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Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna

Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna
Sorin Grindeanu / Foto - Mediafax
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Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD este pregătit să formeze o majoritate politică pentru a guverna. Liderul social-democraților a punctat că România se confruntă cu lipsa unei perspective clare ”care macină toată societatea”, motiv pentru care liderul social-democraților susține că actuala criză politică nu mai poate continua.

Grindeanu: ”PSD și-a asumat o soluție, și-a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna”

Grindeanu spune că au trecut deja patru luni de interimat, iar economia țării nu așteaptă ca partidele să își termine calculele. Președitele PSD a punctat că partidul și-a asumat o soluție, a prezentat prioritățile, și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna.

România are nevoie de un Guvern cu puteri depline.

O arată inclusiv datele publicate astăzi de INS: vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele șapte luni ale anului. Comparativ cu 2025, românii au cumpărat tot mai puțin, au tăiat și din lista de alimente! Se uită de două ori înainte să pună ceva în coș. Iar familiile renunță la tot mai multe lucruri pe care, până ieri, și le permiteau.
Despre acestă criză economico-socială ar trebui să discutăm astăzi. Nu despre câte voturi îi lipsesc unuia sau altuia, ci despre cât timp mai poate pierde România.
Au trecut deja patru luni de interimat, calcule politice și discuții în care fiecare partid explică de ce soluția celuilalt nu poate funcționa.
Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele. Fiecare zi, fără un Guven cu puteri depline, înseamnă mai multă presiune pe oameni, pe firme și pe o economie care are nevoie urgentă de direcție și de soluții, nu doar tăieri.
PSD este pregătit să construiască o majoritate”, a transmis Grindeanu.
Sursa foto: Facebook Sorin Grindeanu

Grindeanu anunță că PSD este gata să formeze o majoritate

Grindeanu a subliniat că PSD se va concentra pe consultarea partenerilor sociali în vederea identificării și agreării celor mai eficiente măsuri pentru depășirea crizei.
PSD a demonstrat că știe să guverneze.
De aceea, PSD nu stă pe margine și rămâne maturul din încăpere.
În timp ce PNL și USR încearcă să demonstreze că PSD nu are cele 233 de voturi, România are o problemă mult mai mare: lipsa unei perspective clare care macină toată societatea.
PSD și-a asumat o soluție, și-a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna.
Până la un dialog politic matur cu celelalte partide politice, ne vom concentra pe consultarea partenerilor sociali pentru coagularea celor mai eficiente măsuri pentru ieșirea din criză”, a scris Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.
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