Adunarea Generală a ONU va vota vineri o rezoluție prin care lumea va elimina oficial harta tradițională Mercator a globului în favoarea uneia care să arate exact dimensiunea Africii.

Rezoluția, susținută de toate cele 54 de state membre ale Uniunii Africane

Robert Dussey, ministrul afacerilor externe al Togo, a declarat că rezoluția a fost sponsorizată de Togo și susținută de țări, inclusiv de celelalte 54 de state membre ale Uniunii Africane. El nu a specificat numărul total, relatează The Guardian.

„Această discuție nu este o discuție politică [ci] o discuție științifică, deoarece există dovezi științifice, așa că trebuie să acceptăm cu toții realitatea”, a spus el.

Rezoluțiile ONU nu sunt aplicabile, dar dacă votul este adoptat, ar putea duce la o actualizare a programelor școlare și a tehnologiei de zi cu zi, având în vedere utilizarea pe scară largă a proiecției Mercator în educație, tehnologie și guvernare.

Africa, de 14 ori mai mare decât Groelanda

Macheta a fost introdusă de cartograful flamand Gerardus Mercator în 1569 pentru a ajuta marinarii să navigheze pe mări. Aproape cinci secole mai târziu, rămâne globală datorită stilului său de proiecție.

Cu toate acestea, regiunile din apropierea ecuatorului par semnificativ mai mici decât sunt în realitate, în timp ce zonele de latitudini mari par mult mai mari.

De exemplu, harta prezintă Africa ca având dimensiuni similare cu Groenlanda, dar continentul este de 14 ori mai mare decât teritoriul danez.

„Ai putea încadra Statele Unite, China, India, Japonia, Mexic și o mare parte din Europa în Africa și tot ai avea pământ de pierdut”, spune o petiție de pe Change.org pentru campania #CorrectTheMap, care are peste 11.000 de semnături.

Uniunea Africană a susținut campania în august 2025 și apoi a cerut Togo-ului să conducă adoptarea acesteia.

Istoricii și geografii au spus ani de zile că proiecția Mercator este înrădăcinată în stereotipurile occidentale. Activiștii au reiterat acest lucru, unii inventând termenul de „colonialism cartografic”.

Unii susțin că harta a modelat subtil dinamica puterii internaționale prin minimizarea prezenței fizice a sudului global și umflarea vizuală a națiunilor din emisfera nordică, în timp ce a micșorat regiunile ecuatoriale.

Acest lucru, spun ei, a întărit prejudecățile sistemice în comerțul internațional, prioritățile de dezvoltare și cadrele educaționale.

Unul dintre cei mai importanți critici ai proiecției Mercator a fost Arno Peters, un istoric german, care a lansat harta lumii Peters bazată pe proiecția Gall-Peters în 1973. Aceasta a fost adesea folosită ca alternativă la harta Mercator.

Ce promovează campania #CorrectTheMap din Togo

Campania #CorrectTheMap din Togo promovează utilizarea designului mai precis al Pământului Egal din 2018, care a fost dezvoltat de o echipă internațională de cartografi. Susținătorii spun că va ajuta la inversarea percepțiilor despre Africa și la decolonizarea programelor școlare globale.

Și unii analiști sunt de acord. JJ Enoch, asociat senior cu sediul la Londra la JS Held, o firmă de consultanță în risc geopolitic, a declarat că proiecția Mercator a diminuat vizual adevărata scară a Africii.

El a legat campania de o căutare a națiunilor africane pentru „o influență mai mare în instituțiile globale și un control mai mare asupra modului în care este reprezentat continentul”.

„Adoptarea unei hărți cu suprafețe egale… ar oferi o bază mai precisă pentru educație și înțelegere publică, semnalând în același timp că importanța demografică, economică și geopolitică a Africii nu ar trebui să mai fie privită prin convenții moștenite și distorsionate”, a adăugat acesta.

„Este timpul ca noi, cei din Africa, să ne asumăm responsabilitatea”

Autoritățile togoleze speră că votul va merge în aceeași direcție ca o altă decizie susținută de Uniunea Africană la ONU în acest an. În martie, o rezoluție sponsorizată de Ghana care descrie comerțul cu sclavi drept „cea mai gravă crimă împotriva umanității” a fost adoptată, 123 de state votând în favoare. Trei state au votat împotrivă, iar 52 s-au abținut.

Succesul Ghanei le-a dat susținătorilor cauzei hărții să creadă într-un rezultat favorabil. Guvernul Togolez planifică un eveniment la Lomé, capitala togoleză, cu UNESCO, Uniunea Africană și branduri tehnologice precum Google Maps în primul trimestru al anului viitor pentru a cartografia implementarea rezoluției.