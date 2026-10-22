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De la piscuri la New York și înapoi: povestea excepțională a unui om care și-a construit singur destinul, spusă de Bogdan-Ion Jelea

De la piscuri la New York și înapoi: povestea excepțională a unui om care și-a construit singur destinul, spusă de Bogdan-Ion Jelea
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O carte despre un destin ieșit din comun, un autor aflat la cea de-a treia reușită editorială, o editură care își consolidează proiectele culturale și o lansare cu sala neîncăpătoare la Biblioteca Academiei Române. Pe 22 octombrie, lumea universitară, politică, medicală, militară și jurnalistică s-a întâlnit în jurul poveștii generalului-maior medic Ioan Sîrbu.

O carte despre România văzută prin destinul unui om

De la Piscuri la New York și înapoi: Anatomia unui destin. Mărturia generalului-maior medic dr. Ioan Sîrbu în dialog cu Bogdan-Ion Jelea este, în egală măsură, o biografie, o mărturie și o incursiune în România ultimelor șapte decenii.

Cartea pornește de la o întrebare simplă: cât de departe poate ajunge un om atunci când refuză să accepte limitele locului și condițiilor în care s-a născut? În cazul lui Ioan Sîrbu, răspunsul este spectaculos.

De la Piscuri, la 14 ani, spre o viață pe care nimeni nu ar fi putut-o anticipa

Sîrbu vine din satul Piscuri, comuna Plopșoru, Gorj, dintr-o familie săracă. A cunoscut încă din copilărie foamea, colectivizarea, lipsurile și sentimentul că satul său ar putea deveni limita întregii sale existențe.

La 14 ani a fugit de acasă, pentru a avea o meserie. A devenit strungar, apoi subofițer sanitar la Spitalul Militar Central. A făcut liceul la seral. A încercat să intre la Medicină, a fost admis din a treia încercare, dar a întâmpinat din nou un obstacol administrativ prin desființarea Institutului Medico-Militar. La 33 de ani a început facultatea, pe care a absolvit-o cu media zece.

A plecat apoi cu bursă în Statele Unite, la New York University, unde a devenit discipolul profesorului Leonard Linkow, părintele implantologiei. Deși putea rămâne în America, s-a întors în România pentru a contribui la dezvoltarea acestei specializări. A devenit profesor universitar, medic recunoscut internațional și general-maior.

„Nu am stat cu brațele încrucișate”

Poate că cel mai bine își definește singur destinul. În argumentul care însoțește cartea, Ioan Sîrbu spune că nu a așteptat ca viața să-i ofere „pâinea făgăduită”, ci s-a zbătut pentru a-și construi drumul.

Pentru el, mărturia nu este însă o paradă a funcțiilor. Nu urmărește să inventarieze titluri, ci să păstreze memoria unei existențe și să răspundă la întrebarea ce rămâne după ce toate demnitățile sunt date la o parte.

Bogdan-Ion Jelea: de la Bălăceanu-Stolnici și populism la Ioan Sîrbu

Bogdan-Ion Jelea

Cel care a transformat această viață într-o carte este Bogdan-Ion Jelea, aflat la a treia reușită editorială.

Prima a fost Aristocratul – Confesiunile lui Constantin Bălăceanu-Stolnici în dialog cu Bogdan-Ion Jelea. A urmat Avatarurile populismului național românesc în primii 100 de ani. De la Mișcarea pașoptistă la Mișcarea Legionară, lucrare bazată pe cercetarea doctorală a autorului.

Noul volum păstrează preocuparea pentru istorie, dar schimbă perspectiva: nu mai este vorba despre o categorie socială sau despre evoluția unui fenomen politic, ci despre un destin individual care devine, la rândul lui, o oglindă a unei epoci.

Jelea este analist politic și editorialist, cu studii în management, istorie, comunicare, științe politice, relații internaționale și informații. A absolvit Institutul Diplomatic Român și Colegiul Național de Apărare, a urmat Facultatea de Istorie a Universității din București și este doctor în Științe politice al SNSPA. După o primă experiență la catedră, în cadrul ASE, în prezent susține cursuri la Facultatea de Management a USAMV.

Silviu Predoiu: „Fiecare întâmplare a avut un rost”

Silviu Predoiu a avut acces la manuscris și a surprins ceea ce consideră esențial în povestea lui Sîrbu.

„Este romanul copilului plecat dintr-o familie modestă de țărani gorjeni, devenit elev al unei școli profesionale și strungar fruntaș, care, prin muncă, învățătură și o voință ieșită din comun, a ajuns subofițer sanitar, apoi medic de excepție, recunoscut internațional, reputat profesor și înalt ofițer al Armatei.”

