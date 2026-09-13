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Alertă în Marea Java. O navă cu peste 200 de persoane a fost dată dispărută. Căutările sunt în desfășurare

Alertă în Marea Java. O navă cu peste 200 de persoane a fost dată dispărută. Căutările sunt în desfășurare
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Este alertă în Marea Java, Indonezia, după ce o navă cu peste 200 de persoane a fost dată dispărută, duminică, 13 septembrie. Autoritățile au demarat imediat căutările.

Update, ora 10:10. Potrivit Reuters, nava, având la bord 243 de persoane, fusese dată dispărută anterior, după pierderea contactului în condiții de vreme nefavorabilă. Datele arată că 103 persoane au fost evacuate, una dintre ele decedând, potrivit unui oficial. Alte 140 de persoane sunt căutate de echipele de salvare, în Marea Java. Nava „Virgo Transport 8” plecase sâmbătă din Surabaya (Java de Est) cu destinația Banjarmasin (Kalimantanul de Sud).

Ulterior, agenția de căutare și salvare din Indonezia a anunțat că nava s-a scufundat.

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Știre inițială: o navă cu pasageri a fost dată dispărută în Marea Java

Autoritățile din Indonezia au lansat o operațiune de căutare după ce o navă de pasageri cu cel puțin 240 de oameni la bord a pierdut contactul în Marea Java. Vasul se deplasa din Java de Est spre Kalimantanul de Sud, pe insula Borneo. Biroul de Căutare și Salvare din Banjarmasin a fost alertat după ce nava „Virgo Transport 8” a întâmpinat probleme la sistemul de comunicații. Vasul a transmis ultima dată în timp ce naviga spre Kalimantanul de Sud, venind dinspre Surabaya, scrie CNN.

Ultima poziție cunoscută a navei era la aproximativ 148 de kilometri de un debarcader din Banjarmasin. Potrivit listei oficiale, la bord se aflau 241 de persoane. Nu există deocamdată informații confirmate despre victime. Unele surse susțin că o persoană a murit și peste 100 sunt dispărute, în timp ce alte aproximativ 100 de persoane ar fi fost salvate. Echipele de intervenție au fost trimise în zonă, iar un centru de comandă a fost amenajat la Trisakti. Operațiunea este îngreunată de vremea nefavorabilă.

Indonezia, un arhipelag format din 17.000 de insule, se bazează în mare măsură pe feriboturi ca mijloc principal de transport.

Sursă  foto: Shutterstock – rol ilustrativ

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