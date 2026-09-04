Prima pagină » Știri externe » ONU urmează să voteze adoptarea unei noi hărți a lumii care să arate dimensiunea reală a Africii

ONU urmează să voteze adoptarea unei noi hărți a lumii care să arate dimensiunea reală a Africii

ONU urmează să voteze adoptarea unei noi hărți a lumii care să arate dimensiunea reală a Africii Galerie Foto 1
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Adunarea Generală a ONU va vota vineri o rezoluție prin care lumea va elimina oficial harta tradițională Mercator a globului în favoarea uneia care să arate exact dimensiunea Africii.

Rezoluția, susținută de toate cele 54 de state membre ale Uniunii Africane

Robert Dussey, ministrul afacerilor externe al Togo, a declarat că rezoluția a fost sponsorizată de Togo și susținută de țări, inclusiv de celelalte 54 de state membre ale Uniunii Africane. El nu a specificat numărul total, relatează The Guardian.

„Această discuție nu este o discuție politică [ci] o discuție științifică, deoarece există dovezi științifice, așa că trebuie să acceptăm cu toții realitatea”, a spus el.

Rezoluțiile ONU nu sunt aplicabile, dar dacă votul este adoptat, ar putea duce la o actualizare a programelor școlare și a tehnologiei de zi cu zi, având în vedere utilizarea pe scară largă a proiecției Mercator în educație, tehnologie și guvernare.

Africa, de 14 ori mai mare decât Groelanda

Macheta a fost introdusă de cartograful flamand Gerardus Mercator în 1569 pentru a ajuta marinarii să navigheze pe mări. Aproape cinci secole mai târziu, rămâne globală datorită stilului său de proiecție.

Cu toate acestea, regiunile din apropierea ecuatorului par semnificativ mai mici decât sunt în realitate, în timp ce zonele de latitudini mari par mult mai mari.

De exemplu, harta prezintă Africa ca având dimensiuni similare cu Groenlanda, dar continentul este de 14 ori mai mare decât teritoriul danez.

„Ai putea încadra Statele Unite, China, India, Japonia, Mexic și o mare parte din Europa în Africa și tot ai avea pământ de pierdut”, spune o petiție de pe Change.org pentru campania #CorrectTheMap, care are peste 11.000 de semnături.

Uniunea Africană a susținut campania în august 2025 și apoi a cerut Togo-ului să conducă adoptarea acesteia.

Africa pe harta tradițională a lumii bazată pe proiecția Mercator, stânga, și pe harta Pământului Egal din 2018, dreapta. FOTO: Getty

Istoricii și geografii au spus ani de zile că proiecția Mercator este înrădăcinată în stereotipurile occidentale. Activiștii au reiterat acest lucru, unii inventând termenul de „colonialism cartografic”.

Unii susțin că harta a modelat subtil dinamica puterii internaționale prin minimizarea prezenței fizice a sudului global și umflarea vizuală a națiunilor din emisfera nordică, în timp ce a micșorat regiunile ecuatoriale.

Acest lucru, spun ei, a întărit prejudecățile sistemice în comerțul internațional, prioritățile de dezvoltare și cadrele educaționale.

Unul dintre cei mai importanți critici ai proiecției Mercator a fost Arno Peters, un istoric german, care a lansat harta lumii Peters bazată pe proiecția Gall-Peters în 1973. Aceasta a fost adesea folosită ca alternativă la harta Mercator.

Ce promovează campania #CorrectTheMap din Togo

Campania #CorrectTheMap din Togo promovează utilizarea designului mai precis al Pământului Egal din 2018, care a fost dezvoltat de o echipă internațională de cartografi. Susținătorii spun că va ajuta la inversarea percepțiilor despre Africa și la decolonizarea programelor școlare globale.

Și unii analiști sunt de acord. JJ Enoch, asociat senior cu sediul la Londra la JS Held, o firmă de consultanță în risc geopolitic, a declarat că proiecția Mercator a diminuat vizual adevărata scară a Africii.

El a legat campania de o căutare a națiunilor africane pentru „o influență mai mare în instituțiile globale și un control mai mare asupra modului în care este reprezentat continentul”.

