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Efectul Bolojan: Românii consumă tot mai puțin. Cu cât au scăzut afacerile din comerț în primele șapte luni din 2026. Cifrele de la INS

Efectul Bolojan: Românii consumă tot mai puțin. Cu cât au scăzut afacerile din comerț în primele șapte luni din 2026. Cifrele de la INS
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Românii cumpără mai puțin, iar datele oficiale confirmă o reducere importantă a consumului. Comerțul cu amănuntul a înregistrat în luna iulie o scădere de 6,1% față de aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Comparativ cu luna iunie, situația a fost ceva mai bună. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără vânzările de autovehicule și motociclete, a crescut cu 0,8% în iulie, după ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, arată datele INS.

Creșterea lunară a fost susținută în principal de vânzările de carburanți, care au avansat cu 2,2%. Și comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun a consemnat un plus de 0,9%. În schimb, vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 0,1%.

România continuă să se afle pe o traiectorie ascendentă în ceea ce privește evoluția consumului, ca urmare a lanțului de măsuri austere impuse de Guvernul Bolojan. Prognozele nu par a da semne de îmbunătățire, în contextul în care premierul demis Ilie Bolojan a anunțat, săptămâna aceasta, că măsurile de austeritate, care au fost impuse până acum, încetează să mai aibă efect asupra deficitului în 2027. Bolojan a dat de înțeles că este nevoie de impunerea unor noi tăieri sau majorări de taxe, iar viitorul guvern va trebui să continue politicile fiscale care stârnesc nemulțumire în rândul societății.

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Scăderi pe toate principalele categorii

Raportarea la iulie 2025 arată o situație mai dificilă. Toate cele trei mari categorii de produse au înregistrat scăderi. Cea mai mare reducere a fost consemnată în cazul produselor nealimentare. Vânzările din această categorie au fost cu 6,7% mai mici decât în iulie anul trecut.

Comerțul cu alimente, băuturi și tutun a scăzut cu 5,8%, în timp ce vânzările de carburanți au fost cu 4,4% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică astfel o diminuare a consumului populației, chiar dacă luna iulie a adus o ușoară revenire față de iunie, mai arată raportul INS.

Retailul rămâne sub presiune

Evoluția din iulie vine după mai multe luni cu rezultate slabe pentru comerțul cu amănuntul. La nivelul primelor șapte luni din 2026, volumul vânzărilor a fost cu 5,8% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025. Scăderea consumului reprezintă un semnal important pentru economie, deoarece comerțul cu amănuntul este unul dintre indicatorii care reflectă direct comportamentul de cumpărare al populației.

Chiar dacă rezultatul din iulie a fost mai bun decât cel din luna precedentă, datele anuale arată că românii își reduc în continuare cumpărăturile, iar presiunea asupra consumului rămâne ridicată.

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