În dialogul său cu Adrian Artene, actorul cu o bogată experiență pe scenele românești de teatru a explicat alchimia secretă care leagă patrioții români de frații de peste Prut, precum și modurile în care poate fi interpretat naționalismul pornind de la studiul de caz al controversatului Corneliu Vadim Tudor.

„Culturile sunt unite. Problema e să nu se separe. Vorbim de multe riscuri datorită multor realități din istoria contemporană. Sunt mulți și acolo care nu sunt rusofili și (n.r. – din) convingere. Corneliu Vadim Tudor, un iubitor de cultură, el a îmbrățișat ideea naționalismului pentru că el nu a găsit loc la masa celor mari”, a comentat ministrul Culturii.

Demeter are o carieră vastă, incluzând roluri de actor, director de teatru, secretar de stat și alte funcții de conducere în instituții culturale și media din România.

Noul sezon al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene” a debutat sâmbătă, 13 septembrie, cu un invitat special: ministrul Culturii, András István Demeter.

