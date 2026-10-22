Trei zile de la instalarea Guvernului Niculescu, trei zile de creștere consecutivă a euro. Moneda națională, din ce în ce mai fragilă

Banca Națională a României a publicat joi, 22 octombrie 2026, noile cotații valutare. Moneda națională a pierdut teren în fața principalelor valute. Euro a urcat la 5,3485 lei, apropiindu-se de pragul de 5,35 lei, în timp ce francul elvețian a atins un nou maxim istoric, de 5,8104 lei.

Este cea de-a treia zi de creștere consecutivă a monedei unice europene. De altfel, este și cea de-a treia zi de la instalarea Guvernului Niculescu, iar Euro crește într-un mod alert.

Și dolarul american și lira sterlină s-au apreciat, de asemenea, în raport cu leul. Leul românesc a înregistrat o depreciere generalizată în ședința de joi, 22 octombrie, potrivit cursului de referință anunțat de Banca Națională a României. Cea mai importantă creștere a fost înregistrată de francul elvețian, care a depășit pentru prima dată nivelul de 5,81 lei, în timp ce moneda europeană s-a apropiat din nou de pragul de 5,35 lei.

Curs valutar BNR, 22 octombrie. Euro crește la 5,3485 lei

Moneda unică europeană a fost cotată joi la 5,3485 lei, față de 5,3297 lei în ședința precedentă. Pentru francul elvețian, BNR a stabilit pentru joi un curs de 5,8104 lei, în creștere cu 0,0557 lei față de valoarea de 5,7547 lei anunțată miercuri. Dolarul american s-a apreciat joi până la 4,7640 lei, de la 4,7489 lei în ședința precedentă. Și lira sterlină a înregistrat o apreciere importantă, fiind cotată de BNR la 6,3851 lei, față de 6,3631 lei miercuri.

Cotațiile BNR pentru joi, 22 octombrie 2026

Principalele valori de referință anunțate pentru această zi sunt:

Euro: 5,3485 lei

Dolar american: 4,7640 lei

Liră sterlină: 6,3851 lei

Franc elvețian: 5,8104 lei

Prețul aurului scade. Cât valorează un gram pe 22 octombrie

Spre deosebire de principalele valute, gramul de aur s-a ieftinit în ședința de joi. BNR a stabilit un preț de 625,6821 lei pentru un gram de aur, față de 629,3552 lei în ziua precedentă. Scăderea este de 3,6731 lei pentru fiecare gram.

Cursul BNR reprezintă o valoare de referință pentru piața valutară. Prețurile efective de cumpărare și vânzare practicate de bănci și casele de schimb valutar pot fi diferite.