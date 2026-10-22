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Donald Trump vrea să redenumească Oceanul Pacific în „Oceanul American”: „Cum credeți că vor reacționa europenii?”, a întrebat președintele

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Donald Trump a declarat la un miting electoral că Statele Unite ar trebui să redenumească Oceanul Pacific în „Oceanul American” pe aplicația de hărți digitale Google Maps. 

Anterior, președintele a propus către Google să redenumească Oceanul Atlantic după numele său – în Oceanul  Trump, mai exact.

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Donald Trump vrea să schimbe harta lumii, din nou

Donald Trump | Foto – Mediafax

Președintele american a încercat să schimbe harta globală. El l-a contactat personal pe directorul companiei Google, Sundar Pichai, și i-a propus să redenumească Oceanul Atlantic în Oceanul Trump.

„Și mai sunt oceanele. Îmi plac doar două oceane. Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific. N-aș pune Trump sau America, dar căutăm în mod serios către Oceanul Atlantic și am apelat la Google Maps să schimbe numele Oceanului Atlantic în Oceanul Trump. Sunt foarte pricepuți cu lacurile. Și am vorbit cu Sundar, un om genial, șeful de la Google. Și i-am spus, Sundar, vreau să redenumesc Oceanul Atlantic”, a spus Trump.

De la începerea celui de-al doilea mandat prezidențial, Trump a rugat compania să schimbe denumirea Lacului Ontario în Lacul America,  Golful Mexic în Golful Americii, iar denumirea Muntelui Denali în Muntele McKinley. Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a respins imediat ideea să schimbe hărțile digitale ale aplicației Google Earth, potrivit Firstpost.

„Nu, nu, nu. De data asta,  nu o vom face. Oceanele sunt diferite, domnule președinte. Acestea acoperă o mulțime de țări. Vă rugăm, nu ne cereți să facem asta”, a răspuns Sundar Pichai.

În fața refuzului, Trump a cedat, dar cu umor:

„Deci, va trebui să trecem peste asta. Hai să păstrăm numele Oceanului Atlantic, corect?”, a spus Trump.

Oceanul Pacific ar putea deveni „Oceanul American”?

Donald Trump a surprins din nou publicul la un miting electoral pentru alegerile de la mijlocul mandatului. Dacă planul pentru redenumirea Atlanticului a eșuat, Trump și-a îndreptat atenția către celălalt mare ocean al planetei.

Președintele a propus în fața susținătorilor săi că Oceanul Pacific ar trebui să fie redenumit oficial în „Oceanul American”. Președintele s-a întrebat, retoric și în hohotele de râs ale mulțimii, cum vor privi aliații europeni redenumirea Oceanului Pacific în Oceanul American.

„Oceanul Pacific – îl vom redenumi Oceanul American. Ce credeți, Europa…cum credeți că va reacționa Europa la asta? Credeți că europenilor le va plăcea? Și tu ce crezi, Tim? Europa va fi încântată, nu-i așa? Ursula va suna și va spune „Vă mulțumim foarte mult”. În orice caz, în prezent, lucrurile merg destul de bine”, a spus Trump râzând către susținătorii săi.

Date geografice despre Pacific

Oceanul Pacific este cel mai mare ocean din lume, cu o suprafață de 165,25 milioane de km pătrați care depășește toate continentele la un loc. Conține 46% din apa planetară. Este, totodată, și cel mai adânc ocean din lume, având o adâncime medie de circa 4.280 de metri.

Punctul maxim de adâncime este Groapa Marianelor sau Challenger Deep, cu o adâncime de 10.911 metri. Are o salinitate mai scăzută datorită precipitaților abundente și a fluxului  de râuri.

A fost numit Oceanul Pacific de către exploratorul Fernando Magellan în 1520 – „Mar Pacifico”/ Marea Liniștită.  Nu este deloc un ocean liniștit. Dimpotrivă , este o zonă extrem de activă din punct de vedere tectonic. În Inelul de Foc al Pacificului au loc peste 75% din erupțiile vulcanice și 90% din cutremurele lumii. Oceanul Pacific este și cea mai caldă masă de apă de pe glob, cu temperaturi de peste 28,5%.

În acest ocean au loc taifunuri în vest, spre Asia, și cicloni în zona Australiei. Sunt mult mai frecvente și distructive. Acolo au loc și oscilații periodice ale ciclurilor El Nino și La Nina, provocând secete în Australai sau inundații în America de Sud.

Fiind cel mai vechi și mai mare ocean, adăpostește cea mai bogată și diversă viață marină de pe planetă, de la mamifere uriașe ca balenele albastre, caracatițe uriașe, rechini albi și foci la Marea Barieră de Corali și pădurile subacvatice de alge uriașe.

Date geografice despre Atlantic

Oceanul Atlantic este al doilea ocean ca mărime, cu o suprafață de 85,13 milioane de km pătrați și conține 24% din apa planetară. Are o adâncime medie de 3.646 de metri, iar punctul maxim de adâncime este Groapa Puerto Rico, de circa 8.376 metri adâncime. Este oceanul cu cea mai ridicată salinitate.

A fost numit Atlantic de către greci după titanul Atlas din mitologia greacă – „Atlantis thalassa”/ „Marea Atlasului”. Atlas era titanul pedepsit de Zeus să care cerul la marginea lumii, dincolo de Coloanele lui Hercule (Strâmtoarea Gibraltar). Oceanul Atlantic are o temperatură medie ușor mai ridicată în zonele temperate.

În Oceanul Atlantic au loc uragane sezoniere din iunie până în noiembrie, furtunile formându-se în largul Africii și deplasându-se spre Caraibe și SUA. Este populat de balene ucigașe, delfini, țestoase marine, rechini și alge misterioase. Marea Sargasselor este compusă din cantități uriașe de alge brune care plutesc în derivă și oferă hrană și adăpost pentru specii de pești și crustacee.

Sursa Video: Clash Report

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