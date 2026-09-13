Daniel Buzdugan este în doliu, după ce mama sa a murit la 91 de ani.

Prezentatorul de radio a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, alături de câteva fotografii, după ce și-a condus mama pe ultimul drum.

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Daniel Buzdugan, în doliu

Daniel Buzdugan a descris ultimele clipe petrecute alături de cea care i-a dat viață. Aceasta a dus o luptă cruntă în ultimele zile.

„Nu mai suntem copii nici eu, nici fratele meu mai mare, Mitică.

Am rămas mai singuri ca niciodată: ne-a părăsit Mama.

Ultima oară am văzut-o marți.

Am plecat spre București de la ea târziu, în noapte, pe la ora 23.

Ne-am luat rămas-bun de cinci, de șase ori… Dădeam să ies pe ușă, dar ochii ei umezi și mâinile întinse spre mine ca mă întorceau de fiecare dată înapoi. I-am promis că ne revedem în weekend. Din păcate, n-a mai avut răbdare.

Joi, la ora 13:23, în timp ce eu mă rugam pentru ea, Bunul Dumnezeu a ales să-i ușureze suferința. Plecasem imediat după emisiunea de la radio către Schitul Darvari. Am petrecut o oră în liniștea bisericii, rugându-mă. La doar două-trei minute după ce am ieșit pe poartă, am primit acel telefon de la spitalul din Iași…

Mama plecase pentru totdeauna.

M-am întors în biserică plângând, dar cu credință, să-i aprind primele lumânări pentru cei adormiți.

Azi am condus-o pe ultimul drum.

A fost atâta pace în jur… O slujbă intimă, caldă, binecuvântată.

A plecat de la biserica de lângă casă, fiind depusă la Biserica Sf. Toma din cartierul Alexandru cel Bun, chiar lângă blocul nostru drag.

Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit o Mamă ca o sfântă, că ne-a vegheat și ne-a purtat de grijă până la vârsta binecuvântată de 91 de ani și că a chemat-o la El lin, fără chin.

Drum lin către stele, mamă dragă!

Doamne, ai grijă de mămica noastră și așează-i sufletul în lumină!

Amin.

Copiii tăi, Daniel și Mitică.”, a scris acesta pe Facebook.

Sursa foto: Facebook Daniel Buzdugan