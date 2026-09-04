Prețurile ridicate ale kerosenului determină Ryanair, cea mai importantă companie aeriană europeană ultra low cost, să-și reducă programul de zboruri pentru sezonul de iarnă cu aproximativ 10.000 de zboruri și să lanseze un semnal de alarmă: situația actuală ar putea duce chiar la o creștere bruscă a prețurilor biletelor de avion, anul viitor, relatează Corriere dela Sera.

Ryanair a declarat că a transportat 22,2 milioane de pasageri luna trecută, în creștere cu 6% față de cei 21 de milioane din anul precedent. Gradul de ocupare a avioanelor a rămas neschimbat, la 96%. Ryanair a declarat că a operat peste 120.500 de zboruri în luna august, deși „peste 400” au fost anulate din cauza erupțiilor vulcanului Etna, care au dus la închiderea aeroportului din Catania pentru mai multe zile.

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În raportul său privind datele de trafic, compania aeriană irlandeză anunță, însă, că a redus estimările privind numărul preconizat de pasageri pe care îi va transporta în perioada aprilie 2026 – martie 2027. Numărul a scăzut de la 216 milioane la 214 milioane.

Compania a anunțat că a redus obiectivul de trafic pentru întregul exercițiu financiar (aprilie 2026 – martie pentru a-și reduce expunerea la prețurile combustibilului neacoperite de instrumentele financiare în lunile de iarnă (20%), care sunt de obicei mai puțin profitabile și în care aproape toate companiile aeriene înregistrează pierderi pe care le recuperează apoi în timpul verii.

Compania nu precizează câte zboruri sau ce rute vor fi eliminate, dar reducerile vor avea loc între noiembrie 2026 și martie 2027.

Analizând evoluția din perioada noiembrie 2025 – martie 2026, pe baza cifrelor furnizate de platformele specializate consultate, mai multe legături între aeroporturile italiene (Roma Ciampino, Bergamo, Milano Malpensa, Veneția) și Londra Stansted au înregistrat pierderi nete de 2,7-4,7 milioane de euro și ar putea face obiectul unor măsuri de restructurare. Același lucru ar putea fi valabil și pentru rute precum Bari-Weeze sau Roma-Gran Canaria, care înregistrează pierderi semnificative.

Ryanair estimează că modificarea programului de zboruri va reduce pierderile cu o sumă cuprinsă între 70 și 100 de milioane de euro. În ultima perioadă de iarnă, pierderile totale s-au ridicat la 600 de milioane.

Se anunță scumpiri pentru 2027

Compania aeriană low-cost a avertizat, de asemenea, că prețurile biletelor ar putea crește anul viitor. Conflictul din Iran a determinat creșterea costurilor combustibilului pentru avioane, ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz, iar acest lucru va continua să afecteze prețurile pachetelor de vacanță.

Într-o declarație, Ryanair a afirmat: „Dacă prețurile ridicate ale petrolului se vor menține până în iulie 2027, Ryanair consideră că tarifele zborurilor pe distanțe scurte din Europa vor crește semnificativ pentru a reflecta prețurile mai mari ale petrolului, întrucât unii concurenți mai puțin bine acoperiți împotriva riscurilor vor avea dificultăți în a-și menține capacitatea sau chiar în a supraviețui sezonului de iarnă care urmează.”

Ryanair a declarat că, în prezent, își acoperă riscul legat de combustibil (ceea ce înseamnă că plătește un preț fix).

Compania aeriană a precizat că 80% din combustibilul său pentru avioane este acoperit prin contracte de acoperire a riscului până în martie 2027, la un preț de aproximativ 67 de dolari pe baril.

Prețul combustibilului pentru avioane se situează în jur de 140 de dolari pe baril.

Nu va fi prima dată când Ryanair reduce numărul zborurilor.

Ca urmare a creșterii taxelor aeriene, compania low-cost Ryanair a eliminat un număr foarte mare de rute în ultimul an.

Multe dintre rutele eliminate au afectat Spania, fiind suspendate zborurile către Vigo, Valladolid, Jerez și Tenerife (Nord).

Alte destinații care au rămas fără legături prin intermediul Ryanair au fost Insulele Azore din Portugalia și Salonic din Grecia, unde compania aeriană și-a închis baza.