Prima pagină » Știri externe » Zboruri mai puține și bilete mai scumpe: Ryanair elimină mii de curse din cauza prețului uriaș al kerosenului și anunță prețuri mai mari anul viitor

Zboruri mai puține și bilete mai scumpe: Ryanair elimină mii de curse din cauza prețului uriaș al kerosenului și anunță prețuri mai mari anul viitor

Melania Agiu
Zboruri mai puține și bilete mai scumpe: Ryanair elimină mii de curse din cauza prețului uriaș al kerosenului și anunță prețuri mai mari anul viitor
Galerie Foto 7
Ryanair
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prețurile ridicate ale kerosenului determină Ryanair, cea mai importantă companie aeriană europeană ultra low cost, să-și reducă programul de zboruri pentru sezonul de iarnă cu aproximativ 10.000 de zboruri și să lanseze un semnal de alarmă: situația actuală ar putea duce chiar la o creștere bruscă a prețurilor biletelor de avion, anul viitor, relatează Corriere dela Sera.

Un dispozitiv de epilare cu laser a declanșat o alertă cu bombă pe un aeroport din Australia. Cum a fost posibil

Ryanair a declarat că a transportat 22,2 milioane de pasageri luna trecută, în creștere cu 6% față de cei 21 de milioane din anul precedent. Gradul de ocupare a avioanelor a rămas neschimbat, la 96%. Ryanair a declarat că a operat peste 120.500 de zboruri în luna august, deși „peste 400” au fost anulate din cauza erupțiilor vulcanului Etna, care au dus la închiderea aeroportului din Catania pentru mai multe zile.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În raportul său privind datele de trafic, compania aeriană irlandeză anunță, însă, că a redus estimările privind numărul preconizat de pasageri pe care îi va transporta în perioada aprilie 2026 – martie 2027. Numărul a scăzut de la 216 milioane la 214 milioane.

Compania a anunțat că a redus obiectivul de trafic pentru întregul exercițiu financiar (aprilie 2026 – martie pentru a-și reduce expunerea la prețurile combustibilului neacoperite de instrumentele financiare în lunile de iarnă (20%), care sunt de obicei mai puțin profitabile și în care aproape toate companiile aeriene înregistrează pierderi pe care le recuperează apoi în timpul verii.

Compania nu precizează câte zboruri sau ce rute vor fi eliminate, dar reducerile vor avea loc între noiembrie 2026 și martie 2027.

Analizând evoluția din perioada noiembrie 2025 – martie 2026, pe baza cifrelor furnizate de platformele specializate consultate, mai multe legături între aeroporturile italiene (Roma Ciampino, Bergamo, Milano Malpensa, Veneția) și Londra Stansted au înregistrat pierderi nete de 2,7-4,7 milioane de euro și ar putea face obiectul unor măsuri de restructurare. Același lucru ar putea fi valabil și pentru rute precum Bari-Weeze sau Roma-Gran Canaria, care înregistrează pierderi semnificative.

Ryanair estimează că modificarea programului de zboruri va reduce pierderile cu o sumă cuprinsă între 70 și 100 de milioane de euro. În ultima perioadă de iarnă, pierderile totale s-au ridicat la 600 de milioane.

Se anunță scumpiri pentru 2027

Compania aeriană low-cost a avertizat, de asemenea, că prețurile biletelor ar putea crește anul viitor. Conflictul din Iran a determinat creșterea costurilor combustibilului pentru avioane, ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz, iar acest lucru va continua să afecteze prețurile pachetelor de vacanță.

Într-o declarație, Ryanair a afirmat: „Dacă prețurile ridicate ale petrolului se vor menține până în iulie 2027, Ryanair consideră că tarifele zborurilor pe distanțe scurte din Europa vor crește semnificativ pentru a reflecta prețurile mai mari ale petrolului, întrucât unii concurenți mai puțin bine acoperiți împotriva riscurilor vor avea dificultăți în a-și menține capacitatea sau chiar în a supraviețui sezonului de iarnă care urmează.”

Ryanair a declarat că, în prezent, își acoperă riscul legat de combustibil (ceea ce înseamnă că plătește un preț fix).

Compania aeriană a precizat că 80% din combustibilul său pentru avioane este acoperit prin contracte de acoperire a riscului până în martie 2027, la un preț de aproximativ 67 de dolari pe baril.

Prețul combustibilului pentru avioane se situează în jur de 140 de dolari pe baril.

Nu va fi prima dată când Ryanair reduce numărul zborurilor.

Ca urmare a creșterii taxelor aeriene, compania low-cost Ryanair a eliminat un număr foarte mare de rute în ultimul an.

Multe dintre rutele eliminate au afectat Spania, fiind suspendate zborurile către Vigo, Valladolid, Jerez și Tenerife (Nord).

Alte destinații care au rămas fără legături prin intermediul Ryanair au fost Insulele Azore din Portugalia și Salonic din Grecia, unde compania aeriană și-a închis baza.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Doi muncitori din Nepal, scoși în viață dintr-un tunel, după nouă zile de la inundațiile devastatoare. Se aflau la 170 de metri sub pământ
13:53
Doi muncitori din Nepal, scoși în viață dintr-un tunel, după nouă zile de la inundațiile devastatoare. Se aflau la 170 de metri sub pământ
DECIZIE ONU urmează să voteze adoptarea unei noi hărți a lumii care să arate dimensiunea reală a Africii
13:16
ONU urmează să voteze adoptarea unei noi hărți a lumii care să arate dimensiunea reală a Africii
FLASH NEWS Giorgia Meloni intră în istorie cu cel mai longeviv guvern din Italia din perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial. Cu cât l-a depășit pe Silvio Berlusconi
12:30
Giorgia Meloni intră în istorie cu cel mai longeviv guvern din Italia din perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial. Cu cât l-a depășit pe Silvio Berlusconi
FLASH NEWS Ucraina își extinde rutele de combustibil prin România. Kievul anunță noi acorduri pentru transport pe cale ferată și pe Dunăre
11:46
Ucraina își extinde rutele de combustibil prin România. Kievul anunță noi acorduri pentru transport pe cale ferată și pe Dunăre
ALEGERI ÎN SUA Trump cere Curții Supreme să-i permită restricționarea votului prin corespondență înainte de „midterm”. Milioane de americani aleg această metodă
11:22
Trump cere Curții Supreme să-i permită restricționarea votului prin corespondență înainte de „midterm”. Milioane de americani aleg această metodă
FLASH NEWS JD Vance refuză să numească „război” conflictul cu Iranul: „În acest moment nu există schimb de focuri”
10:33
JD Vance refuză să numească „război” conflictul cu Iranul: „În acest moment nu există schimb de focuri”
Mediafax
EXCLUSIV! Ce a făcut România după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Trump
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Adevarul
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Mediafax
Unde investim în imobiliare în 2026? Avantajele urbanismului integrat
Click
Noi previziuni alarmante pentru 2026! „Profetul Apocalipsei” anunță un posibil conflict între cinci țări
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Ce avere are Prințul Marco de la Insula Iubirii, de fapt. Câte clase a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani. La 70 de ani, aproape toată lumea o are
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
DECLARAȚIA pe care un deputat spaniol A FĂCUT-O LA ADRESA ROMÂNILOR: ”Fac parte din...”

Cele mai noi

Trimite acest link pe