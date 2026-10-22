Dacia își pregătește revenirea în 2027. Cât va costa mașina electrică cu care vrea să concureze cu producătorii din China

Dacia pregătește o nouă etapă de extindere pe piața europeană și mizează pe două modele pentru a reveni pe creștere în 2027.

Constructorul auto, parte a Grupului Renault, nu intenționează însă să copieze strategia producătorilor chinezi, care câștigă tot mai mult teren în Europa. Frank Marotte, vicepreședintele Dacia pentru vânzări, marketing și operațiuni, susține că marca își va păstra identitatea, bazată pe mașini accesibile, fiabile și cu costuri reduse de utilizare.

Prezent la Salonul Auto de la Paris, Frank Marotte, vicepreședintele Dacia pentru vânzări, marketing și operațiuni, a explicat, într-un interviu acordat Profit.ro, că Grupul Renault investește masiv în dezvoltarea mărcii românești.

“Este pentru prima data în istoria Dacia când sunt lansate două modele noi în același salon auto, ceea ce este remarcabil pentru noi și arată clar că Grupul Renault investește foarte mult în acest brand, investește în reînnoirea produselor, dar și pentru a intra în noi segmente”, a declarat Frank Marotte, numărul 2 în cadrul mărcii Dacia, care a preluat această poziție în urmă cu aproape doi ani.

Oficialul Dacia argumentează astfel viitorul mărcii. ”Asta dovedește că brandul se extinde, viitorul brandului este grozav, vrem să ne creștem volumele”, mai spune Marotte.

Dacia nu vrea să copieze producătorii chinezi

Frank Marotte a explicat că strategia Dacia va rămâne diferită de cea a constructorilor chinezi, inclusiv în ceea ce privește dotările și calitatea percepută de cumpărători.

În timp ce mărcile din China încearcă să atragă clienții europeni prin echipamente și tehnologii oferite la prețuri competitive, Dacia intenționează să își păstreze propriul model de dezvoltare.

”Nu ar trebui și nu vom imita chinezii”, a declarat vicepreședintele Dacia pentru Profit.ro. Acesta a subliniat că producătorul român nu urmărește să domine întreaga piață, ci să își consolideze poziția în segmentul automobilelor accesibile. Marotte a indicat o cotă de piață de aproximativ 6,7% în segmentul european de retail, pe care o consideră o bază solidă pentru dezvoltarea viitoare.