„Adoptarea unei hărți cu suprafețe egale… ar oferi o bază mai precisă pentru educație și înțelegere publică, semnalând în același timp că importanța demografică, economică și geopolitică a Africii nu ar trebui să mai fie privită prin convenții moștenite și distorsionate”, a adăugat acesta.

„Este timpul ca noi, cei din Africa, să ne asumăm responsabilitatea”

Autoritățile togoleze speră că votul va merge în aceeași direcție ca o altă decizie susținută de Uniunea Africană la ONU în acest an. În martie, o rezoluție sponsorizată de Ghana care descrie comerțul cu sclavi drept „cea mai gravă crimă împotriva umanității” a fost adoptată, 123 de state votând în favoare. Trei state au votat împotrivă, iar 52 s-au abținut.

Succesul Ghanei le-a dat susținătorilor cauzei hărții să creadă într-un rezultat favorabil. Guvernul Togolez planifică un eveniment la Lomé, capitala togoleză, cu UNESCO, Uniunea Africană și branduri tehnologice precum Google Maps în primul trimestru al anului viitor pentru a cartografia implementarea rezoluției.

„Celor care spun de ce acum, le spun, de ce nu? Când ne uităm la harta lumii… este timpul să schimbăm narațiunea. Este timpul ca noi, cei din Africa, să ne asumăm responsabilitatea de a schimba ceea ce putem schimba singuri”, a spus Robert Dussey, ministrul afacerilor externe al Togo.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Doi muncitori din Nepal, scoși în viață dintr-un tunel, după nouă zile de la inundațiile devastatoare. Se aflau la 170 de metri sub pământ
13:53
Doi muncitori din Nepal, scoși în viață dintr-un tunel, după nouă zile de la inundațiile devastatoare. Se aflau la 170 de metri sub pământ
SCUMPIRI Zboruri mai puține și bilete mai scumpe: Ryanair elimină mii de curse din cauza prețului uriaș al kerosenului și anunță prețuri mai mari anul viitor
13:18
Zboruri mai puține și bilete mai scumpe: Ryanair elimină mii de curse din cauza prețului uriaș al kerosenului și anunță prețuri mai mari anul viitor
FLASH NEWS Giorgia Meloni intră în istorie cu cel mai longeviv guvern din Italia din perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial. Cu cât l-a depășit pe Silvio Berlusconi
12:30
Giorgia Meloni intră în istorie cu cel mai longeviv guvern din Italia din perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial. Cu cât l-a depășit pe Silvio Berlusconi
FLASH NEWS Ucraina își extinde rutele de combustibil prin România. Kievul anunță noi acorduri pentru transport pe cale ferată și pe Dunăre
11:46
Ucraina își extinde rutele de combustibil prin România. Kievul anunță noi acorduri pentru transport pe cale ferată și pe Dunăre
ALEGERI ÎN SUA Trump cere Curții Supreme să-i permită restricționarea votului prin corespondență înainte de „midterm”. Milioane de americani aleg această metodă
11:22
Trump cere Curții Supreme să-i permită restricționarea votului prin corespondență înainte de „midterm”. Milioane de americani aleg această metodă
FLASH NEWS JD Vance refuză să numească „război” conflictul cu Iranul: „În acest moment nu există schimb de focuri”
10:33
JD Vance refuză să numească „război” conflictul cu Iranul: „În acest moment nu există schimb de focuri”
Mediafax
EXCLUSIV! Ce a făcut România după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Trump
Digi24
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Adevarul
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Mediafax
Unde investim în imobiliare în 2026? Avantajele urbanismului integrat
Click
Noi previziuni alarmante pentru 2026! „Profetul Apocalipsei” anunță un posibil conflict între cinci țări
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Ce avere are Prințul Marco de la Insula Iubirii, de fapt. Câte clase a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani. La 70 de ani, aproape toată lumea o are
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
DECLARAȚIA pe care un deputat spaniol A FĂCUT-O LA ADRESA ROMÂNILOR: ”Fac parte din...”

Cele mai noi

Trimite acest link pe