Predoiu remarcă mai ales faptul că succesul nu l-a făcut pe Sîrbu să se rușineze de originile sale. Dimpotrivă, și-a păstrat atașamentul față de părinți, locurile natale, profesori și oamenii care l-au ajutat.

Teodor Atanasiu: o poveste despre caracter și reformă

Teodor Atanasiu l-a cunoscut pe Sîrbu în 2005, când era ministrul Apărării. Atunci, Sîrbu conducea Spitalul Militar Central și încerca să schimbe sistemul de promovare din interiorul instituției. Reforma sa urmărea ca medicii militari tineri să poată ocupa funcții profesionale și să rămână în sistem.

Teodor Atanasiu

A fost contestat, iar împotriva sa au fost formulate acuzații dure. Atanasiu a verificat situația și a ajuns la concluzia că în spatele scandalului se afla, de fapt, rezistența unor oameni care pierdeau poziții și privilegii. Reforma a fost implementată.

Zeci de tineri medici și-au continuat cariera, iar Sîrbu avea să ajungă general-maior. Ani mai târziu, Atanasiu îl descria într-un mod care sintetizează spiritul cărții: „Mai mult decât un general destoinic, un medic recunoscut internațional și un renumit profesor universitar, Ioan Sîrbu mai are o calitate incontestabilă. Este Om, cu «O» mare.”

Andrei Țăranu: O frescă a prefacerilor sociale și economice ale epocilor recente

Profesorul Andrei Țăranu, prezent în panelul dezbaterii organizate în cadrul evenimentului a subliniat, la rândul său, relevanța unei biografii care nu doar parcurge transversal mai multe lumi, ci și ilustrează sisteme politice diferite, prin care a trecut România în ultimele 7 decenii.

Andrei Țăranu

Astfel, destinul generalului Sîrbu nu reprezintă doar o biografie tumultuoasă, ci și o frescă a prefacerilor sociale și economice ale epocilor recente.

Oscar Print și Biblioteca Academiei Române, în centrul evenimentului

Volumul este publicat de Oscar Print, editură axată pe artă, cultură și cercetare intelectuală în domeniul științelor umaniste, care a publicat și primele două cărți ale aceluiași autor, dar și Tratatul de implantologie al profesorului Sîrbu.
Lansarea din 22 octombrie a avut loc la Biblioteca Academiei Române, în Amfiteatrul „I.H. Rădulescu”. Sala a fost arhiplină. Actuali și foști demnitari, oameni politici, reprezentanți ai mediului academic, medici, militari, jurnaliști și prieteni ai autorului și ai eroului au venit să asiste la prezentarea volumului. Nu este prima dată când proiectele lui Bogdan-Ion Jelea beneficiază de un asemenea interes public.

Un eveniment cu miză pentru viața publică și editorial

Importanța lansării nu ține doar de numărul participanților. Este vorba despre întâlnirea, în același spațiu, a unor medii care rar se regăsesc împreună în jurul unei cărți: lumea academică, politica, Armata, medicina, presa și cultura.

Biblioteca Academiei Române oferă cadrul instituțional și simbolic al evenimentului, iar Oscar Print continuă un proiect editorial în care cartea de cultură devine și document despre societate.

În acest context, noul volum al lui Bogdan-Ion Jelea se înscrie într-o serie de proiecte care nu tratează cartea doar ca obiect editorial, ci ca punct de întâlnire pentru memoria și viața publică a României.

O poveste care rămâne după funcții și titluri

În fond, acesta este și sensul volumului. Ioan Sîrbu nu este prezentat doar ca general, medic sau profesor. Este urmărit drumul omului: copilul din Gorj, adolescentul care pleacă de acasă, strungarul, subofițerul sanitar, studentul de 33 de ani, bursierul din America, medicul, profesorul și generalul.

Bogdan-Ion Jelea transformă acest traseu într-o mărturie despre România ultimelor șapte decenii și despre forța unui om de a-și depăși condiția. Iar lansarea de la Biblioteca Academiei Române, într-o sală care s-a dovedit prea mică pentru publicul prezent, arată că astfel de povești încă au puterea de a aduce împreună oameni și domenii diferite.
De la Piscuri la New York și înapoi nu este doar titlul unei cărți. Este traseul unui destin construit pas cu pas — și povestea unui om care, după ce a ajuns foarte departe, nu a uitat niciodată de unde a plecat.

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