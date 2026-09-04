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Ministrul Mihai Dimian nu vede haosul din Educație: Există suficiente probleme reale pe care trebuie să le rezolvăm

Ministrul Mihai Dimian nu vede haosul din Educație: Există suficiente probleme reale pe care trebuie să le rezolvăm
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Cu câteva zile înainte de începerea școlii, ministrul interimar al Educaţiei, admite că sunt multe probleme care trebuie rezolvate în acest domeniu, însă, ”problemele nu sunt sinonime cu haosul”. Mihai Dimian spune că, într-un sistem în care milioane de oameni interacţionează zilnic, vor exista în fiecare zi nemulţumiri sau situaţii care trebuie corectate.

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Mihai Dimian: Nu avem haos în Educație

Într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al Educației vorbeşte despre ceea ce s-a spus a fi „haosul din educaţie”.

”Încă din prima zi a mandatului de ministru am văzut proiectată în spaţiul public imaginea ‘haosului din educaţie’ pornind de la ‘realitatea’ că 50% dintre şcoli nu vor organiza simulările pentru Evaluarea Naţională. Am primit şi numeroase sfaturi pentru a renunţa la organizarea ei în acest an.

”Mesajul meu a fost unul de respect pentru dreptul profesorilor de a-şi exprima nemulţumirile şi o deschidere a dialogului cu reprezentanţii federaţiilor sindicale, precum şi direct cu profesorii şi elevii. Am pregătit, cu răbdare şi măsuri adaptive, alături de colegi, acest exerciţiu important pentru elevi. Realitatea a fost alta: peste 97% dintre şcoli au organizat simulările în prima etapă şi am oferit şi oportunitatea unei a doua simulări la care au mai participat încă 1,5%.

Mi s-a ‘explicat’ ulterior că senzaţionalul vinde, în timp ce realitatea este, de multe ori, plictisitoare. Prefer însă această realitate ‘plictisitoare’, construită prin muncă, fapte şi rezultate, în locul scenariilor spectaculoase despre ceea ce urmează să se întâmple”, a precizat el.

Mihai Dimian a amintit și de „haosul din PNRR”

Ministrul face o paralelă între Educație și PNRR și îl laudă pe acesta din urmă, spunând că a fost un succes.

”Au urmat multe alte situaţii în care ni s-a spus, înainte ca lucrurile să se întâmple, că va fi haos. Reamintesc aici doar despre ‘haosul din PNRR’ pentru educaţie, pe care realitatea arată că îl încheiem cu bine, printr-un efort considerabil al tuturor celor implicaţi; despre ‘haosul de la Bacalaureat’, care s-a încheiat cu cele mai bune rezultate din ultimul deceniu, prin aceeaşi implicare şi măsuri adaptate situaţiilor dificile cu care ne-am confruntat”, a arătat Dimian.

Mihai Dimian: Probleme există în Educaţie

Probleme există în educaţie, recunoaşte Mihai Dimian, ”unele sunt vechi, altele sunt mai noi, dar la fel de serioase”.

”Dar problemele nu sunt sinonime cu haosul, iar educaţia nu se construieşte din titluri spectaculare. Se construieşte cu răbdare, cu implicare şi cu pasiune”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, Ministerul Educaţiei şi Cercetării coordonează:

  • peste 6.000 de ordonatori de credite, aproximativ jumătate din numărul de ordonatori de credite din Guvernul României;
  • un sistem cu peste 300.000 de angajaţi, mai mult de un sfert din totalul angajaţilor din instituţiile şi autorităţile publice;
  • aproximativ 3,5 milioane de copii şi tineri în învăţământul preuniversitar şi universitar, ”iar dacă îi adăugăm şi pe părinţi, ajungem la mai mult de jumătate din populaţia României implicată direct”;
  • implementarea a 7.000 de proiecte PNRR, aproximativ o treime din numărul de proiecte PNRR ale României.

Efectul fluturelui, în viziunea ministrului Educației

”Doar privind aceste cifre, am putea ajunge la concluzia că România s-ar putea descurca şi cu un Guvern format din 2-3 ministere. Dar există o concluzie mai serioasă. Într-un sistem de asemenea dimensiuni şi complexitate, în care milioane de oameni interacţionează zilnic, vor exista în fiecare zi probleme, nemulţumiri sau situaţii care trebuie corectate. În analiza sistemelor complexe, există şi celebrul ‘efect al fluturelui’: chiar şi o bătaie de aripi a unui fluture poate avea, în anumite condiţii, efecte enorme.

În educaţie există suficiente probleme reale pe care trebuie să le rezolvăm. Totuşi, nu este nevoie să previzionăm uragane la fiecare bătaie de aripi. Educaţia nu poate fi reconstruită într-o lună sau într-un an. Dar poate fi îndreptată, dacă avem continuitate, înţelegere şi răbdare. (…) Nu avem haos în educaţie. Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate. Iar dacă vom ajunge vreodată la haos, sper să avem suficientă înţelepciune pentru a-l controla”, a mai spus Mihai Dimian.

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