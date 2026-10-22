Icoana Maicii Domnului, în mărime naturală, adusă pentru prima dată în România, direct de la Muntele Athos, la Mânăstirea Pantocrator

Credincioșii din România vor putea să se închine unei cunoscute icoane athonite a Maicii Domnului, care va fi adusă în procesiune de la Mânăstirea Pantocrator din Sfântul Munte Athos la Mânăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Evenimentul religios se va desfășura în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2026.

Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Gherontissa”, una dintre cele mai cinstite icoane athonite, va fi adusă în procesiune solemnă la Mânăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2026.

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Icoana va fi însoțită de o delegație a Mânăstirii Pantocrator din Athos. Sosirea acesteia va simboliza legătura dintre două așezăminte monahale care poartă același nume, unul din Grecia și celălalt din România.

Evenimentul va oferi credincioșilor ocazia de a veni la mânăstire pentru a se ruga în fața icoanei și pentru a cere ajutorul și ocrotirea Maicii Domnului.

Când va putea fi văzută icoana

Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Gherontissa” va fi adusă în procesiune solemnă la Mânăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2026.