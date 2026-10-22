Icoana Maicii Domnului, în mărime naturală, adusă pentru prima dată în România, direct de la Muntele Athos, la Mânăstirea Pantocrator

Credincioșii din România vor putea să se închine unei cunoscute icoane athonite a Maicii Domnului, care va fi adusă în procesiune de la Mânăstirea Pantocrator din Sfântul Munte Athos la Mânăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Evenimentul religios se va desfășura în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2026.
Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Gherontissa”, una dintre cele mai cinstite icoane athonite, va fi adusă în procesiune solemnă la Mânăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2026.
Icoana va fi însoțită de o delegație a Mânăstirii Pantocrator din Athos. Sosirea acesteia va simboliza legătura dintre două așezăminte monahale care poartă același nume, unul din Grecia și celălalt din România.
Evenimentul va oferi credincioșilor ocazia de a veni la mânăstire pentru a se ruga în fața icoanei și pentru a cere ajutorul și ocrotirea Maicii Domnului.
Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Gherontissa” va fi adusă în procesiune solemnă la Mânăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2026.
În tradiția populară, icoana Maicii Domnului „Gherontissa” este cunoscută și sub numele de „Sporul Casei”. De asemenea, este asociată cu rugăciunile pentru binecuvântarea și ocrotirea familiei.
„De la Pantocratorul Athosului, la Pantocratorul Teleormanului!
Maica Domnului „Gherontissa” vine în mijlocul credincioșilor români!
27 noiembrie – 2 decembrie 2026
O icoană făcătoare de minuni. Două mănăstiri purtând același nume. O singură binecuvântare care unește Sfântul Munte Athos cu România!
Din Grădina Maicii Domnului, de la istorica Mănăstire Pantocrator din Sfântul Munte Athos, Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Gherontissa”, una dintre cele mai cinstite icoane athonite, va fi adusă în procesiune solemnă la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.
Timp de șase zile, credincioșii vor avea bucuria de a se închina înaintea acestei sfinte icoane, cerând ocrotirea și mijlocirea Maicii Domnului! Icoana Maicii Domnului va fi adusă de o delegație a Sfintei Mănăstiri a Pantocratorului din Sfântul Munte!
În rândul credincioșilor, această icoană mai este cunoscută și ca „Sporul Casei”.
27 noiembrie – 2 decembrie 2026
Mănăstirea Pantocrator – Drăgănești-Vlașca
Din Sfântul Munte Athos, binecuvântarea Maicii Domnului ajunge în inimile credincioșilor din România chiar de Ziua Națională!
Vom reveni cu detalii privind programul liturgic din perioada 27 noiembrie – 2 decembrie”, au transmis reprezentanții Mânăstirii Pantocrator pe Facebook.