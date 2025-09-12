Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. „Sanctitatea Sa m-a asigurat că MOLDOVA este auzită”

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu s-a întâlnit vineri la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea. Maia Sandu a fost împreună cu mama și sora sa, potrivit imaginilor publicate de Vatican News.

Papa Leon a primit-o în audiență pe președinta Maia Sandu, care anterior se întâlnise și cu premierul italian Giorgia Meloni.

Ulterior, Maia Sandu s-a întâlnit cu Secretarul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin. Cei doi au discutat despre eforturile Republicii Moldova de a promova pacea, stabilitatea și securitatea regională.

Potrivit Administrației Prezidențiale de la Chișinău, în cadrul întrevederii, „Maia Sandu a vorbit despre importanța restabilirii păcii pe continentul european, precum și despre valorile creștine care au păstrat unitatea și demnitatea poporului nostru în fața încercărilor istoriei”.

„Chiar și în timpuri grele, oamenii au păzit cum au putut lăcașele sfinte și au păstrat credința vie”, a subliniat Maia Sandu.

Ea a evidențiat, totodată, omenia de care au dat dovadă cetățenii Republicii Moldova în contextul războiului de la hotar, menționând că solidaritatea și compasiunea cetățenilor noștri sunt acum recunoscute în întreaga lume.

„Așa am devenit cunoscuți ca o țară mică, cu inima mare”, a amintit Maia Sandu.

Președinta i-a mulțumit Suveranului Pontif pentru sprijinul moral important pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită”, a declarat Maia Sandu.

Ca și alți lideri politici, Maia Sandu pare să fi mers la Vatican cu membri ai familiei.

Într-o fotografie publicată de serviciul de presă al Vaticanului apar mama și sora președintei, precum și consiliera sa pentru politică externă, Olga Roșca.

Foto: vaticannews.va

Video: Facebook / presedinte.md

AUTORUL RECOMANDĂ:

Circ marca Șoșoacă în Parlamentul European la discursul Maiei Sandu: „Moldavia is Romania, madam Maia”

MIZA alegerilor parlamentare din Republica Moldova. „Paradoxal, invazia Federației Ruse în Ucraina, un mare pas spre integrarea europeană a Moldovei”