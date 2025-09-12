Prima pagină » Știri externe » Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. „Sanctitatea Sa m-a asigurat că MOLDOVA este auzită”

Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. „Sanctitatea Sa m-a asigurat că MOLDOVA este auzită”

Olga Borșcevschi
12 sept. 2025, 16:15, Știri externe
Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. „Sanctitatea Sa m-a asigurat că MOLDOVA este auzită”
Galerie Foto 7

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu s-a întâlnit vineri la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea. Maia Sandu a fost împreună cu mama și sora sa, potrivit imaginilor publicate de Vatican News.

Vezi galeria foto
7 poze

Papa Leon a primit-o în audiență pe președinta Maia Sandu, care anterior se întâlnise și cu premierul italian Giorgia Meloni.

Ulterior, Maia Sandu s-a întâlnit cu Secretarul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin. Cei doi au discutat despre eforturile Republicii Moldova de a promova pacea, stabilitatea și securitatea regională.

Potrivit Administrației Prezidențiale de la Chișinău, în cadrul întrevederii, „Maia Sandu a vorbit despre importanța restabilirii păcii pe continentul european, precum și despre valorile creștine care au păstrat unitatea și demnitatea poporului nostru în fața încercărilor istoriei”.

„Chiar și în timpuri grele, oamenii au păzit cum au putut lăcașele sfinte și au păstrat credința vie”, a subliniat Maia Sandu.

Ea a evidențiat, totodată, omenia de care au dat dovadă cetățenii Republicii Moldova în contextul războiului de la hotar, menționând că solidaritatea și compasiunea cetățenilor noștri sunt acum recunoscute în întreaga lume.

„Așa am devenit cunoscuți ca o țară mică, cu inima mare”, a amintit Maia Sandu.

Președinta i-a mulțumit Suveranului Pontif pentru sprijinul moral important pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită”, a declarat Maia Sandu.

Ca și alți lideri politici, Maia Sandu pare să fi mers la Vatican cu membri ai familiei.

Într-o fotografie publicată de serviciul de presă al Vaticanului apar mama și sora președintei, precum și consiliera sa pentru politică externă, Olga Roșca.

Imagine de la audiență. La dreapta Papei (în imagine): mama și sora Maiei Sandu. În dreapta președintei Republicii Moldova este consiliera ei de politică externă, Olga Roșca.

Foto: vaticannews.va

Video: Facebook / presedinte.md

AUTORUL RECOMANDĂ:

Circ marca Șoșoacă în Parlamentul European la discursul Maiei Sandu: „Moldavia is Romania, madam Maia”

MIZA alegerilor parlamentare din Republica Moldova. „Paradoxal, invazia Federației Ruse în Ucraina, un mare pas spre integrarea europeană a Moldovei”

Citește și

COMERȚ Statele Unite îndeamnă statele G-7 să impună taxe vamale de până la 100% Chinei și Indiei. Ce recomandă SUA cu privire la activele RUSIEI din UE
17:07
Statele Unite îndeamnă statele G-7 să impună taxe vamale de până la 100% Chinei și Indiei. Ce recomandă SUA cu privire la activele RUSIEI din UE
EXTERNE Turcia și Italia au semnat un ACORD pentru combaterea migrației ilegale
16:10
Turcia și Italia au semnat un ACORD pentru combaterea migrației ilegale
EXTERNE Purtătorul de cuvânt al Kremlinului: S-a luat “o pauză” în negocierile Rusia-Ucraina. Statele europene, acuzate că împiedică un DIALOG pașnic
15:53
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului: S-a luat “o pauză” în negocierile Rusia-Ucraina. Statele europene, acuzate că împiedică un DIALOG pașnic
EXTERNE Danemarca va cumpăra sisteme de APĂRARE aeriană în valoare de 9,11 miliarde de dolari/ Statele europene își intensifică măsurile de securitate
15:50
Danemarca va cumpăra sisteme de APĂRARE aeriană în valoare de 9,11 miliarde de dolari/ Statele europene își intensifică măsurile de securitate
ENERGIE Secretarul american al ENERGIEI: UE ar putea renunța la gazul din Rusia în șase până la 12 luni, folosind în schimb gaz natural lichefiat din SUA
14:56
Secretarul american al ENERGIEI: UE ar putea renunța la gazul din Rusia în șase până la 12 luni, folosind în schimb gaz natural lichefiat din SUA
EXTERNE ONU analizează viitorul unui STAT PALESTINIAN/ Adunarea Generală cere îndepărtarea conducerii grupării Hamas
14:30
ONU analizează viitorul unui STAT PALESTINIAN/ Adunarea Generală cere îndepărtarea conducerii grupării Hamas
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis. 'Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse...
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ: Elev de 12 ani MORT în fața școlii, în timp ce-și aștepta mama! Cum s-a produs tragedia
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Cancan.ro
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama lui
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Două ore de meditații gratuite pentru elevii din România. Unde se vor desfășura orele suplimentare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
„Rusia ar putea doboarî un avion în spațiul NATO”. Jocul periculos al lui Putin
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin proces de divorț
RadioImpuls
Roxana Blagu suferă în tăcere de aproape 13 ani! Vedeta încearcă în zadar să-și recupereze fiica: „Și dacă am speranțe, timpul acesta nu ni-l mai dă nimeni înapoi”. Cele două au rupt orice legătură după ce artista s-a despărțit de tatăl Oanei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Ce au descoperit oamenii de știință despre stelele masive din Micul Nor al lui Magellan
SĂNĂTATE Tratamentele pentru pacienții oncologici vor fi asigurate fără întreruperi: CNAS alocă 405 milioane de lei pentru MEDICAMENTE
17:43
Tratamentele pentru pacienții oncologici vor fi asigurate fără întreruperi: CNAS alocă 405 milioane de lei pentru MEDICAMENTE
ACTUALITATE CTP își pune cenușă în cap în cazul Charlie Kirk, după ce comentariul său a REVOLTAT jumătate de România
17:35
CTP își pune cenușă în cap în cazul Charlie Kirk, după ce comentariul său a REVOLTAT jumătate de România
ULTIMA ORĂ Premierul Ilie Bolojan vrea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază
16:51
Premierul Ilie Bolojan vrea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază
ECONOMIE O nouă lovitură pentru industria românească. Se pune lacătul pe ArcelorMittal Hunedoara, fabrica cu o istorie de 140 de ani
16:47
O nouă lovitură pentru industria românească. Se pune lacătul pe ArcelorMittal Hunedoara, fabrica cu o istorie de 140 de ani
BREAKING NEWS Primele imagini cu SUSPECTUL prins de autoritățile americane în cazul asasinatului lui Charlie Kirk
16:33
Primele imagini cu SUSPECTUL prins de autoritățile americane în cazul asasinatului lui Charlie Kirk